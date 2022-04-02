На Восточном направлении оккупанты совершили 2 атаки, потеряв 80 солдат, 3 танка, 2 БМП и 1 артсистему, - ОТГ "Схід"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 2 атаки позиций украинских защитников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "Потери врага составили: личного состава – до 80; танков – 3; БМП – 2; артиллерийских систем, минометов – 1; АД – 3.
Кажется, вместо одного дня дурака в апреле, необходимо объявить целый месяц, ведь самыми большими дураками вот уже второй день становятся русские фашисты. После нашей победы российскому командованию обязательно нужно будет вручать славную премию Дарвина".
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І поклали орків не абияк, а у вигляді ******************** літери Z.
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