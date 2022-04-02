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Новости Война
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Перед нападением РФ на Украину Шольц предлагал Зеленскому отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтралитет, - The Wall Street Journal

шольц

The Wall Street Journal опубликовало инсайд о переговорах между Европой, Киевом и Москвой накануне вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно данным издания, 19 февраля Шольц сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Мюнхене, что Украина должна отозвать свои евроатлантические устремления, отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтралитет в рамках широкого европейского договора по безопасности между Западом и Россией.

Этот договор должны были подписать президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины.

Зеленский ответил Шольцу, что Путину нельзя доверять в соблюдении такого соглашения и что большинство украинцев хотят вступления страны в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась, - Зеленский

Как указывает WSJ, ответ президента Украины заставил немецких чиновников испугаться того, что шансы на мир тают. Однако они считали, что Путин продолжит военное давление на границы Украины, чтобы задушить ее экономику, а затем в конечном счете перейти к оккупации страны. Однако Путин в итоге избрал еще более радикальный вариант.

Зеленский Владимир (20239) членство в НАТО (1506) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+59
Війна була запланована ****** вже давно і якісь угоди нічого б не поміняли.Просто Зєля зберіг свої яйця від обрізання.
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02.04.2022 21:40
+59
Це полегшило би захоплення України.
Є лише одна альтернатива війні і це НАТО.
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02.04.2022 21:41
+43
А зараз хіба не про цей варіант домовляються поза спинами українців ?
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02.04.2022 21:40
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Путіну пох на НАТО і все таке інше, то просто слова. Чомусь дурні політики ці слова слухають
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02.04.2022 22:37 Ответить
Тепер яещо Зеленський відмовитися від НАТО, то це означатиме що кров і руйнація країни російськими нацистами повністю на його совісті Бо нейтралітету якого так хоче Арахамія, Пололяк, Чалий і Зеля можна було добитися зразу без війни.
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02.04.2022 22:41 Ответить
В тій статті ще є продовження :
"Предложение Шольца прозвучало на фоне множества разговоров западных политиков с путиным за последние месяцы, в ходе которых он "читал длинные лекции об историческом единстве России и Украины и лицемерии Запада", а также заявлял, что независимость Украины была "прискорбной исторической случайностью"...
маю сумніви шо кацапи шось підписували ...
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02.04.2022 22:42 Ответить
обещали за 72 часа решить проблему, и всё бы уладилось, но у русияк уже так 500 лет, мы вдруг взяли не легли, от же ж блин незадача...
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02.04.2022 22:45 Ответить
АУ ЛЮДИ, там Финляндия в НАТО вступает, и скорей всего до конца весны. ВОт и Посмотрим, Нападёт на Неё Путлерда вонючая, если да, значит это был не предлог по НАТО, а так 99.9 в периоде что просто оболванивалка дял своих про страшное НАТО, а то что ракеты с Литвы Латвии и Естонии летят 2 минуты до Моксвы, то такое, а с Финляндии еще быстрее... ВОТ И УВИДИМ))
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02.04.2022 22:44 Ответить
Возможно..,только его предложение должен был одобрить народ Украины ,совместно с Зеленским..Шольц об этом должен знать.,ведь в Германии тоже народ обсуждает и принимает решения,а правительство утверждает..
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02.04.2022 22:44 Ответить
Було б фріцу сказати, тільки разом з вами. Німеччина відмовляється від НАТО і ЄС, оголошує нейтральний статус. А параша відмовляється від ядерної зброї, оголошує нейтральний статус, виводить війська з усіх окупованих території, відмовляється від агресивних зазіхань на сусідні країни. Тоді будемо говорити.
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02.04.2022 22:45 Ответить
Люди вы о чем???Ещё Ельцин хотел напасть на Украину в 1993 если бы не переворот Путин в2004 в Тузле проверял нас на вшивость.Клоака не может видеть как рядом развивается демократическая страна ..Они бы все равно напали бы на нас.Шли бы мы в НАТО или нет .Не могут они видеть рядом Вильну. Украину...
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02.04.2022 23:00 Ответить
*** вам!
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02.04.2022 23:08 Ответить
Это который Шольц? Секретарь Мюллера?
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02.04.2022 23:09 Ответить
Судя по всему скорее секретарь ху*ла.
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02.04.2022 23:33 Ответить
Тобто, зараз ми готові погодитись на те саме - і навіть на гірших умовах? Після всього того - що сталось?
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02.04.2022 23:15 Ответить
Украина не может расчитывать на помощь Германии, пока немцами прямо или косвенно руководит Москва. Политики ФРГ наивно полагают, что их не затронет война в Украине. Напрасно! Эта война переустроит Мир со всеми сложившимися в нём институтами, включая Евросоюз, ООН и НАТО.
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02.04.2022 23:16 Ответить
"Согласно данным издания, 19 февраля Шольц сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Мюнхене, что Украина должна отозвать свои евроатлантические устремления, отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтралитет".

