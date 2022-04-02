Экс-прокурор Международного трибунала ООН по Югославии призвала выдать ордер на арест Путина

Бывшая прокурор Международного суда трибунала ООН по бывшей Югославии, также расследовавшая военные преступления в Руанде, Карла дель Понте призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью швейцарской газете Le Temps, которое цитирует The Guardian.

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Дель Понте назвала Путина военным преступником и подчеркнула: выдача ордера на его арест является важным сигналом, что следственные действия были проведены. Однако такие действия не обязательно означают, что глава Кремля будет заключен под стражу, добавила она.

"Это единственный инструмент, который существует и позволяет арестовать виновного в военном преступлении и доставить его в МКС. Если он [Путин] останется в России, этого никогда не будет. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это был бы сильный сигнал, что против него много государств", - сказала бывшая прокурорка.

7 марта Кулеба заявил, что коалиция стран создаст специальный трибунал по рассмотрению преступления российской агрессии против Украины.

16 марта Международный суд ООН обязал Россию прекратить вторжение в Украину. Согласно решению суда, до принятия окончательного решения Россия должна прекратить "военные операции", начавшиеся на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, направляемые или поддерживаемые Россией, а также другие организации и лица, находящиеся под контролем России не принимали никаких мер по продолжению военных действий (эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — Россия и Китай).

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