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Новости Агрессия России против Украины Война
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При защите Харьковщины погибли два воина ДУК "Правый сектор" Алексеенко и Полонский. ФОТО

Выполняя боевое задание, под Харьковом 31 марта, погибли бойцы добровольческого подразделения ДУК "Правый сектор" Александр Алексеенко (позывной Джеб) и Александр Полонский (позывной Укроп).

Об этом сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 15-й резервной сотни ДУК.

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"Они защищали Харьковщину, свою родную землю, от московского оккупанта. Они рвались в бой и погибли, как Герои. Эти ребята настоящие воины, настоящие националисты, много лет посвятившие борьбе с рашизмом и развитию Украинского самостоятельного соборного государства", — говорится в некрологе. 

При защите Харьковщины погибли два воина ДУК Правый сектор Алексеенко и Полонский 01
При защите Харьковщины погибли два воина ДУК Правый сектор Алексеенко и Полонский 02

Поддержать семьи бойцов: 4149 4393 1801 8276

Сухина Светлана Александровна (Укроп)

5168 7573 6897 0671

Алексеенко Яна

(Жена Джеба)

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Правый сектор (855) потери (4371)


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Топ комментарии
+53
Ніхто з героїв полеглих за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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02.04.2022 20:00
+49
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ !!!
СПІТЬ СПОКІЙНО, ГЕРОЇ !!!
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02.04.2022 20:01
+40
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02.04.2022 20:03
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Ніхто з героїв полеглих за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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02.04.2022 20:00 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ !!!
СПІТЬ СПОКІЙНО, ГЕРОЇ !!!
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02.04.2022 20:01 Ответить
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02.04.2022 20:03 Ответить
Вечная память Героям. Ваше святое дело будет доведено до завершения. Враг будет разбит, Украина будет свободной!
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02.04.2022 20:07 Ответить
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02.04.2022 20:17 Ответить
спасибо вам, ребята, низкий вам поклон и простите...
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02.04.2022 20:22 Ответить
Царствіє небесне воїнам українцям.
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02.04.2022 20:27 Ответить
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02.04.2022 20:31 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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02.04.2022 20:34 Ответить
С.У.М.
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02.04.2022 21:03 Ответить
Вічна шана Героям!!!
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02.04.2022 21:20 Ответить
Украіна сумує за своїми Героями 😪😪😪
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02.04.2022 21:58 Ответить
 
 