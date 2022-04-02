"Крымский" сценарий РФ в Херсонской области с треском провалился: оккупанты перешли к обработке области изнутри, действуют системно и масштабно, - облсовет

Кримський сценарій в Херсонській області не пройшов, а тому ворог блокує "зелені коридори", евакуацію, викрадає активістів, а також усіма силами намагається "сформувати лояльне до них ставлення та громадську думку".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После захвата территории области оркам нужно было создать у нас атмосферу праздника освобожденного и счастливого населения. По сути, в Херсонской области они рассчитывали на повторение крымского сценария. Для этого им нужна была организационная и информационная поддержка областной власти, местного самоуправления, представителей крупного бизнеса, лидеров общественного мнения. Эта история с треском провалилась", - написал он.

По словам Соболевского, областной совет, который за время войны принял публичное обращение о территориальной целостности Украины и непризнании каких-либо референдумов о создании квазиреспублики, и главы громад отказались работать под флагами захватчиков и по их законам.

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Он уточнил, что теперь противник пытается продать другую тактику; "они перешли к системной, масштабной обработке области изнутри, причем действуют системно, масштабно". В частности, заблокировали все возможности поставки гуманитарных грузов, в первую очередь медикаментов, и централизованную эвакуацию населения.

"Оккупанты не стали снимать флаги с мэрии, но в каждой большой громаде приставили к председателям и мэрам своих "зрителей", с которыми местные власти обязаны согласовывать все свои ключевые решения. Там, где они сталкиваются с важной позицией, начинаются опасности, обыски, похищение, допросы, устранение", - отмечает заместители председателя Херсонского облсовета.

Также происходит системная зачистка наиболее активных и патриотически настроенных граждан. Активистов и журналистов похищают, пытаются запугать, сломать.

Фиксируется и системное давление на руководителей медицинских учреждений по всей области. Главврачей заставляю переходить "под юрисдикцию" оккупантов, навязывающих им организацию снабжения больниц медикаментами из россии.

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"Журналистов похищают и пытаются заставлять или замолчать, или прекратить освещать протестные настроения в области. Директоров двух областных театров задерживали, допрашивали, в их жилье провели обыски. Это уже о деятелях культуры, лидерах мнений. К спискам похищенных людей в последние дни добавились и священнослужители" , – заметил Соболевский.

Кроме того, в области заглушили украинские телеканалы и радио, запустили трансляцию контента россии. "Это лишь малая часть. Что-то сейчас писать просто нельзя, потому что это может поставить под удар людей. Впоследствии очень многое будет обнародовано и передано на оценку жителям области и правоохранительным органам. После нашей победы и наступления мира", - подчеркнул чиновник.