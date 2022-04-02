При защите Харьковщины погибли два воина ДУК "Правый сектор" Алексеенко и Полонский. ФОТО

Выполняя боевое задание, под Харьковом 31 марта, погибли бойцы добровольческого подразделения ДУК "Правый сектор" Александр Алексеенко (позывной Джеб) и Александр Полонский (позывной Укроп).

Об этом сообщает Цезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 15-й резервной сотни ДУК.

Также читайте: В Харьковской области местные "угостили" оккупантов пирожками: 2 россиян погибли, 28 в реанимации, - ГУР МО

"Они защищали Харьковщину, свою родную землю, от московского оккупанта. Они рвались в бой и погибли, как Герои. Эти ребята настоящие воины, настоящие националисты, много лет посвятившие борьбе с рашизмом и развитию Украинского самостоятельного соборного государства", — говорится в некрологе.





Поддержать семьи бойцов: 4149 4393 1801 8276

Сухина Светлана Александровна (Укроп)

5168 7573 6897 0671

Алексеенко Яна

(Жена Джеба)

Также смотрите: В Харькове роддом переехал "под землю": мамы и дети спят в коридорах. ФОТОрепортаж