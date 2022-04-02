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Новости Агрессия России против Украины Война
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Экс-прокурор Международного трибунала ООН по Югославии призвала выдать ордер на арест Путина

путін

Бывшая прокурор Международного суда трибунала ООН по бывшей Югославии, также расследовавшая военные преступления в Руанде, Карла дель Понте призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью швейцарской газете Le Temps, которое цитирует The Guardian.

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Дель Понте назвала Путина военным преступником и подчеркнула: выдача ордера на его арест является важным сигналом, что следственные действия были проведены. Однако такие действия не обязательно означают, что глава Кремля будет заключен под стражу, добавила она.

"Это единственный инструмент, который существует и позволяет арестовать виновного в военном преступлении и доставить его в МКС. Если он [Путин] останется в России, этого никогда не будет. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это был бы сильный сигнал, что против него много государств", - сказала бывшая прокурорка.

7 марта Кулеба заявил, что коалиция стран создаст специальный трибунал по рассмотрению преступления российской агрессии против Украины.

16 марта Международный суд ООН обязал Россию прекратить вторжение в Украину. Согласно решению суда, до принятия окончательного решения Россия должна прекратить "военные операции", начавшиеся на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, направляемые или поддерживаемые Россией, а также другие организации и лица, находящиеся под контролем России не принимали никаких мер по продолжению военных действий (эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — Россия и Китай).

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россия (95381) Международный суд ООН (153)


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Топ комментарии
+32
Це треба було зробити ще в 2014...
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02.04.2022 18:49
+31
Карлі дель Понте-респект...
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02.04.2022 18:49
+28
Ордер не на арест а лицензию на ликвидацию. Много чести для этого касапского питараса. ху.ло должно быть только убито.
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02.04.2022 18:49
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Це треба було зробити ще в 2014...
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02.04.2022 18:49 Ответить
Навіть раніше.
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02.04.2022 18:53 Ответить
в 1999
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02.04.2022 20:19 Ответить
Ордер не на арест а лицензию на ликвидацию. Много чести для этого касапского питараса. ху.ло должно быть только убито.
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02.04.2022 18:49 Ответить
Ти точно не хлоп, не громадянин, не притомний, а "пончік" непритомний... Надивився кінів для тупого бидла й кукурікаєш, а алєні ще й плюсікі ставлять... Сученя, ДАЙ джерело, де отримати можна таку "ліцензію", я САМ безкоштовно отримаю й виконаю, я МС МК з цікавого виду спорту ще дублером збірної при сєсєрі був в ДЮСШ. Під Київом Капітанівку знаю по метру вздовж-поперек. Треную до теперішнього погононосіїв. ЧЕКАЮ, блRть!
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02.04.2022 19:07 Ответить
Успокойся и вытри слюну ботяря
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02.04.2022 19:19 Ответить
Здувся, жирдяй дешевий, пукаєш, як кастрований козел в диван. Гуляй, малпа копійочна.
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02.04.2022 22:17 Ответить
САСАЙ КЛОУН
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04.04.2022 01:35 Ответить
У дзеркало 3,14дар це кукурікай.
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04.04.2022 22:21 Ответить
Карлі дель Понте-респект...
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02.04.2022 18:49 Ответить
В буцегарню паскуду кацапську!!! Потім петлю на горло!!!!
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02.04.2022 18:50 Ответить
Карла дель Понте це жінка - легенда !
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02.04.2022 18:50 Ответить
Пусть лучше посоветует ему Уже отравиться...
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02.04.2022 18:50 Ответить
Або застрелитись 😠
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02.04.2022 18:53 Ответить
Когда то высшие чины рейха стрелялись и травились целыми семьями .
Я не кровожадная - но за гибель женщин детей стариков и целых семей КТО-ТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ

