Арахамия о переговорах с РФ: Россия устно согласилась с предложениями Украины, кроме вопроса оккупированного Крыма
Россия готова принять предложенные Украиной условия, за исключением вопроса оккупированного Крыма.
Об этом в эфире телемарафона сообщил член украинской делегации Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ по всем позициям уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Ждем подтверждения. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – отметил он.
По словам Арахамии, по состоянию на вчера в устном виде РФ не возражает против таких позиций.
Теперь стороны будут работать над юридическим оформлением договоренностей.
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Ср, 30/03/2022 - 20:31
АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ ИЗВЕСТЕН КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ЛОББИСТ РОССИЙСКИХ ИНТЕРЕСОВ.
14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для «укрепления» безопасности Украины.
Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств». В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.
https://crime-ua.com/node/29669
Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году
предлагал признать Крым спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности,
а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.
https://crime-ua.com/node/29669
Давайте присмотримся сначала к компании подписантов.
Кроме упомянутой выше троицы на первом месте стоит Руслан Бортник, помощник бежавшего в Россию приснопамятного украинофоба Вадима Колесниченко;
далее многолетний соратник Сергея Левочкина - Андрей Ермолаев;
ведущий канала Ахметова Тигран Мартиросян; одиозная Марина Ставнийчук, заместитель главы АП у Януковича;
«регионалы» Олег Зарубинский, Владимир Семиноженко, Василий Мармазов;
подпевалы Медведчука Руслан Бизяев и другие фигуранты «базы скрытых пиарщиков». Компания еще та.
https://crime-ua.com/node/29669
І ці хтось , скоріш за все , Баканов , Наумов і Криворучко
хто їх призначав ? Відомо 😠
Голова Служби безпеки України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.
Голова Служби безпеки України має заступників, які призначаються на посади за його поданням та звільняються з посад Президентом України.
И САНКЦИЙ!!!!!!!!!!!!
Чего ж его судить, если Украина с ним поМИРится?
И снять с него санкции, мы ж принимаем все хотелки убивцы ?!!!!
Наши уроды спешат на шашлычки ко дню Победы (расейской)???
Він порадив Зеленському і його команді «розвіяти ці чутки».
Так говорил Порошенко еще в 2019 г, уже тогда Зе хотел подписать Мирній договор…, а ведь война и тогда шла…
https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-zelensky-myrna-ugoda-referendum/29957201.html
"Виносити питання національної безпеки на референдум за часів, коли противник веде проти нас не тільки гарячу війну, а й інформаційну, - небезпечно і безвідповідально", - написав Вакарчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook
https://www.dw.com/uk
Турция заявила, что готова быть гарантом для Украины. Об этом сообщил Эрдоган Зеленскому в ходе телефонного разговора.
Украинский президент подтвердил эту информацию
https://twitter.com/newkc14/status/1509681931197288457 2:59 AM · 1 апр. 2022 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter Web App
Скільки з цих людей, які вже неживі, повірили хриплим обіцянкам, що все буде добре, що війни не буде, а буде шашлик і дєнь побєди?
Як ті підори, які закликали не панікувати, тепер сплять?
Скільки людей їм повірили і продовжують вірити в договорняки цих відвертих фсбшних кротів ?
а) Україна відмовилась від членства у НАТО
б) Україна відмовилась від вступу до ЄС
в) Україна ніколи не повинна мати ядерну зброю
г) З цього витікає що Кремль ЗАЛИШИТЬ СВОЇ ГАРНІЗОНИ на території України для
контролю над ВИКОНАННЯ ЦИХ ПУНКТІВ БЕЗСРОЧНО.
ВОНО ХОЧ РОЗУМІЄ НА ЩО ПОГОДЖУЄТЬСЯ ?
А вот если режим капитулировавшего Зеленского сохранится потери рф будут в разы меньше. "Они ведь сами согласились на такие условия" будет говорить путин
Большую честь санкций снимут. В глазах мирового сообщества Зеленский будет типа легетимный, да и внутри страны люди будут большей частью дезориентированны и их можно продолжать дурачить и водить за нос дальше держа перед носом косточку ЕС в который нас низачто не приймут так как разрушенная войной нищая страна сытой благополучной европе не нужна, они сами в ужасе от наплыв беженцев. Плюс в самом Евросоюзе есть симпатики путина,типа Венгрии и Нидерландов которые заблокируют вступление в ЕС.
Украинском обществу нельзя допускать внеблоковости. Формулировка должна стоять так: "Украина сама будет решать с какими странами нам создавать военные союзы и чьи военные базы нам у себя ставить." Сейчас исторический шанс. Он бывает раз в 100 лет. Мы не должны его упустить.
Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов"
Мединский отметил, что Украина "реалистичнее подходит к ряду вопросов".
