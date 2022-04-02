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Если на референдуме украинцы поддержат курс на НАТО, будут новые переговоры, - Арахамия

арахамія

Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась, что референдум является единственным выходом в процессе признания нейтрального статуса страны.

Об этом заявил во время телемарафона на украинском телевидении в субботу руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российская сторона согласилась, что это будет единственный выход из сложившейся ситуации", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет, если переход к нейтральному статусу не будет поддержан народом Украины, Арахамия сказал, что "договор тогда не будет иметь юридическую силу и мы либо вернемся к состоянию войны, возможно, либо вернемся к новым переговорам".

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Арахамия Давид (988) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+105
УДАВИТЕ ЭТОГО УРОДА, СУКУ ПОЗОРНУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.04.2022 22:20
+87
Ну проголосуем мы все против нейтралитета и шо ты Арахамия будешь опять придумывать? В Конституции указано НАТО? Указано. Все... все вопросы решены. А нейтралитет - это полная чушь, придет какой-нибудь навальный в рашке к власти и предъявит опять по какой-то мелочи, начнет снова войну.
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02.04.2022 22:20
+78
Арахамію на гілляку!
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02.04.2022 22:20
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03.04.2022 00:38 Ответить
Из за таких ********* и проблемы в Украине.
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03.04.2022 00:46 Ответить
Великобританія так вона вийшла з ЄС, але залишилася в НАТО. Так як військовий потенціал НАТО він багаторазово у десятки разів перевищує потенціал відсталої профашистської паРаші росії). Загальна кількість військовослужбовців альянсу становить 3,6 млн, москові (росії )- 800 тис. НАТО має 7,5 тис. танків, у РФ - 2,750. НАТО має 5,9 тис. бойових літаків, у Росії - 1,571, а військовий флот відсталої фашистської Росії десятикратно слабший за військову коаліції демократичних країн НАТО. Та й сьогоднішні армії набагато більше покладаються на супер-******* технології, якими озброєний блок НАТО чим на багато застарілі технології мілітаристської фашистської московії. Треба тверезо вважати мілітаристське російське керівництво через їх криваві окупаційні війни виключно агресивним та фашистським. А нашим капітулянтам - переговорщикам твердо знати, що країни НАТО завжди готові до будь-якого сценарію у тому числі і до третьої світової війни. Вони завжди вчасно зупинятимуть і миттєво знищують це ******* кроваве фашистське кремлівське зло на землі в 21 столітті. А ось сподіватися нашим капітулянтам на допомогу проросійських пацифістів з Італії, Франції, Німеччини…це утопія вони точно що ніколи не воюватимуть за Україну проти фашистської паРаші..
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03.04.2022 01:07 Ответить
Дежавю, Мінськ3 Стамбул1
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03.04.2022 01:12 Ответить
Якась зовсім ***** з перемовинами,та й і з цим дибілом...Ті вже мають от-от зустрічатись,коли цей референдум,як воно собі це уявляє?Краіни гаранти сказали,що навідь неба не закриють,якщо що.За Херсон взагалі хтось думає?
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03.04.2022 01:13 Ответить
Это значит только одно - ЗЕ ко ***** собирается подделать референдум
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03.04.2022 01:25 Ответить
Нейтральный статус для Украины при патологическом соседе-людоеде историческом, равен коллективному самоубийству 40+ млн украинцев! Учите историю и помните об этом всяческие временщики- урядники-переговощики!
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03.04.2022 01:50 Ответить
Какие переговоры после Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи????? С кем??? Какие гарантии какой на...ер безопастности от террориста??? Какой референдум? Курс на НАТО прописан в Конституции, а это уже ответ на вопрос хотим ли мы в НАТО, не хотели бы, не прописали бы в Конституцию. Я не понимаю что происходит, если бы сосед уголовник ворвался в мой дом, убил бы половину моей семьи, я бы что - по его требованию меняла бы себе религию, пол и фамилию? Еще и вынесла это вопрос на рассмотрение с оставшимися живыми родственниками? ******? Это выглядит и воспринимается как издевательство. Я не верю в ваши эти референдумы, вы уже какие-то придурошные опросы проводили на бумажках, которые никто не считал даже. Это такой же референдум будет?
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03.04.2022 03:41 Ответить
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03.04.2022 05:05 Ответить
З переговорами агрохіміки просто запізнилися. Це було актуально в перші дні війни, коли стало зрозуміло, що бліц-кріг провалився і *****, будь у нього розум, просто міг би відпозти, отримавши символчні "перемоги" в "денацифікації і демілітаризації". Тепер війна вже йде на знищення цивільних українців і інфраструктури, тобто фактично рфія стала терористичною державою. Питання лише коли світ застосує весь свій потенціал для її знищення.
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03.04.2022 06:26 Ответить
Арахамия, растряси-ка свой жирок на передке, а то мозги заплыли.
"Нейтральный статус" означает оккупацию и смерть Украины.
Если бы ты был украинцем, то мог бы это понять.
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03.04.2022 07:21 Ответить
я не знаю як це коментувати
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03.04.2022 07:49 Ответить
Нет слов, одни выражения!!!
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03.04.2022 15:22 Ответить
Что КУРИТ этот ИДИОТ??? Какой РЕФЕРЕНДУМ во время войны???
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03.04.2022 08:29 Ответить
Тобто все ж таки вони збираються проводити реперендум у такий час ?
Тіпа трусня пообстрілює більш інтенсивно українські міста, щоб народ погодився на їхню пропозицію ?
Оце такий план у нашої вляди ?
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03.04.2022 08:32 Ответить
Референдум не проводитьсяу воєнний час.Тому я вважаю заяву Арахамії риторикою.Для чого потрібен цей дешевий прийом - уж точно не для українців.
Щодо статусу- безумовно,треба підтримати Конституцію в незмінності.Зараз президент США слабий(такий попався),голова НАТО теж .Але сама структура НАТО дієва,там є чіткий устав.І при агресії на одну з країн НАТО навіть ці два сцикуна вимушені б були захищати цю країну з усією силою.
Коли б був такий як Рейган,рашки би вже 1 березня би не стало...
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03.04.2022 09:04 Ответить
зелені йолопи.....ще невиліковно.....хламідія сподівается що до цього часу він встигне вкрасти та наківати пятами.....Ні не випустимо....
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03.04.2022 09:08 Ответить
цих самозванців-"пєреговорщиков" треба арештувати, а після перемоги судити.
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03.04.2022 09:11 Ответить
Не верьте оркам!
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03.04.2022 09:28 Ответить
Ця підор@сія хоче проводити референдум під час воєнного стану.
На диво ******@ команда у президента. Така команда доведе до 'цугундера'.
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03.04.2022 09:34 Ответить
закрийте рота цьому недоумку!!
Референдум не може проводитись під час воєнного стану
Референдум може проводитись на ВСІЙ терріторіі України
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03.04.2022 09:43 Ответить
зеленский убери этого чурбака с переговоров,его место в абхазии,а не в Украине,чурка хренов.
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03.04.2022 12:44 Ответить
Закрой свой гнилой рот лузер абхазский. Как надоело это чмо!
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03.04.2022 14:40 Ответить
Ваша єдина задача виманити ***** з бункера,
під любим соусом
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03.04.2022 17:42 Ответить
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