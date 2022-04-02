Перед нападением РФ на Украину Шольц предлагал Зеленскому отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтралитет, - The Wall Street Journal

The Wall Street Journal опубликовало инсайд о переговорах между Европой, Киевом и Москвой накануне вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно данным издания, 19 февраля Шольц сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в Мюнхене, что Украина должна отозвать свои евроатлантические устремления, отказаться от вступления в НАТО и объявить нейтралитет в рамках широкого европейского договора по безопасности между Западом и Россией.

Этот договор должны были подписать президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины.

Зеленский ответил Шольцу, что Путину нельзя доверять в соблюдении такого соглашения и что большинство украинцев хотят вступления страны в НАТО.

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Как указывает WSJ, ответ президента Украины заставил немецких чиновников испугаться того, что шансы на мир тают. Однако они считали, что Путин продолжит военное давление на границы Украины, чтобы задушить ее экономику, а затем в конечном счете перейти к оккупации страны. Однако Путин в итоге избрал еще более радикальный вариант.