Зеленский и Джонсон обсудили послевоенные гарантии безопасности, ужесточение санкций против РФ и оборонную поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания – наш мощный союзник. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины", - говорится в сообщении.

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