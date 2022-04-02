Российские оккупанты попали в райбольницу в Балаклее, чтобы обвинить в обстреле ВСУ. Здание частично повреждено, - Синегубов

Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи. Здание частично повреждено.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.

"Это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы спасти людей. Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины!" - отметил он.

Синегубов напоминает, что Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Обстрел мирного населения Россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", – резюмирует он.