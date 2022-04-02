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Новости Война
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Разведка США предупреждала Зеленского о плане РФ наступать на Киев с зоны отчуждения и территории Беларуси, - The Wall Street Journal

чаес,окупанти

По данным The Wall Street Journal, в январе разведка США передала руководству Украины детальные планы РФ по наступлению на Киев со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Издание пишет, что во время тайного визита в Киев в середине января руководитель разведки Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставил ему новые данные, полученные США, по планам Российской Федерации.

В частности, тогда американская разведка уже знала о намерениях россиян наступать с территории Беларуси через зону отчуждения кратчайшим путем и захватить аэропорт в Гостомеле и использовать его как ключевой плацдарм для атаки на Киев.

В статье также идет речь о взаимодействии между лидерами западных правительств в последний месяц перед полномасштабной войной. По информации журналистов, далеко не все западные союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.

Также смотрите: ГСЧС изъяли более 600 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене. ФОТО

Беларусь (7888) Зеленский Владимир (20239) разведка (4170) США (26439)


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Топ комментарии
+69
продолжал мечтать о мире в глазах путлера.
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02.04.2022 22:31
+66
Олександр Бригинець@bryhynets

https://twitter.com/bryhynets/status/1510281276485476355 3 ч



Схоже, на Банковій думають, що це вони луплять ворога, що це вони за власні гроші модернізували ППО Києва, що це відосики надихають українців на опір, а кримський перешийок в 2021 розмінував Порошенко і він же не знищив в ніч наступу з Криму усі підготовлені до підриву мости(
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02.04.2022 22:30
+61
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02.04.2022 22:34
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Цитата: Їхня головна мета поставити (свою людину) на місто Зеленського. До 9 .5
Це типа Єрмака?
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02.04.2022 23:53 Ответить
тільки не Зеленський( він особистий ворог Путіна
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04.04.2022 10:02 Ответить
Цитата *****: ХТО ЗАВГОДНО, ТІЛЬКИ НЕ ПОРОШЕНКО ...
Зараз всі обговорюють інформацію, що США повідомили завчасно Зеленському про плани про початок війни і вони оказались вірними, а я хочу нагадати що ті самі США повідомляли, що Єрмак агент кремля ... як думаєте, надурили?
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04.04.2022 11:30 Ответить
Хто хотів бачити, той бачив. Перші проби пера були маяки в Криму, потім Тузла, вибухи на базах зберігання зброї, виведення крилатих ракет, свої міністри оборони і інші чинуші, які розпродавали зброю та знищували армію... Але 73% навіть після 5 років війни і втрати територій заглядали в очі агресору ... Мені соромно за них, вони теж винні в цих жертвах, але страшніше те, що вони досі шукають виправдання не хочуть визнати свою неправоту.
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04.04.2022 13:14 Ответить
Саме цікаво це те,що і на сьогодні прихильники Зе не те,що не визнають його промахи(м*яко кажучи),а вже на повну почали з нього ліпити **спасителя**---оце саме страшно,що люди не бачуть стільки лиха принесла ця влада,а твердять як мантру **ВІН-ЖЕ НЕ ВТІК**. І мені цікаво ще одне питання,а діло про **здачу** Криму ще ведуть,чи можливо вже прикрили? Всі тоді ГОРЛОПАНИЛИ,що здав Турчин--без єдиного пострілу і той-же Гордон,все вимагав покарання для **зрадників**,так в Турчинова армії можно сказати--ЗОВСІМ НЕ БУЛО!!! Задушимо москальську ОРДУ і все напомнимо, і Вагнергейт,і ковідні гроші,і припинення заказів в оборонці, і Цемаха,і шашлики,і .......... , а поки не час.
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02.04.2022 23:47 Ответить
с ноября все уже было ясно
но это будут потом разборки
думаю многое не очень приятное всплывет

