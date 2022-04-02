Пленных нацгвардейцев из ЧАЭС оккупанты морят голодом и не дают воду, - "Энергоатом"

Вывезенные оккупантами из Чернобыльской АЭС бойцы Национальной гвардии Украины, охранявшие станцию и захваченные рашистами 24 февраля, предположительно находятся на территории российской федерации (г. Смоленск) и Республики Беларусь (г. Брагин).

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.

По словам жены одного из нацгвардейцев, пленников морят голодом, не дают воды. Кроме того, ничего не известно об их состоянии здоровья, скорее всего, пленные нуждаются в медицинской помощи, которая не предоставляется.

"Семьи нацгвардейцев обеспокоены бесчеловечным обращением с военнопленными и требуют скорейшего возвращения пленников домой! Такими действиями россия грубо нарушает условия Женевской конвенции по поводу обращения с военнопленными", - говорится в сообщении.

Читайте также: Уходя из ЧАЭС, российские оккупанты забрали пленных нацгвардейцев