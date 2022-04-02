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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе украинские воины отбили 6 атак, уничтожены 4 танка, 6 единиц бронированной техники, - штаб ООС

оос,техніка

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 6 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожена техника российских оккупантов в районе ООС. Фоторепортаж

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Хлопці , Ви Герої і молодці 👍🏼💪✊
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02.04.2022 22:03 Ответить
Бейте хлопцы эту праститутку кремлёвскую что бы она на столетия забыла дорогу в Украину.
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02.04.2022 22:03 Ответить
Одна Одеська суперватниця вирішила поїхати з Одеси у свій дім в Херсонській області. Доїхали до Миколаїва, там пішки пішла через Херсон далі, до дому.

На нульовому блокпості Українські військові їх не пустили, сказавши, що росіянці розстрілюють всіх, хто до них наближаються, включно з дітьми. Ватниця пішла назад. Але щойно відійшла на пару десятків метрів. в те місце, де вони говорили з військовим, прилетів снаряд!

Так си думаю - побільше би ватників так познайомились би зі "СруZZкім міром"!

Хоча не впевнений, що цей снаряд таки вправив їй мозок на місце.
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02.04.2022 22:09 Ответить
Давно пора создать фильтрационные лагеря на стадионах и отправить туда всех этих ватников, с последующим лишение гражданства, отмены пенсий, субсидий и прочих социальных благ. Уже надоело с ними нянчиться.
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02.04.2022 22:53 Ответить
 
 