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Премьер Финляндии Марин о возможном вступлении страны в НАТО: "Россия не является тем соседом, которым мы ее считали"

фінляндія

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что вопрос вступления страны в НАТО должен решиться уже этой весной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам премьера, военная агрессия России в Украине вынудила Финляндию пересмотреть свою политику безопасности.

"Россия не является тем соседом, которым мы ее считали", – сказала Марин.

Премьер-министр подчеркнула, что для Финляндии пора серьезно пересмотреть свою позицию по военной приверженности.

"Любое решение о членстве в НАТО должно быть принято "тщательно, но быстро", по сути, этой весной", - сказала она в речи перед руководством Социал-демократической партии Финляндии.

Марин отметила, что Финляндия столкнется с последствиями, если решит добиваться присоединения к Альянсу или откажется от этого.

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Напомним, что после вторжения РФ в Украину граждане Финляндии подписали петицию за вступление страны в НАТО. Хотя еще в январе Финляндия не планировала вступать в Альянс. В РФ пригрозили "серьезными последствиями" в случае попыток финнов вступить в НАТО.

Финляндия (956) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+27
Какое из Финляндии подлетное время до Питера? Это вроде родина бункерного упыря
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02.04.2022 19:14
+23
ахахахаха русня молитесь
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02.04.2022 19:14
+18
Главное пусть жителям Петербурга перекроют воскресные выезды-шопы в Финляндию,пусть на голых скрепах посидят.
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02.04.2022 19:17
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ахахахаха русня молитесь
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02.04.2022 19:14 Ответить
Какое из Финляндии подлетное время до Питера? Это вроде родина бункерного упыря
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02.04.2022 19:14 Ответить
Не не только подлетное, а и прилетное.
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02.04.2022 19:31 Ответить
До Виборга десь біля 85 км і від Виборга до торфяновки може до 20км.
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02.04.2022 20:09 Ответить
Мордва его родина
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02.04.2022 20:40 Ответить
хто б завгодно міг таке сказати, але не Фінляндія...
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02.04.2022 19:15 Ответить
И каким соседом он считал рашу? Ну не дебил?
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02.04.2022 19:15 Ответить
им нравилось торговать с ********** а теперь на них все равно давит запад и они не смогут так че не идти в нато
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02.04.2022 19:45 Ответить
Він історію прокурив у школі і про 1939 рік не знає нічого.
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02.04.2022 20:06 Ответить
Финны это ещё с 39 не усвоили.
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02.04.2022 19:16 Ответить
Кто усвоил на собственном опыте- того уже на свете нет, а более молодые, видать, по советским учебникам историю учили.
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02.04.2022 19:34 Ответить
Та ні. В 80-х там поблизу служив. То місцеві каци розповідали що в 50-х приблизно були випадки що застави та невеличкі частини біля кордону невідомо хто вирізали без шуму і пилі. Винуватців знайдено не було. Потім в Польщі в Бялогарді бачив на цвинтарі совковому могилу сов. соллдат до десятка жмурів з датою 1957 року. Не все так однозначно.
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02.04.2022 20:21 Ответить
Та ні. В 80-х там поблизу служив. То місцеві каци розповідали що в 50-х приблизно були випадки що застави та невеличкі частини біля кордону невідомо хто вирізали без шуму і пилі. Винуватців знайденоне було. Потім в Польщі в Бялогарді бачив на цвинтарі совковому могилу сов. соллдат до десятка жмурів з датою 1957 року. Не все так однозначно.
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02.04.2022 20:22 Ответить
кидайте камнями но напишу зраду, даже Сербов раньше возмут чем Украину...
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02.04.2022 19:16 Ответить
ты идиот никто сербию с такой властью не возьмет так же как и зеленского
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02.04.2022 19:40 Ответить
Куди сєрбов? Це те саме, що луку.
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02.04.2022 20:07 Ответить
я понимаю что сербы говноеды, младшие братья кацапов, но в ЕС их точно пытаются затащить, немцы же недавно говорили, а значит и в НАТО тоже, чтобы не было на балканах предательского анклава в который рашка может сунуться. понятно что не с той властью которая сейчас там, но вот сейчас у рашни денег на подкупы меньше будет, сербы будут *голодать* без подачек, вот так понемного и переобуются. я просто говорю о принципе.

иначе это никак не объяснить, Украину мурыжат, а только фины и шведы заикнулись, их туда возьмут *быстро и по ускореной процедуре*. хотя им это и не надо, а Украине надо... как то так
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02.04.2022 20:15 Ответить
Різницю між фінами та Україною бачите? НАТО не хоче 100% потрапляти в війну з **********. Он воно в теплих постельках лежить обісраненьке, по телевізору воювати навчається.
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03.04.2022 09:06 Ответить
Сербы обиделись на нато, за то что трохи побомбили за геноцид албанцев
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03.04.2022 02:51 Ответить
Вітаємо вас браття-фіни! Вітаємо з тим що у вас,як виглядає,немає придурків та зрадників що домовлялися б з ордою про "нейтральний статус"!
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02.04.2022 19:17 Ответить
Чекаємо нову операцію у Фінляндії. "За дєдов" так сказать, Гельсінки за 2 доби візьмемо
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02.04.2022 19:17 Ответить
вже в 39 му брали. обісрались точно так само як в Україні
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02.04.2022 19:24 Ответить
Главное пусть жителям Петербурга перекроют воскресные выезды-шопы в Финляндию,пусть на голых скрепах посидят.
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02.04.2022 19:17 Ответить
да питерцы конечно прозреют... от скрепности
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02.04.2022 19:20 Ответить
думайте...добре думайте...та не довго! )))
ми, як ніхто, вас розуміємо... з таким сусідом про мирне життя тільки мріяти...
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02.04.2022 19:19 Ответить
Ну еще и о Карелии не забывайте
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02.04.2022 19:19 Ответить
Ждём сказки о нацистах финнах
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02.04.2022 19:20 Ответить
Я думаю на "раССея не є.." можно і завершувать...
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02.04.2022 19:21 Ответить
Млять, надо же быть такими наивными, что бы ФРЕДИ КРЮГЕРА нормальным соседом.
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02.04.2022 19:21 Ответить
ФреДДи.
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02.04.2022 19:22 Ответить
Таке враження що фіни не вчать історії своєї в школі. 90 років ще не прлйшло. згадайте 39 рік. а в русаків зовсім нічого не помінялось
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02.04.2022 19:22 Ответить
а ми типа учили уроки истории
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02.04.2022 19:41 Ответить
там рядом норвежцы
если что помогут финнам
да и у шведов хорошей серьезной техники куча

