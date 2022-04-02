На Донбассе украинские воины отбили 6 атак, уничтожены 4 танка, 6 единиц бронированной техники, - штаб ООС

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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