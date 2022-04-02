РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9163 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 927 3

В результате обстрелов россиян повреждены 16 домов, магистральный газопровод, область без воды и газа, - Луганская ОВА. ФОТО

Россияне из разных видов тяжелого вооружения открывали огонь по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Тошковке

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов россиян повреждены 16 домов, магистральный газопровод, область без воды и газа, - Луганская ОВА 01
В результате обстрелов россиян повреждены 16 домов, магистральный газопровод, область без воды и газа, - Луганская ОВА 02

"Врагом повреждено 19 объектов, из них 9 многоквартирных и 7 частных жилых домов. Имеем одного раненого в Рубежном, четырех человек спасли из-под завалов. Спасатели сосредоточены не только на локальной помощи людям, но и на глобальной. Так, в Кременной после обстрелов загорелся лес, огонь мог перекинуться на жилищный сектор, однако работники ГСЧC справились вовремя – никто не пострадал", - отмечает Сергей Гайдай.

В результате обстрелов россиян повреждены 16 домов, магистральный газопровод, область без воды и газа, - Луганская ОВА 03

Кроме того, глава Луганской ОВА информирует, что вблизи Северодонецка россияне повредили магистральный газопровод. Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – около 60 тысяч абонентов. В общей сложности без газоснабжения - 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 - полностью и 6 - частично. Газоснабжение отсутствует полностью в Рубежном, Попасной, Северодонецке, частично - в Горской громаде и Лисичанске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на обстрелы  Луганщины сегодня эвакуировали почти 2,7 тыс. жителей, - Гайдай. ФОТО

обстрел (26942) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6493)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё должно быть как на раССеи.... Да Будет на раССеи так..
показать весь комментарий
02.04.2022 18:49 Ответить
Гетманцев . заставил всех аграриев указывать джипеец координаты где хранится топливо . и сейчас росияне бьют по этим координатам . Вопрос а не работала эта тварь на росию . он ведь так восхищался росийской системой контроля

Сивкович. Так фамилия гэбэшного *********, у которого гетманцев учился составлять координаты нефтебаз, по которым рашадертальцы запускают ракеты. Мечта гетманцева и сивковича вызвать в Украине ещё один Голодомор и погубить всю украинскую нацию ...........
показать весь комментарий
02.04.2022 18:53 Ответить
Ненавиджу росіян за те, що ятепер радуюсь фотографіям підшкварених кацапів! Це недостойно цивілізованої людини! Але я тішуся тому, що кацапів в Україні спалюють тисячами!

Дякую нашим захисникам - Ви накращі, хлопці!

Слава Україні!

Смерть ворогам!
показать весь комментарий
02.04.2022 18:56 Ответить
 
 