Единственной успешной "операцией" РФ в Украине стал отвод войск c Киевщины, - Минобороны

Единственной успешной "операцией" оккупантов в Украине стал отвод войск c Киевщины

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российское "министерство агрессии" наградило десантников, которые "отличились" во время, по их мнению, успешной "спецоперации" под Киевом.

Отступление войск РФ с Киевщины – единственная "успешно завершенная" военная операция с начала полномасштабной войны. Мародеры покидают Украину не только с кровью на руках, но и с ворованными столовыми приборами в карманах", - говорится в сообщении.

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