у финляндии вроде при союзе были типа ограничения из-за ее положения
("финская" война, нейтралитет который ссср не устраивал
потом формальное объявление войны германии под конец войны)
они не могли вроде вступать в военные союзы и экономические союзы

но и после распада ссср они спокойно жили
хотя в ес могли бы вступить
(хотя все скандинавские страны в него не входят)

а тут как теперь вате объяснять что нато прям у границ питера и выборга?))
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02.04.2022 19:25 Ответить
Фінляндія у Євросоюзі,і валюта у них Євро...
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02.04.2022 19:31 Ответить
финляндия не скандинавская страна
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02.04.2022 19:43 Ответить
Це з якого дива?
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02.04.2022 20:26 Ответить
скандинавский союз это три Норвегия Шведция и Дания у них даже соглашение есть о торговле и рабочей силе - учи мат часть ..
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02.04.2022 20:51 Ответить
Мат частину вчити ніколи не пізно, як і вчитись азам культури. Я думаю ви мене зрозуміли. Ну а географічно Північно-Західна частина Суомі знаходиться на Скандінавському півострові. Про політичні союзи спорить не буду. Десь так.
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02.04.2022 21:26 Ответить
я тебе говорю не входит Финляндия в скандинавские страны - я жил в Норвегии и очень хорошо это знаю, и язык у них вообще не похож на остальных скандинавов
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02.04.2022 21:32 Ответить
Відбувся саміт ЄС - Китай, де лідери Євросоюзу намагалися переконати Пекін не підтримувати Росію у війні.
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02.04.2022 19:30 Ответить
китайцы кондомы - продали нам паленые квадрокоптеры а потом слили телеметрию кацапам которые через китайскую станцию слежение начали бомбить точки работы дронов
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02.04.2022 19:49 Ответить
НАТО ничем не сможет помочь ни одной стране.Страх перед фашистким режимом международного террориста Путина делает своё дело
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02.04.2022 19:36 Ответить
они не боятся кацапов они в первую очередь думают о своих странах и людях ..
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02.04.2022 19:50 Ответить
то ви після фінської про парашу ще думали щлсь хороше?
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02.04.2022 19:42 Ответить
и после 8 лет войны в Украине....
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03.04.2022 02:20 Ответить
Поки Україна наче та мясорубка перемелює російські війська, фіни маютт прямо зараз вступити в НАТО! В росіян зараз не має сил воювати ще й проти фінів. Також рекомендую фінам заборонити вїзд до своєї країни всім росіянам прямо зараз.
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02.04.2022 19:56 Ответить
карелия должна вернутся в состав финляндии. однозначно!
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02.04.2022 19:58 Ответить
Шикарный результат!



После распада империи Финляндия сможет по праву забрать назад свои территории оккупированные соседом.
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02.04.2022 19:58 Ответить
Їм треба вступити в нато скоріше, ніж путін встигне на них напасти.
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02.04.2022 20:10 Ответить
О! Бачите? Фінляндія заявляє про бажання вступити в нато.
Чому путін на неї не нападає?
Це говорить про те, що "вступ України до нато" це був штучний привід, придуманий путіним, щоб напасти на Україну.
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02.04.2022 20:11 Ответить
им можно. Нам - нет.
И НАТО их радостно возьмет
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03.04.2022 02:22 Ответить
А ми що якісь не такі?
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03.04.2022 02:44 Ответить
це до НАТО питання...
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03.04.2022 02:54 Ответить
А чому наш Кулеба не спитає лаврова: " Фінляндія теж хоче вступити до нато, теж межує з росією, чому ви на неї не нападаєте? Там же ж теж можуть поставити ракети проти росії"
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02.04.2022 20:14 Ответить
Нащо вам те НАТО в якому безлад..усякі мадьяри та німці..
Приєднуйтесь до осі США,Великобританія Польша Україна та страни Балтики
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02.04.2022 20:23 Ответить
финны хорошо показали русне как они умеют воевать в 39-40 годах!
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02.04.2022 20:42 Ответить
путлер рвать себе волосы в заднице. всехпереиграл
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02.04.2022 21:34 Ответить
"спящая красавіца" Санна Марін нарешті прокинулася чи просто "дурника ввімкнула"?
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02.04.2022 22:52 Ответить
Хорошо бы, как то отвлекло бы часть войск рашки
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03.04.2022 02:53 Ответить
 
 