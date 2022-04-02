Разведка США предупреждала Зеленского о плане РФ наступать на Киев с зоны отчуждения и территории Беларуси, - The Wall Street Journal
По данным The Wall Street Journal, в январе разведка США передала руководству Украины детальные планы РФ по наступлению на Киев со стороны Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Издание пишет, что во время тайного визита в Киев в середине января руководитель разведки Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставил ему новые данные, полученные США, по планам Российской Федерации.
В частности, тогда американская разведка уже знала о намерениях россиян наступать с территории Беларуси через зону отчуждения кратчайшим путем и захватить аэропорт в Гостомеле и использовать его как ключевой плацдарм для атаки на Киев.
В статье также идет речь о взаимодействии между лидерами западных правительств в последний месяц перед полномасштабной войной. По информации журналистов, далеко не все западные союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.
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Це типа Єрмака?
Зараз всі обговорюють інформацію, що США повідомили завчасно Зеленському про плани про початок війни і вони оказались вірними, а я хочу нагадати що ті самі США повідомляли, що Єрмак агент кремля ... як думаєте, надурили?
но это будут потом разборки
думаю многое не очень приятное всплывет
когда тебе показывают все планы а ты даже ничего не предпринемаешь
возможно была цель дать быстро захватить без особого сопротивления
но когда тысячами стали возить javelin, nlaw и прочее
то одни решили не ждать что еще сильнее вооружат
а другие уже не могли повлияють на плановую сдачу
Попереджали вони. Треба не допускати було, жорсткий з ****** ти наш, великий друг України байден!
Скільки Подоляк слюнявить за комент? гривень 20-30 є хоч?
Слава ЗСУ!!!
Основний ворог окопався в Києві, а гоблінів ЗСУ виб'є.
Это он тут теперь защитник Украины. А защитники - Народ, а не дорвавшийся до власти и проворовавшийся 95 квартал Отправить