Экс-прокурор Международного трибунала ООН по Югославии призвала выдать ордер на арест Путина
Бывшая прокурор Международного суда трибунала ООН по бывшей Югославии, также расследовавшая военные преступления в Руанде, Карла дель Понте призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью швейцарской газете Le Temps, которое цитирует The Guardian.
Дель Понте назвала Путина военным преступником и подчеркнула: выдача ордера на его арест является важным сигналом, что следственные действия были проведены. Однако такие действия не обязательно означают, что глава Кремля будет заключен под стражу, добавила она.
"Это единственный инструмент, который существует и позволяет арестовать виновного в военном преступлении и доставить его в МКС. Если он [Путин] останется в России, этого никогда не будет. Но он больше не сможет покинуть свою страну, и это был бы сильный сигнал, что против него много государств", - сказала бывшая прокурорка.
7 марта Кулеба заявил, что коалиция стран создаст специальный трибунал по рассмотрению преступления российской агрессии против Украины.
16 марта Международный суд ООН обязал Россию прекратить вторжение в Украину. Согласно решению суда, до принятия окончательного решения Россия должна прекратить "военные операции", начавшиеся на территории Украины 24 февраля, и обеспечить, чтобы любые регулярные или нерегулярные подразделения, направляемые или поддерживаемые Россией, а также другие организации и лица, находящиеся под контролем России не принимали никаких мер по продолжению военных действий (эти решения поддержали 13 судей, против выступили два — Россия и Китай).
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Я не кровожадная - но за гибель женщин детей стариков и целых семей КТО-ТО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ
такшо пусть травятся-стреляются все члены радбеза московии с семьями !!!
Зеленським , от і буде нагода його накрити , або відразу знищити 😡
та думаю зассять... ті хто йому заглядає в чічі, хто звонить і благає про щось, хто годується з його клешенок... ніколи не зможуть пересилити свій страх... а таких жеж лєгіон !
*****, міжнародний військовий злочинець, терорист, нерукопожатний.
ШАНОВНІ, ВИ ПРО ЩО!!!!!!!!!!!???????
‼️‼️‼️‼️‼️
ЛИКВИДАЦИЯ ПУТИНА - исполнитель найден! Гражданская оборона на ICTV
https://youtu.be/ZzVi-r-uZ2I
Можна, для початку, потренуватися на списку підсанкційних - всіх одразу в розшук і під арешт. Тільки треба правильно сформолювати підозру, обвинувачення, обрати статтю, яка є у кодексах всіх країн.
Словом, раз є санкція - значить є кримінал.