Хм, можно подумать, что до этого Украина состояла не только в НАТО, но и во всевозможных военных блоках.
Иногда лучше жевать, чем говорить. Как он ему ещё на этой встрече очередную формулу шпиц-майера не предложил - не понятно.
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02.04.2022 23:31 Ответить
Ту кончену німоту взяли в нато у 1955, а тут і унітаз приносили, і сраку показували, а туалєтного паперу досі нема
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02.04.2022 23:36 Ответить
Різноманітні спекуляції навколо теми вступу України в НАТО давно використовуються українськими політиками заради задоволення власних особистих плітичних і корпоративних інтересів.
Якщо питання було саме у відмові від НАТО то Президент Зеленській був зобов'язаний довести це питання до громадян України.
Рішення про вступ в НАТО та ЄС має вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі.
Жодні соцопитування ріення і хотєлки окремих політиків, партій і груп, навіть "внесених в Конституцію" не можуть замінити конституційне волевиявлення громадян.
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02.04.2022 23:38 Ответить
Схоже на те, що виборці в багатьох країнах заходу конкретно обіс*ались і друзки їхнього колективного лайна опинились на найвищих посадах у так званих "західних демократіях". На фоні таких індивідумів наші політики вже не виглядають найбільш цинічними та брехливими.
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02.04.2022 23:52 Ответить
Ну припустимо. На хвилинку. Що Зє б погодився. І народ йому не завадив. Що далі? Та ж сама війна, але вся підтримка Заходом України вичерпалася б "глибокою стурбованістю". Бо Україна зробила свій позаблоковий вибір, то й нехай сама з рашкою розбирається.
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03.04.2022 00:00 Ответить
Хай Германія поступиться своїм містом...
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03.04.2022 00:41 Ответить
Іден хер-то нато нас не прийме.Тяжкі часи на нас чекають-все ще попереду і надовго,доки ***** не здохне...
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03.04.2022 01:20 Ответить
НАТО не приймає,в НАТО вступають.Проблема в нас
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03.04.2022 07:53 Ответить
Хтось вважае що коли Нимеччина стане гарантом ії бажання зміняться??
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03.04.2022 09:10 Ответить
Немцы без фюрера превращаются в тряпки
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03.04.2022 11:25 Ответить
Все это бред для умалишенных!!! Тупой предлог . ху*лу по... на это все.Все понимали что Украину и не брали те же немцы французы венгры и т.д. м еще не один десяток лет могли блокировать вступление Украины в союз НАТО. У него в голове покорение всех народов бывшего совка.максимально лишив их идентичности .навязав все кацапское .и дальше устраивать войнушки против Европы и кого угодно отсылая на убой людей покоренных за тирана засевшего в кремле и дутое величие .Пример.Беларусь.Армяни.Чечня.разделять и стравливать народы.
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03.04.2022 11:46 Ответить
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