Если на референдуме украинцы поддержат курс на НАТО, будут новые переговоры, - Арахамия
Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась, что референдум является единственным выходом в процессе признания нейтрального статуса страны.
Об этом заявил во время телемарафона на украинском телевидении в субботу руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Российская сторона согласилась, что это будет единственный выход из сложившейся ситуации", - сказал он.
Отвечая на вопрос, что будет, если переход к нейтральному статусу не будет поддержан народом Украины, Арахамия сказал, что "договор тогда не будет иметь юридическую силу и мы либо вернемся к состоянию войны, возможно, либо вернемся к новым переговорам".
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Мінськ3Стамбул1
"Нейтральный статус" означает оккупацию и смерть Украины.
Если бы ты был украинцем, то мог бы это понять.
Тіпа трусня пообстрілює більш інтенсивно українські міста, щоб народ погодився на їхню пропозицію ?
Оце такий план у нашої вляди ?
Щодо статусу- безумовно,треба підтримати Конституцію в незмінності.Зараз президент США слабий(такий попався),голова НАТО теж .Але сама структура НАТО дієва,там є чіткий устав.І при агресії на одну з країн НАТО навіть ці два сцикуна вимушені б були захищати цю країну з усією силою.
Коли б був такий як Рейган,рашки би вже 1 березня би не стало...
На диво ******@ команда у президента. Така команда доведе до 'цугундера'.
Референдум не може проводитись під час воєнного стану
Референдум може проводитись на ВСІЙ терріторіі України
під любим соусом