На Донбассе украинские воины отбили 6 атак, уничтожены 4 танка, 6 единиц бронированной техники, - штаб ООС
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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На нульовому блокпості Українські військові їх не пустили, сказавши, що росіянці розстрілюють всіх, хто до них наближаються, включно з дітьми. Ватниця пішла назад. Але щойно відійшла на пару десятків метрів. в те місце, де вони говорили з військовим, прилетів снаряд!
Так си думаю - побільше би ватників так познайомились би зі "СруZZкім міром"!
Хоча не впевнений, що цей снаряд таки вправив їй мозок на місце.