Оперативная информация по состоянию на 18:00 2 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
Идут тридцать восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Генштаб ВСУ в Facebook оперативно информирует о ситуации на 18.00 02.04.2022, передает Цензор.НЕТ.
На Северском направлении продолжается перемещение подразделений оккупационных войск от государственной границы Украины в глубь территории республики Беларусь. Значительная часть военной техники повреждена и буксируется.
Среди военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне. Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, отошедшими из загрязненной зоны.
Продолжается так называемая "эвакуация" гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Кроме того, мародеры российских оккупационных войск перед перебрасыванием на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларусии службой экспресс доставки СДЭК.
В Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.
На Донецком направлении продолжаются попытки противника завладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Оккупанты не имеют успеха, несут потери.
На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Среди местного населения непризнанного приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой "ПМР" к участию в войне против Украины.
На Приморском направлении оккупационными войсками продолжаются фильтрационные меры в временно захваченных населенных пунктах.
Силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории.
Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk https://www.youtube.com/watch?v=_7FYMSmZMtk
Паливо, продукти харчування та ********** будуть поступати від партнерів, проблем з цим не буде і все буде Україна, без сумнівів!
https://www.youtube.com/watch?v=Sv4Uc7Vy06Q&t=117s
Лазер - це один з варіантів, але важко точно прицілитися на великій відстані.
У мене є ще одна пропозиція. Існують дебати про те, що радіолокаційну систему «EL/M-2080 Green Pine» можна використовувати як енергетичну зброю.
https://en.wikipedia.org/wiki/EL/M-2080_Green_Pine
Насправді, радіолокаційні антени випромінюють багато енергії, але зазвичай це нешкідливо, оскільки поширюється скрізь, тому концентрація є низькою. Однак, як ми дізналися в школі, хвилі можуть поєднуватися або скасовуватися. Цей факт використовується в ******** радарах для координації антен таким чином, щоб спрямувати сильнішу хвилю в потрібному напрямку.
Теоретично багато антен з усієї країни можуть зосередити свою енергію на точці на небі. Енергії в цей момент може бути достатньо, щоб пошкодити радіообладнання противника, пошкодити тіло пілота, як мікрохвильова піч, або навіть зробити поверхню достатньо гарячою, щоб згоріти.
Прицілювання стає проблемою електронної схеми, а не механічної (регулювання фази та частоти), я думаю, що це легше зробити.
Це також чудовий радар. Подвійне призначення.
Явно в нас був договір про дружбу, і явно згідно з цим договором білорашка зобов'язувалась не надавати свою територію для агресії проти України.
Отже, чи робимо далі вигляд, що нічого не відбулося, чи ставимо Лукашу ультиматум: якщо протягом 24 годин з території білорашки щось прилетить чи заїде, то Україна застосовуватиме всі інструменти для подавлення сил противника на території білорашки.