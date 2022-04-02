Единственной успешной "операцией" РФ в Украине стал отвод войск c Киевщины, - Минобороны
Единственной успешной "операцией" оккупантов в Украине стал отвод войск c Киевщины
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром российское "министерство агрессии" наградило десантников, которые "отличились" во время, по их мнению, успешной "спецоперации" под Киевом.
Отступление войск РФ с Киевщины – единственная "успешно завершенная" военная операция с начала полномасштабной войны. Мародеры покидают Украину не только с кровью на руках, но и с ворованными столовыми приборами в карманах", - говорится в сообщении.
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+19 Мистер Икс #492862
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+14 olele
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+13 Бенина Мама
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Мы обязательно победим!!!!! İnşAllah!!
Вже гарантів набралось, але чомусь жоден не готовий війська та озброєння відправляти в рамках гарантій!
Жодних вимог до параші про репарації, крим та донбас - патомпагаварім, все як звичайно!