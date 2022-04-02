Если на референдуме украинцы поддержат курс на НАТО, будут новые переговоры, - Арахамия

Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась, что референдум является единственным выходом в процессе признания нейтрального статуса страны.

Об этом заявил во время телемарафона на украинском телевидении в субботу руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российская сторона согласилась, что это будет единственный выход из сложившейся ситуации", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет, если переход к нейтральному статусу не будет поддержан народом Украины, Арахамия сказал, что "договор тогда не будет иметь юридическую силу и мы либо вернемся к состоянию войны, возможно, либо вернемся к новым переговорам".

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