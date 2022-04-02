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Новости Война
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Единственной успешной "операцией" РФ в Украине стал отвод войск c Киевщины, - Минобороны

рф

Единственной успешной "операцией" оккупантов в Украине стал отвод войск c Киевщины

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российское "министерство агрессии" наградило десантников, которые "отличились" во время, по их мнению, успешной "спецоперации" под Киевом.

Отступление войск РФ с Киевщины – единственная "успешно завершенная" военная операция с начала полномасштабной войны. Мародеры покидают Украину не только с кровью на руках, но и с ворованными столовыми приборами в карманах", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19079) Минобороны (9291)


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Топ комментарии
+19
Это наш недочёт ,нельзя было выпускать .
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02.04.2022 22:21
+14
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02.04.2022 22:24
+13
Рыжий лес они тоже успешно захватили. Правда, через год никого из них не останется.
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02.04.2022 22:24
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Это наш недочёт ,нельзя было выпускать .
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02.04.2022 22:21 Ответить
А ось тут потрібно щоб ця операція теж була не успішною, щоб всі козломорді залишились лежати у якості пепегною в українській землі.
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02.04.2022 22:22 Ответить
Не всі погоджуються що вони прям відійшли. Перегрупуються і нападуть знову. Там чи в іншому місці.
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02.04.2022 22:23 Ответить
https://t.me/military_az/16294 Вот так гражданин Украины-азербайджанец из Тернополя защищает Родину и свой дом.


Мы обязательно победим!!!!! İnşAllah!!
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02.04.2022 22:23 Ответить
Рыжий лес они тоже успешно захватили. Правда, через год никого из них не останется.
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02.04.2022 22:24 Ответить
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02.04.2022 22:24 Ответить
та ладно...а увоз радиации с Чернобыля? а Чернобаевка?...))) там жеж успех на успехе )))
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02.04.2022 22:24 Ответить
Отведение войск ????Скорее Успешное бегство от массивной украинской армии.
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02.04.2022 22:24 Ответить
Нічого, є професійні переговорники, яки готові просрати всі надбання ЗСУ!
Вже гарантів набралось, але чомусь жоден не готовий війська та озброєння відправляти в рамках гарантій!
Жодних вимог до параші про репарації, крим та донбас - патомпагаварім, все як звичайно!
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02.04.2022 22:26 Ответить
Частично успешная, я бы сказал)))
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02.04.2022 22:26 Ответить
по частям успешная
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02.04.2022 22:59 Ответить
зачетный троллинг.
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02.04.2022 22:30 Ответить
Я б сказав більш-менш вдалою. Бо під час "планового відступу" їх не крошив тільки лінивий. А для крошити москалів у нас лінивих нема. Всі завзяті.
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02.04.2022 22:33 Ответить
А про становище Херсона і більшої частини Херсонської області Міноборони вже забуло? Що з перших днів усе окуповано? Нам щось тут зовсім несмішно і не до тролінгу, бляха.
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02.04.2022 22:33 Ответить
А про Бердянськ,Мелітополь,Енергодар МО теж забуло? орки тут як у себе вдома
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02.04.2022 22:45 Ответить
Издали казалось, что этот поход на Киев был чем-то типо отвлекающим маневром, чтобы попугать и отвлечь главные силы обороны на Киев. По крайней мере в этом смысле поход удался - Киев испугался и опрокинулся в бессознательное состояние. Ну отход тоже удался - удрали ещё быстрее, чем пришли.
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02.04.2022 22:35 Ответить
Непогана отвлікаловка, орки в Гостомелі прос...ли еліту і самі боєздатні зграї своїх військ.
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02.04.2022 23:05 Ответить
Когда Гиркина выпустили в Донецк тоже показывали это как освобождение и победу! А по факты выпустили. Чтобы не повторилось нечто подобное (
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02.04.2022 22:37 Ответить
Сколько было слов про котел, а тут взяли и просто выпустили. Капец недолуги!
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02.04.2022 22:41 Ответить
Тобто, повна окупація Херсонської області вже понад місяць - ну, то таке... На війні треба казати правду, якщо хочемо її виграти. В Херсоні вже десятки людей пропали без вісти, про блокаду повну промовчу. Те, що мешканці мого рідного міста (навіть сусідка-пенсіонерка) виходять під пулями на мітинги, ще не означає, що у окупантів тут немає перемоги. Їх тут дуже багато, тож треба сконцентруватись и битись далі, а не ордени на себе вішати
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02.04.2022 22:44 Ответить
Херсонську область злили ізначально так як там голі степи і обороняти її було би дуже важко.Але назвати це успіхом для РФії складно.Так як там не було по суті наших військ.
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02.04.2022 22:56 Ответить
По Херсону будет как с Донецком и Луганском. Месяц голода, под телевидение Россия 24 и вы не узнаете херсонцев, особенно старшего возраста. У нас, будут тоже как тупые обезьяны тыкать на херсонцев как в своё время навязали нам (Россия навязала) тыкать на Луганчан и Дончан, которые стали под просмотром ТВ трясти кулачками и клясть Украину. Тот же трюк Россия провернёт и с Херсоном. Потому, что в России владеют мощной пропагандой и почему- то полностью нашей украинской контрпропагандой. Увидите как у нас моментально появятся "патриоты", которые будут предлагать лишать херсонцев пенсии, возможно давить и вешать. И на это снова клюнут у нас, как клюнули в своё время с Донецком и Луганском. А всё это дело рук Российской пропаганды в том числе и контроль полностью украинской контрпропаганды. КГБ СССР таланты видимо не растеряло. К сожалению.
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02.04.2022 22:58 Ответить
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02.04.2022 22:46 Ответить
Это был не вывод кацапов, а вывоз гноя.
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02.04.2022 22:48 Ответить
То что Гиркина выпустили, не было решающим моментом, тогда решил заход регулярных войск когда окружили Донецк и Луганск и отрезали их друг от друга.
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02.04.2022 23:00 Ответить
плохо что этим ублюдкам дали беспрепядственно уйти
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02.04.2022 23:23 Ответить
Шо шо, а драпать, роняя кал, кацапы умеют.
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02.04.2022 23:32 Ответить
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02.04.2022 23:55 Ответить
Грьобані орки! Тікали втрачая капці разом з награбованим. Асвабадітєлі іпучі.
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03.04.2022 00:12 Ответить
 
 