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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении оккупанты совершили 2 атаки, потеряв 80 солдат, 3 танка, 2 БМП и 1 артсистему, - ОТГ "Схід"

схід,оту

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 2 атаки позиций украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "Потери врага составили: личного состава – до 80; танков – 3; БМП – 2; артиллерийских систем, минометов – 1; АД – 3.

Кажется, вместо одного дня дурака в апреле, необходимо объявить целый месяц, ведь самыми большими дураками вот уже второй день становятся русские фашисты. После нашей победы российскому командованию обязательно нужно будет вручать славную премию Дарвина".

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армия РФ (19079) ВСУ (6548)


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НашІ славнІ ЗСУ гарно попрацювали 1 квітня на Донеччині.
І поклали орків не абияк, а у вигляді ******************** літери Z.

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02.04.2022 21:33 Ответить
Дякуємо вам, шановні воїни, за знищення русні!
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02.04.2022 21:34 Ответить
Гатять наші воїни орків , яких ми не чекали на нашій землі 😡👍🏼💪✊
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02.04.2022 22:01 Ответить
Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для всієї цивілізації , для світу людей . Слава Україні !!!🇺🇦😎👍
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02.04.2022 23:39 Ответить
Вбитий кацап це добро на землі.
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03.04.2022 07:55 Ответить
 
 