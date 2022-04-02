Премьер Финляндии Марин о возможном вступлении страны в НАТО: "Россия не является тем соседом, которым мы ее считали"
Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что вопрос вступления страны в НАТО должен решиться уже этой весной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам премьера, военная агрессия России в Украине вынудила Финляндию пересмотреть свою политику безопасности.
"Россия не является тем соседом, которым мы ее считали", – сказала Марин.
Премьер-министр подчеркнула, что для Финляндии пора серьезно пересмотреть свою позицию по военной приверженности.
"Любое решение о членстве в НАТО должно быть принято "тщательно, но быстро", по сути, этой весной", - сказала она в речи перед руководством Социал-демократической партии Финляндии.
Марин отметила, что Финляндия столкнется с последствиями, если решит добиваться присоединения к Альянсу или откажется от этого.
Напомним, что после вторжения РФ в Украину граждане Финляндии подписали петицию за вступление страны в НАТО. Хотя еще в январе Финляндия не планировала вступать в Альянс. В РФ пригрозили "серьезными последствиями" в случае попыток финнов вступить в НАТО.
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иначе это никак не объяснить, Украину мурыжат, а только фины и шведы заикнулись, их туда возьмут *быстро и по ускореной процедуре*. хотя им это и не надо, а Украине надо... как то так
ми, як ніхто, вас розуміємо... з таким сусідом про мирне життя тільки мріяти...
если что помогут финнам
да и у шведов хорошей серьезной техники куча
у финляндии вроде при союзе были типа ограничения из-за ее положения
("финская" война, нейтралитет который ссср не устраивал
потом формальное объявление войны германии под конец войны)
они не могли вроде вступать в военные союзы и экономические союзы
но и после распада ссср они спокойно жили
хотя в ес могли бы вступить
(хотя все скандинавские страны в него не входят)
а тут как теперь вате объяснять что нато прям у границ питера и выборга?))
После распада империи Финляндия сможет по праву забрать назад свои территории оккупированные соседом.
Чому путін на неї не нападає?
Це говорить про те, що "вступ України до нато" це був штучний привід, придуманий путіним, щоб напасти на Україну.
И НАТО их радостно возьмет
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