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Новости Война
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Российские оккупанты попали в райбольницу в Балаклее, чтобы обвинить в обстреле ВСУ. Здание частично повреждено, - Синегубов

олег,синєгубов

Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи. Здание частично повреждено.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.

"Это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы спасти людей. Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины!" - отметил он.

Синегубов напоминает, что Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Обстрел мирного населения Россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", – резюмирует он.

армия РФ (19079) обстрел (26942) Харьковщина (5577) Балаклея (260) Синегубов Олег (558)


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Топ комментарии
+12
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02.04.2022 18:00
+9
У них с пропагандой совсем плохо. Это нужно быть совсем с отбитыми мозгами, чтобы утверждать, что украинцы обстреливают свои города.
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02.04.2022 18:04
+8
Спроба звинуватити? Та ну нах. На це ще увагу хтось звертає?
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02.04.2022 18:00
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Спроба звинуватити? Та ну нах. На це ще увагу хтось звертає?
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02.04.2022 18:00 Ответить
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02.04.2022 18:00 Ответить
У них с пропагандой совсем плохо. Это нужно быть совсем с отбитыми мозгами, чтобы утверждать, что украинцы обстреливают свои города.
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02.04.2022 18:04 Ответить
У них со всем плохо. Самое плохое это отсутствие головного мозга. Каждый второй дебил, а каждый первый рашист.
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02.04.2022 18:10 Ответить
Просто они считают, что украинцы для фальсификаций и манипуляции общественным мнением используют те же методы, что всегда были характерны для рюцких и комуняк любой национальности. Методы подлогов и извращения правды характерны для агрессоров всех времён и народов
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02.04.2022 18:10 Ответить
Достатньо того, що їх бидломаса таке хаває...
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02.04.2022 18:39 Ответить
Таким ипанутым может быть только касап обыкновенный - депил необыкновенный..
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02.04.2022 18:11 Ответить
Удивили.... всегда так они делают, там нет развития, зомби гкб-шные.....
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02.04.2022 18:14 Ответить
Хроники поZорного вторжения: Русские оккупанты и дырявая армия "Л/ДНР" впали в глубокий ступор.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk

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02.04.2022 18:15 Ответить
кацапсини навіть не заморочуються з правдоподібністю.. - їхнє дебільне та упороте насЄлєніє повірить усьому, що покажуть телеканалізації по дебілятору
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02.04.2022 18:17 Ответить
Буча - это украинская Сребренница
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02.04.2022 18:19 Ответить
україньска арта + беспілоти?
******* кацапню... аж гай шумить!
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02.04.2022 18:23 Ответить
бубіна україньська як моя англійська - мова для спілкування і не більше..
діти і онуки? - англійцка в ниx буде перша.
але україньське щепленння вже зроблено, - я це бачу я це чую!
Слава Україні!
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02.04.2022 18:35 Ответить
 
 