По его словам, предварительно СОГЛАСОВАННЫМИ ПОЗИЦИЯМИ ОСТАЮТСЯ:
нейтральный внеблоковый безъядерный статус;
отказ от размещения иностранных военных баз, войск,
наступательных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения;
проведение учений с участием иностранных войск с разрешения государств-гарантов;
создание системы международных гарантий безопасности.
Це слова киянки Голди Меір... А вона стовідсотково певне зна про що каже.
То ж про що йде розмова в Туреччині..Про мир? Чи про "распил" ?
Спочатку з'явилися непідтверджені повідомлення, що Олександр Чалий (не плутати з Валерієм Чалим) бере участь у переговорах з Росією. Сьогодні це стало відомо офіційно, на жаль. Звичайно, є питання й до низки інших переговірників: Давид Арахамія, Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко (всі - видатні дипломати). Але Олександр Чалий - «знакова» постать. Він - багаторічний прихильник українського нейтралітету і противник вступу до НАТО. Ну Бог з ним - ми ж вільна країна.
Але 14 лютого 2020 року він опинився в центрі скандалу на Мюнхенській безпековій конференції, підписавши разом з російським проурядовим центром 12 кроків для зміцнення безпеки України. Зауважимо лише, що у п. 12 йшлося про «запуск нового національного діалогу щодо ідентичності», що мав врахувати погляди, зокрема, Росії та Угорщини на «теми історії, національної пам'яті, мови, ідентичності і досвід меншин». У плані також ішлося про зняття санкцій з Росії до виконання Мінська, про нормалізацію стосунків ЄС - Росія, про анексію Криму не згадувалося.
Документ підписали сам Олександр Чалий, його конфідент Олексій Семеній, який чомусь представився працівником РНБОУ та Василь Філіпчук, який у 2017 році пропонував визнати Крим спірною територією, відкласти на 20 років питання його належності, а на цей час офіційно вважати окупаційну владу в Криму легітимною, а Севастополь - взагалі запропонувати РФ на 99 років.
У 2020 році Чалий увійшов до складу «ініціативи 16 липня». У самій її назві - протиставлення впливовій «ініціативі 1 грудня», а сама дата - день ухвалення Декларації про державний суверенітет УРСР, де йшлося про нейтральний статус України (тоді це був крок до дистанціювання від СРСР, але ж не зараз).
Хіба ж у нас немає досвідчених дипломатів-патріотів?
Давайте придивимося спочатку до компанії підписантів. Крім згаданої вище трійці на першому місці стоїть Руслан Бортник, помічник пріснопам'ятного українофоба Вадима Колесніченка, який втік до Росії; далі багаторічний соратник Сергія Льовочкіна - Андрій Єрмолаєв; ведучий каналу Ахметова Тигран Мартиросян; одіозна Марина Ставнійчук, заступник голови АП у Януковича; «регіонали» Олег Зарубінський, Володимир Семиноженко, Василь Мармазов; підспівувачі Медведчука Руслан Бізяєв та інші фігуранти «бази прихованих піарників». Компанія ще та.
Що ж стверджували ці підписанти у 2020 році? «Все агресивнішою стає "партія війни", яка шантажує суспільство за допомогою радикальних акцій, заангажованих ЗМІ, примітивних інтерпретацій та псевдо-інтелектуальних пророцтв. Спроби публічного обговорення спільного бачення майбутнього країни, врегулювання конфлікту на Донбасі і повернення Криму зустрічають її агресивний опір… Складається враження, що властиві Україні толерантність, багатомовність, багатокультурність хочуть підмінити політичним егоїзмом, радикалізмом та неомілітаризмом»; «Ті, хто не побудував нічого, не мають морального права зносити пам'ятники минулого» і багато подібного.
В одному з заходів «16 липня» спільна прес-конференція Олександра Чалого та Костянтина Грищенка, того, що був міністром закордонних справ і віце-прем'єром у Януковича і брав участь у підписанні горезвісних Харківських угод.
Звідки у нинішньої влади талант витягати з нафталіну саме такі карикатурні постаті (Вітольд Фокін, Олексій Арестович, Олександр Чалий)?
Хіба ж у нас немає досвідчених дипломатів-патріотів. Чому саме такі як «Сан Санич» Чалий? Як таку людину можна допускати до самого серця секретних переговорів?
(Олексій Гарань
Політолог, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи)
ТАК ХТО Ж ПОСЛАВ НА ПЕРЕМОВИНИ ЦЬОГО "ВИДАТНОГО" ПРОРОСІЙСЬКОГО ДИПЛОМАТА. МОЖЕ ХОЧ БУЧАНСЬКА РІЗНЯ ВІДВОРОТИТЬ МОЖНОВЛАДЦІВ ВІД ЗРАДИ