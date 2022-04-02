Оперативная информация по состоянию на 18:00 2 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Идут тридцать восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Генштаб ВСУ в Facebook оперативно информирует о ситуации на 18.00 02.04.2022, передает Цензор.НЕТ.

На Северском направлении продолжается перемещение подразделений оккупационных войск от государственной границы Украины в глубь территории республики Беларусь. Значительная часть военной техники повреждена и буксируется.

Среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне. Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, отошедшими из загрязненной зоны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг намерен окружить группировку Объединенных сил и выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 2 апреля

Продолжается так называемая "эвакуация" гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Кроме того, мародеры российских оккупационных войск перед перебрасыванием на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларусии службой экспресс доставки СДЭК.

В Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

На Донецком направлении продолжаются попытки противника завладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Оккупанты не имеют успеха, несут потери.

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На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Среди местного населения непризнанного приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой "ПМР" к участию в войне против Украины.

На Приморском направлении оккупационными войсками продолжаются фильтрационные меры в временно захваченных населенных пунктах.

Силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории.

Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач.