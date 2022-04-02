РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11226 посетителей онлайн
Новости Война
5 856 27

Зеленский и Джонсон обсудили послевоенные гарантии безопасности, ужесточение санкций против РФ и оборонную поддержку Украины

джонсон,зеленський

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания – наш мощный союзник. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины", - говорится в сообщении.

Также смотрите: ГСЧС изъяли более 600 единиц взрывоопасных предметов в Ирпене. ФОТО

Зеленский Владимир (20239) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Это просто счастье, что Джонсону Зе кажется реинкарнацией Черчилля. Остается надеяться, что как и Черчилля Зе после войны не переизберут.
показать весь комментарий
02.04.2022 22:33
+10
послевоенные гарантии ? а что уже война закончилась? кацапы сдались и освободили наши земли?
показать весь комментарий
02.04.2022 22:30
+9
Блин! Знов у макитрі вазєліна війна скінчилась!
показать весь комментарий
02.04.2022 22:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
послевоенные гарантии ? а что уже война закончилась? кацапы сдались и освободили наши земли?
показать весь комментарий
02.04.2022 22:30 Ответить
Ключевое тут: З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів ...
показать весь комментарий
02.04.2022 22:41 Ответить
Так вонож мріє скічити війну на будь яких умовах і почати мародерити гроші!
Але лячно,що Україна може на це не погодитись,з сумними наслідками для нього.
показать весь комментарий
02.04.2022 22:45 Ответить
Нк так, умови підготовленого в ОПУ "міра" репарацій не передбачують.
Ідіот сподівається на фінансові потоки від західних донорів, навіть не розуміючи що історія немає прикладів коли переможена і окупована реально чи віртуально країна будьколи отримувала допомогу від третьої сторони.
Господи, де українці знайшли таке недорозуміння матері-природи на роль свого лідера?
показать весь комментарий
02.04.2022 22:50 Ответить
Это просто счастье, что Джонсону Зе кажется реинкарнацией Черчилля. Остается надеяться, что как и Черчилля Зе после войны не переизберут.
показать весь комментарий
02.04.2022 22:33 Ответить
Джонсон за суттю куратор Зе. І як будь який англієць, для якого правда - "священна корова", він першим побачить і дасть раду можливій зраді Зе
показать весь комментарий
02.04.2022 22:54 Ответить
Але в дійсності зеля копія Чемберлена.
показать весь комментарий
04.04.2022 05:37 Ответить
Блин! Знов у макитрі вазєліна війна скінчилась!
показать весь комментарий
02.04.2022 22:41 Ответить
Його хламідійні перемовники, якраз обіцяють кацапам виконати всі забаганки уйла та закінчити війну "пАсередіне".
показать весь комментарий
02.04.2022 22:51 Ответить
Тільки цього разу "середня лінія" пройде не по Дніпру, а по Півдню України.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:17 Ответить
❗️Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщает, что вся Киевская область, включая Ирпень, Бучу и Гостомель, перешла под контроль ВСУ.
показать весь комментарий
02.04.2022 22:44 Ответить
без повернення Крима та Донбасса війна не закінчится а буде просто призупинена до нового кидка через рік два коли кацапи залижуть рани наростять і підуть новою війной
показать весь комментарий
02.04.2022 22:47 Ответить
Великі мрійники. Но у нас тут покачто какаято хня (
показать весь комментарий
02.04.2022 22:47 Ответить
Воно вже закінчило війну?
показать весь комментарий
02.04.2022 22:49 Ответить
Британія казала,що гарантій безпеки,не зможе виконати.
показать весь комментарий
02.04.2022 22:51 Ответить
Спочатку цьому виродку "яневтіку" вдалося обманути 73% не надто розумних людей, потім це ще раз зробив (ввімкнувши Черчиля) і обвівши кругом пальця західних політиків. Жах.
показать весь комментарий
02.04.2022 22:54 Ответить
Актор, лицедійство - це в нього професійне.
показать весь комментарий
03.04.2022 02:19 Ответить
Как ВСУ сбили российский вертолет Ми-28 ракетой Starstreak.............https://charter97.org/ru/news/2022/4/2/461902/
показать весь комментарий
02.04.2022 23:00 Ответить
Если не добить монстра то очень скоро он вернётся за нашей кровью и землёй.
показать весь комментарий
02.04.2022 23:00 Ответить
И все эти "гарантии" это полная х..я.
показать весь комментарий
02.04.2022 23:04 Ответить
"Почти как в "двенадцати стульях" - проведем межгалактический турнир в нью-васюках. Давайте сначала победим, потом остальное".
показать весь комментарий
02.04.2022 23:04 Ответить
За 20 кілометрів від Києва під покривалом складені тіла 5 жінок. Їх рашистські наволочі зґвалтували, вбили й старалися спалити.

За це не буде прощення виродкам. Але й, якщо підтвердиться, що на вимогу одного дуже високого чина з дуже сумнівною посадою та репутацією, воєнним злочинцям умисно дали вийти, то прокляття й кара піде не тільки до проклятої Богом і людьми раші.






показать весь комментарий
02.04.2022 23:04 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUbX20sixgYv3Epwu30MxcOYC-********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

Противники НАТО та приховані прорашистсьькі колаборанти (деякі, як то й же Олександр Чалий, не дуже й приховані) зустрічають оваціями кожне повідомлення від країни, яка заявляє, що готова надати безпекові гарантії Україні замість вступу в Альянс. А ви звернули увагу, хто саме про це каже?

Німеччина. Можете розслабитися. Це буде навіть не Будапештський меморандум. Вони й зараз є нашими офіційними гарантами в Четвірці... А про німецьку армію й їхню потенційну допомогу я недавно писав. Наші ЗСУ вже знищили в рази більше озброєнь, ніж є в усьому Бундесвері. Далі Італія. Що, запал спадає? Туреччина. Але тут я б порадив бути дуже обережними, бо в Анкари виключно свої інтереси. Й з рашею вона грається, а не воює.

Зате утримуються від відповіді ті, хто реально міг би щось гарантувати. США не просто мовчать, але й критикують сам факт переговорів на нинішньому етапі. Великобританія. Тут був радісний виск, коли їхня посол в ООН сказала про підтримку. Але миттєво відреагував віце-прем'єр, який чітко пояснив: гарантій на зразок тих, що в НАТО, нам поза блоком не дадуть. Ще є Франція. Там міністр закордонних справ уже розкритикував усю цю авантюру з переговорами. Ну, й найближчий союзник Польща. Рада б пообіцяти, але без США тепер таких стратегічних рішень не ухвалюватимуть.

Залишається єдиний безумовний гарант, про якого чомусь соромляться обізватися - це московія. Ці точно і загарантують, і доб'ють, як лише скотимося їм до рук. Але дехто цього явно дуже хоче.

І на останок. А скажіть мені: хто й коли сказав Зеленському, що Україну не приймуть в НАТО. На його вибрики: "Байден, чому ми не в НАТО", - була розумна відповідь: реформи й адаптація. А ще не треба замість оборонки гроші в асфальт закатувати. Пісяля війни, якщо раша реально ослабне, нас у НАТО будуть чекати. Але, звісно, без єрмаків, коломойських, татарових та всієї корумпованої братії... Може проблема у виборі: сваї люді або надійна безпека для країни?
показать весь комментарий
02.04.2022 23:18 Ответить
Такі домовленості вже треба починати обговорювати, особливо з британцями та американцями. Це самі надійні наші партнери, якщо не вони, то хто?
показать весь комментарий
02.04.2022 23:37 Ответить
Хто буде обговорювати? Кому можна це доручити?
показать весь комментарий
03.04.2022 02:23 Ответить
https://24tv.ua/dmitro-komarov-zblizka-pokazav-znishheniy-an-225-mriya_n1933366 https://24tv.ua/dmitro-komarov-zblizka-pokazav-znishheniy-an-225-mriya_n1933366

показать весь комментарий
02.04.2022 23:51 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 05:04 Ответить
 
 