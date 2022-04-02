Разведка США предупреждала Зеленского о плане РФ наступать на Киев с зоны отчуждения и территории Беларуси, - The Wall Street Journal

По данным The Wall Street Journal, в январе разведка США передала руководству Украины детальные планы РФ по наступлению на Киев со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Издание пишет, что во время тайного визита в Киев в середине января руководитель разведки Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставил ему новые данные, полученные США, по планам Российской Федерации.

В частности, тогда американская разведка уже знала о намерениях россиян наступать с территории Беларуси через зону отчуждения кратчайшим путем и захватить аэропорт в Гостомеле и использовать его как ключевой плацдарм для атаки на Киев.

В статье также идет речь о взаимодействии между лидерами западных правительств в последний месяц перед полномасштабной войной. По информации журналистов, далеко не все западные союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.

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