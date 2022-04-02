Премьер Финляндии Марин о возможном вступлении страны в НАТО: "Россия не является тем соседом, которым мы ее считали"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что вопрос вступления страны в НАТО должен решиться уже этой весной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам премьера, военная агрессия России в Украине вынудила Финляндию пересмотреть свою политику безопасности.

"Россия не является тем соседом, которым мы ее считали", – сказала Марин.

Премьер-министр подчеркнула, что для Финляндии пора серьезно пересмотреть свою позицию по военной приверженности.

"Любое решение о членстве в НАТО должно быть принято "тщательно, но быстро", по сути, этой весной", - сказала она в речи перед руководством Социал-демократической партии Финляндии.

Марин отметила, что Финляндия столкнется с последствиями, если решит добиваться присоединения к Альянсу или откажется от этого.

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Напомним, что после вторжения РФ в Украину граждане Финляндии подписали петицию за вступление страны в НАТО. Хотя еще в январе Финляндия не планировала вступать в Альянс. В РФ пригрозили "серьезными последствиями" в случае попыток финнов вступить в НАТО.