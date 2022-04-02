Пленных нацгвардейцев из ЧАЭС оккупанты морят голодом и не дают воду, - "Энергоатом"
Вывезенные оккупантами из Чернобыльской АЭС бойцы Национальной гвардии Украины, охранявшие станцию и захваченные рашистами 24 февраля, предположительно находятся на территории российской федерации (г. Смоленск) и Республики Беларусь (г. Брагин).
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.
По словам жены одного из нацгвардейцев, пленников морят голодом, не дают воды. Кроме того, ничего не известно об их состоянии здоровья, скорее всего, пленные нуждаются в медицинской помощи, которая не предоставляется.
"Семьи нацгвардейцев обеспокоены бесчеловечным обращением с военнопленными и требуют скорейшего возвращения пленников домой! Такими действиями россия грубо нарушает условия Женевской конвенции по поводу обращения с военнопленными", - говорится в сообщении.
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"Речь идет о 26-летнем военнослужащем из Саратовской области младшем сержанте Андрее Кренделеве. Теперь он снова рвется воевать с Украиной, сообщается в Telegram-канале https://t.me/informnapalm/6028 InformNapalm .
Отмечается, что после обмена пленными россиянин прошел реабилитацию, ему также предоставили отпуск. После этого рашист выразил желание снова отправиться на службу.
Обратим внимание, что в плен Кренделев сдался сам и тогда же записал видео, в котором раскаялся в своих преступлениях против украинского народа и призвал РФ не идти войной против Украины."
Тупе кацапське бидло.
"Населенню смт. Брагін в Гомельській області Білорусі рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, підрозділи яких відведені із зони відчуження ЧАЕС. Про це у Facebook повідомляти Генеральний штаб Збройних сил України, зазначають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
За даними штабу, серед військових рф поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. "Населенню білоруського смт Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони", - сказано в повідомленні."
Но зеленая плесень думает иначе...