При защите Харьковщины погибли два воина ДУК "Правый сектор" Алексеенко и Полонский. ФОТО
Выполняя боевое задание, под Харьковом 31 марта, погибли бойцы добровольческого подразделения ДУК "Правый сектор" Александр Алексеенко (позывной Джеб) и Александр Полонский (позывной Укроп).
Об этом сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 15-й резервной сотни ДУК.
"Они защищали Харьковщину, свою родную землю, от московского оккупанта. Они рвались в бой и погибли, как Герои. Эти ребята настоящие воины, настоящие националисты, много лет посвятившие борьбе с рашизмом и развитию Украинского самостоятельного соборного государства", — говорится в некрологе.
Поддержать семьи бойцов: 4149 4393 1801 8276
Сухина Светлана Александровна (Укроп)
5168 7573 6897 0671
Алексеенко Яна
(Жена Джеба)
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