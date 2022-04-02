Российские оккупанты попали в райбольницу в Балаклее, чтобы обвинить в обстреле ВСУ. Здание частично повреждено, - Синегубов
Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи. Здание частично повреждено.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.
"Это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы спасти людей. Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины!" - отметил он.
Синегубов напоминает, что Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.
"Обстрел мирного населения Россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", – резюмирует он.
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******* кацапню... аж гай шумить!
діти і онуки? - англійцка в ниx буде перша.
але україньське щепленння вже зроблено, - я це бачу я це чую!
Слава Україні!