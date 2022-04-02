Арахамия о переговорах с РФ: Россия устно согласилась с предложениями Украины, кроме вопроса оккупированного Крыма

Россия готова принять предложенные Украиной условия, за исключением вопроса оккупированного Крыма.

Об этом в эфире телемарафона сообщил член украинской делегации Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ по всем позициям уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Ждем подтверждения. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – отметил он.

По словам Арахамии, по состоянию на вчера в устном виде РФ не возражает против таких позиций.

Теперь стороны будут работать над юридическим оформлением договоренностей.

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