когда тебе показывают все планы а ты даже ничего не предпринемаешь
возможно была цель дать быстро захватить без особого сопротивления
но когда тысячами стали возить javelin, nlaw и прочее
то одни решили не ждать что еще сильнее вооружат
а другие уже не могли повлияють на плановую сдачу
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03.04.2022 00:02 Ответить
А Зелі нашептав Ярмак, що треба казазати:
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03.04.2022 02:44 Ответить
а давай еще вспомним идею референдума по вопросу "ОРДЛО и Крыма". . . в свете сегодняшних мычаний обезьянки арахамии на переговорах по этой же теме. как то настораживает!!! впечатление, что сценарий писали у ***** еще осенью, но дело пошло не так только благодаря ВСУ и украинскому народу. зесранцы из ОПы после 24 две недели сидеоли с языком в жопе, а теперь все падлы повылазили кукарекают с улыбкой на харе! дай БОГ нам победу! потом разберемся с этой группой лиц! Слава УКРАИНЕ. победим, вычистим всю погань.
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03.04.2022 11:41 Ответить
«Лідер нації» недоделаний, на його совісті тисячі жертв!
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03.04.2022 00:05 Ответить
Снова врут. На майские будем шашлыки с Зеленским есть.
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03.04.2022 00:08 Ответить
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03.04.2022 00:13 Ответить
О, ліваки поспішають викрутитися, щоб уникнути відповідальності за здачу Україну *****.
Попереджали вони. Треба не допускати було, жорсткий з ****** ти наш, великий друг України байден!
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03.04.2022 00:51 Ответить
тобто влада України типу ні при чому??
Скільки Подоляк слюнявить за комент? гривень 20-30 є хоч?

Слава ЗСУ!!!
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03.04.2022 01:17 Ответить
Божеякедурне.
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04.04.2022 01:02 Ответить
"якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили". - Текст інтерв'ю https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-********-programi-axios-sho-vihodit-na-p-66313 опублікований 1 лютого 2021 року на сайті Офісу президента.
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03.04.2022 00:52 Ответить
зеленского судить надо будет после войны. Десятки тысяч трупов украинцев - на его совести
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03.04.2022 01:19 Ответить
А почему Бернс не сказал Зеленскому, что наступление будет через Чонгар и что его нельзя разминировать? Ведь там явно впустили без боя и подарили Херсон
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03.04.2022 01:27 Ответить
Казали і про це , тому його терміново розмінували наше СБУ під чутким керівництвом знленого !
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03.04.2022 01:39 Ответить
Тю, а шо, а я нічого не бачив, ні хто не казав, хто вкрав асфальт, я серіал знімаю
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03.04.2022 01:32 Ответить
Нарешті.. Хіба що трохи запізно.. Вони вже відступили...
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03.04.2022 02:03 Ответить
"та захопити аеропорт у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ" - і знаючи це вони дали наказ посадити Мрію в Гостомелі? Скажить, за це вже хтось зарештований, чи розстреляний?
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03.04.2022 02:42 Ответить
Прочитав багато коментарів. Народ!!! Залишіть срач на після війни! Потім будете розбиратися хто був правий, а хто ні , що було краще зробити в якій ситуації іт.д. На даному етапі завдання одне: ЗНИЩЕННЯ **********! Причому повне знищення! Тому що з часом ********* коли оговтаються, то знову полізуть як не в Україну, то кудись інше нав'язувати свої порядки!
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03.04.2022 02:56 Ответить
Як за*бали, "не нагнітайте, не на часі, якось потім, колись, не час" а коли час?
Основний ворог окопався в Києві, а гоблінів ЗСУ виб'є.
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03.04.2022 05:17 Ответить
Впевнений що виб'є? Особливо з Маріуполя, Бердянська, Херсону?
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03.04.2022 18:46 Ответить
Так.
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03.04.2022 19:43 Ответить
Коли?
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03.04.2022 23:49 Ответить
Особливо мене цікавить Маріуполь.
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03.04.2022 23:50 Ответить
поэтому Украина лучше подготовилась. Зрады нет.
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03.04.2022 06:59 Ответить
це хто готувався то?
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03.04.2022 07:47 Ответить
читать не умеешь?
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03.04.2022 08:22 Ответить
В 18-19 р було модно волати-"Ворог не на соді а в Києві".Кажись накаркали
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03.04.2022 07:48 Ответить
Сколько украинцев погибло из за ошибок и игнорирования предупреждений разведок США и Англии.Капец. Зато асфальт новый.Грустно.
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03.04.2022 08:34 Ответить
А кто сказал что игнорировали? Вы в курсе всех оперативных мероприятий? Вам кажется случайным, что большинство первых ракет не попали в цели? Что ЗСУ были на позициях и тд.
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03.04.2022 20:46 Ответить
у него опыт только тексты читать не вникая в смысл так и произошло...
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03.04.2022 08:44 Ответить
Господи, а чего требовать от клоуна?

Это он тут теперь защитник Украины. А защитники - Народ, а не дорвавшийся до власти и проворовавшийся 95 квартал Отправить
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03.04.2022 09:12 Ответить
А кого он любит кроме себя.
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03.04.2022 10:52 Ответить
Після війни його обов'язково будуть судити як і багатьох його прибічників.
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04.04.2022 05:35 Ответить
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