такшо пусть травятся-стреляются все члены радбеза московии с семьями !!!
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02.04.2022 19:09 Ответить
Нелюди стрілятися не будуть , повірте , але ми їм , залюбки , допоможемо 😡
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02.04.2022 19:19 Ответить
Всі бувші -екси чомусь такі принципові, рішучі,.... Що такого з ними стається після втрати посади...?
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02.04.2022 18:51 Ответить
Можливо кремлівський ублюдок приіде до Стамбула на перемовини із
Зеленським , от і буде нагода його накрити , або відразу знищити 😡
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02.04.2022 18:52 Ответить
*Ви ни панимаете, у ниво ФуксиАНАЛьный Имунитэт* (с) Хренодиктова
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02.04.2022 18:52 Ответить
В Україні - так. Український суд не може подати до пуйла, а от міжнародний може.
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02.04.2022 19:05 Ответить
Все правильно сказала. Зная преступника, его необходимо срочно взять под стражу. Это будет сигнал всему мировому сообществу.
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02.04.2022 18:53 Ответить
Коли ******* по кремлю, то оркам буде не до сміху 😡
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02.04.2022 19:07 Ответить
Это один из моих лучших снов.
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02.04.2022 18:54 Ответить
і мрій...багаторічних...
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02.04.2022 18:57 Ответить
дивно, а наша Венедиктова (око Государева) каже що так робити не можна, тому що Путін має статус великого начальника на Московії і якась там малоросня як вона та Зеля не може оголошувати йому підозру.
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02.04.2022 18:55 Ответить
А ви розберіться будь ласка з питанням спочатку. В будь якій окремій країні і Україні в тому числі бункерне пу таки має функціональний імунітет як чинний президент. Тут тільки і виключно міжнародний суд може видавати ордер.
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02.04.2022 19:09 Ответить
і що Венедиктова звернулася до міжнародного Суду?
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02.04.2022 19:13 Ответить
А ось про це повідомлень не було. Може звернулась, а може й ні.
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02.04.2022 19:24 Ответить
браво !
та думаю зассять... ті хто йому заглядає в чічі, хто звонить і благає про щось, хто годується з його клешенок... ніколи не зможуть пересилити свій страх... а таких жеж лєгіон !
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02.04.2022 18:56 Ответить
мікрони і шольци засцатт, де вже їм...
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02.04.2022 18:57 Ответить
Нікого тут не цікавлять твої галюни в Полтаві 😠
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02.04.2022 19:17 Ответить
не буду крити матом, але у декого ще не пропала мрія що до переговорів та зустрічі з ******.
*****, міжнародний військовий злочинець, терорист, нерукопожатний.
ШАНОВНІ, ВИ ПРО ЩО!!!!!!!!!!!???????
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02.04.2022 18:59 Ответить
Есть вариант

‼️‼️‼️‼️‼️
ЛИКВИДАЦИЯ ПУТИНА - исполнитель найден! Гражданская оборона на ICTV
https://youtu.be/ZzVi-r-uZ2I
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02.04.2022 19:06 Ответить
У нас Генеральний прокурор волає що вона не може це зробити як на Путіна так і на Лаврова, то що ми можемо вимагати від інших, тут немає справедливості тут політика
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02.04.2022 19:12 Ответить
зачекайте, дозвольте ...... заглянути цій сволоті в очі, а вже тоді видавайте ордер на арешт
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02.04.2022 19:21 Ответить
Макрон і Шольц (вже не говорю про угорців) скажуть , що не підтримують такого , бо це загрожує Третьою світовою
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02.04.2022 19:28 Ответить
Думаю, правники знайдуть механізм, як притягнути винних, в тому числі х..ла, і відшкодувати втрачене Україною.
Можна, для початку, потренуватися на списку підсанкційних - всіх одразу в розшук і під арешт. Тільки треба правильно сформолювати підозру, обвинувачення, обрати статтю, яка є у кодексах всіх країн.
Словом, раз є санкція - значить є кримінал.
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02.04.2022 19:48 Ответить
І тоді путіна можна буде затримати в будь-якій державі? І направити в Гаагу?
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02.04.2022 20:16 Ответить
Твереза думка,проте жоден хлопак без яйків не підтримає,бо сподіваються на перемовини,на мир...(а для цього мерзота буде повинна виїхати).Геноцид Українського народу ця мерзота не зупинить.
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02.04.2022 20:25 Ответить
Венедіктову за кораблем, а Карлу без понтов нам генеральним прокурором
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02.04.2022 20:52 Ответить
Всем странам надо закрыть границы с РФ. Мир большой, переживёт как нибудь.
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02.04.2022 22:22 Ответить
Мадам Понте знает толк в правильных модулях взаимодействия с военными преступниками.
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03.04.2022 00:41 Ответить
представляю как расстроится зеленский...так и не выйдет заглянуть в очко...
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03.04.2022 02:36 Ответить
верно.
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03.04.2022 08:26 Ответить
та ні це неможливо....як же потім збудеться мрія зелі поручкаться та розцілуватися з куйлом на перемовинах...
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03.04.2022 09:25 Ответить
 
 