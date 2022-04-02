Зеленский и Джонсон обсудили послевоенные гарантии безопасности, ужесточение санкций против РФ и оборонную поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В очередной раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания – наш мощный союзник. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+20 Elena Zhmariova
показать весь комментарий02.04.2022 22:33
+10 Вячеслав #508718
показать весь комментарий02.04.2022 22:30
+9 Aleks Wav
показать весь комментарий02.04.2022 22:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але лячно,що Україна може на це не погодитись,з сумними наслідками для нього.
Ідіот сподівається на фінансові потоки від західних донорів, навіть не розуміючи що історія немає прикладів коли переможена і окупована реально чи віртуально країна будьколи отримувала допомогу від третьої сторони.
Господи, де українці знайшли таке недорозуміння матері-природи на роль свого лідера?
За це не буде прощення виродкам. Але й, якщо підтвердиться, що на вимогу одного дуже високого чина з дуже сумнівною посадою та репутацією, воєнним злочинцям умисно дали вийти, то прокляття й кара піде не тільки до проклятої Богом і людьми раші.
Противники НАТО та приховані прорашистсьькі колаборанти (деякі, як то й же Олександр Чалий, не дуже й приховані) зустрічають оваціями кожне повідомлення від країни, яка заявляє, що готова надати безпекові гарантії Україні замість вступу в Альянс. А ви звернули увагу, хто саме про це каже?
Німеччина. Можете розслабитися. Це буде навіть не Будапештський меморандум. Вони й зараз є нашими офіційними гарантами в Четвірці... А про німецьку армію й їхню потенційну допомогу я недавно писав. Наші ЗСУ вже знищили в рази більше озброєнь, ніж є в усьому Бундесвері. Далі Італія. Що, запал спадає? Туреччина. Але тут я б порадив бути дуже обережними, бо в Анкари виключно свої інтереси. Й з рашею вона грається, а не воює.
Зате утримуються від відповіді ті, хто реально міг би щось гарантувати. США не просто мовчать, але й критикують сам факт переговорів на нинішньому етапі. Великобританія. Тут був радісний виск, коли їхня посол в ООН сказала про підтримку. Але миттєво відреагував віце-прем'єр, який чітко пояснив: гарантій на зразок тих, що в НАТО, нам поза блоком не дадуть. Ще є Франція. Там міністр закордонних справ уже розкритикував усю цю авантюру з переговорами. Ну, й найближчий союзник Польща. Рада б пообіцяти, але без США тепер таких стратегічних рішень не ухвалюватимуть.
Залишається єдиний безумовний гарант, про якого чомусь соромляться обізватися - це московія. Ці точно і загарантують, і доб'ють, як лише скотимося їм до рук. Але дехто цього явно дуже хоче.
І на останок. А скажіть мені: хто й коли сказав Зеленському, що Україну не приймуть в НАТО. На його вибрики: "Байден, чому ми не в НАТО", - була розумна відповідь: реформи й адаптація. А ще не треба замість оборонки гроші в асфальт закатувати. Пісяля війни, якщо раша реально ослабне, нас у НАТО будуть чекати. Але, звісно, без єрмаків, коломойських, татарових та всієї корумпованої братії... Може проблема у виборі: сваї люді або надійна безпека для країни?