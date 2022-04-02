В результате обстрелов россиян повреждены 16 домов, магистральный газопровод, область без воды и газа, - Луганская ОВА. ФОТО
Россияне из разных видов тяжелого вооружения открывали огонь по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Тошковке
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Врагом повреждено 19 объектов, из них 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов. Имеем одного раненого в Рубежном, четырех человек спасли из-под завалов. Спасатели сосредоточены не только на локальной помощи людям, но и на глобальной. Так, в Кременной после обстрелов загорелся лес, огонь мог перекинуться на жилищный сектор, однако работники ГСЧC справились вовремя – никто не пострадал", - отмечает Сергей Гайдай.
Кроме того, глава Луганской ОВА информирует, что вблизи Северодонецка россияне повредили магистральный газопровод. Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – около 60 тысяч абонентов. В общей сложности без газоснабжения - 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 - полностью и 6 - частично. Газоснабжение отсутствует полностью в Рубежном, Попасной, Северодонецке, частично - в Горской громаде и Лисичанске.
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Сивкович. Так фамилия гэбэшного *********, у которого гетманцев учился составлять координаты нефтебаз, по которым рашадертальцы запускают ракеты. Мечта гетманцева и сивковича вызвать в Украине ещё один Голодомор и погубить всю украинскую нацию ...........
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Слава Україні!
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