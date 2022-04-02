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Новости Война
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"Крымский" сценарий РФ в Херсонской области с треском провалился: оккупанты перешли к обработке области изнутри, действуют системно и масштабно, - облсовет

херсон

Кримський сценарій в Херсонській області не пройшов, а тому ворог блокує "зелені коридори", евакуацію, викрадає активістів, а також усіма силами намагається "сформувати лояльне до них ставлення та громадську думку".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После захвата территории области оркам нужно было создать у нас атмосферу праздника освобожденного и счастливого населения. По сути, в Херсонской области они рассчитывали на повторение крымского сценария. Для этого им нужна была организационная и информационная поддержка областной власти, местного самоуправления, представителей крупного бизнеса, лидеров общественного мнения. Эта история с треском провалилась", - написал он.

По словам Соболевского, областной совет, который за время войны принял публичное обращение о территориальной целостности Украины и непризнании каких-либо референдумов о создании квазиреспублики, и главы громад отказались работать под флагами захватчиков и по их законам.

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Он уточнил, что теперь противник пытается продать другую тактику; "они перешли к системной, масштабной обработке области изнутри, причем действуют системно, масштабно". В частности, заблокировали все возможности поставки гуманитарных грузов, в первую очередь медикаментов, и централизованную эвакуацию населения.

"Оккупанты не стали снимать флаги с мэрии, но в каждой большой громаде приставили к председателям и мэрам своих "зрителей", с которыми местные власти обязаны согласовывать все свои ключевые решения. Там, где они сталкиваются с важной позицией, начинаются опасности, обыски, похищение, допросы, устранение", - отмечает заместители председателя Херсонского облсовета.

Также происходит системная зачистка наиболее активных и патриотически настроенных граждан. Активистов и журналистов похищают, пытаются запугать, сломать.

Фиксируется и системное давление на руководителей медицинских учреждений по всей области. Главврачей заставляю переходить "под юрисдикцию" оккупантов, навязывающих им организацию снабжения больниц медикаментами из россии.

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"Журналистов похищают и пытаются заставлять или замолчать, или прекратить освещать протестные настроения в области. Директоров двух областных театров задерживали, допрашивали, в их жилье провели обыски. Это уже о деятелях культуры, лидерах мнений. К спискам похищенных людей в последние дни добавились и священнослужители" , – заметил Соболевский.

Кроме того, в области заглушили украинские телеканалы и радио, запустили трансляцию контента россии. "Это лишь малая часть. Что-то сейчас писать просто нельзя, потому что это может поставить под удар людей. Впоследствии очень многое будет обнародовано и передано на оценку жителям области и правоохранительным органам. После нашей победы и наступления мира", - подчеркнул чиновник.

Автор: 

облсовет (538) оккупация (10119) Херсонская область (4719)


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Топ комментарии
+29
Коли візьмуться за зрадників, що здали Південь України?
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02.04.2022 18:06
+10
Геббельсовщина и террор- основа основ существования "рюцькемира"
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02.04.2022 18:02
+10
Они думают что Херсон это херовый сон??? Нееее... терпилы - это вечный сон... скоро спатки...
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02.04.2022 18:09
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Очередная партия отступающей кацапни под Киевом, которая не успела)
https://t.me/kyivoperativ/93676?single
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02.04.2022 17:59 Ответить
да не зеленые ,а сбу -шные и погранцовые -надо еще посмотреть кто их туда назначал
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02.04.2022 18:13 Ответить
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02.04.2022 18:29 Ответить
Тот , кто 100% 👹 с начала войны пропал на три недели , и сейчас не арестовывает ПРЕДАТЕЛЕЙ‼️
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02.04.2022 19:39 Ответить
Геббельсовщина и террор- основа основ существования "рюцькемира"
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02.04.2022 18:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iikDyGQbzOM
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02.04.2022 18:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iikDyGQbzOM https://www.youtube.com/watch?v=iikDyGQbzOM

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02.04.2022 18:10 Ответить
🤣
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02.04.2022 18:26 Ответить
Коли візьмуться за зрадників, що здали Південь України?
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02.04.2022 18:06 Ответить
За них мы сами должны будем взяться после войны. Ни Венедиктова, ни Аваков этим заниматься не будут.
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02.04.2022 18:48 Ответить
Ніхто не здав просто не було сил тримати усі напрямки вони свідомо віддали південь і правильно поступили був би твій порох війна би уже була програна ще в 1тиждень так що помовч краще чим нести х..ню!
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02.04.2022 18:56 Ответить
Они думают что Херсон это херовый сон??? Нееее... терпилы - это вечный сон... скоро спатки...
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02.04.2022 18:09 Ответить
Спроси у Верещук.
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02.04.2022 18:14 Ответить
Тупизм как идеология рабссеи. Еще много научных статей будет написано про этот рашистский феномен.
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02.04.2022 18:14 Ответить
"...блокує "зелені коридори", евакуацію, викрадає активістів, а також усіма силами намагається "сформувати лояльне до них ставлення..."

Цікавий спосіб сформувати лояльне ставлення.
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02.04.2022 18:14 Ответить
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02.04.2022 18:30 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1509890312306581504 1 апр.



Телевизор утверждает, что:
1. военная инфраструктура Украины уничтожена
2. боевой авиации у Украины больше нет
3. российские силы господствуют в воздухе.
А потом украинские вертолёты спокойно пролетают 40 км. в воздушном пространстве России.
И вот так у путинской пропаганды всё.
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02.04.2022 18:17 Ответить
Ловите хороший видосик для хорошего настроения...!
https://t.me/hueviykharkov/53224
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02.04.2022 18:17 Ответить
Своєю політикою жандармської держави Росія вже розвиває ненависть до себе, як авторитарної держави, де людина нічого не значить, а є тільки виконавцем волі вождя Путіна.
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02.04.2022 18:20 Ответить
Орки пройшлись по Херсонщині як на параді.
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02.04.2022 18:26 Ответить
После того как кацапы напали на Украину-Русь, тот кто называет кацапстан братьями они или ид#оты или враги. И такое будет навсегда. Они братьями нам никогда не были.
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02.04.2022 18:31 Ответить
Не пиши дурниць, кацапи так і хочуть щоб ми почали обговорювати якісь новоутворення і інші язви на тілі України. Україна єдина і ніяких утворень, автономій, двомовності нема і не буде.
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02.04.2022 18:52 Ответить
Йди ***** москаль
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02.04.2022 19:30 Ответить
Технологии НКВД в действии.
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02.04.2022 19:45 Ответить
 
 