Полк "Азов" взял в плен оккупантов в Мариуполе и уничтожил 6 единиц вражеской техники
Полк "Азов" сообщает об уничтожении в субботу шести единиц российской техники, а также взятии нескольких оккупантов в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере полка.
"За сутки бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 2 БМД, 2 БМП, много вражеской пехоты. Также есть попавшие в плен оккупанты. Борьба за украинский Мариуполь продолжается", - отмечается в сообщении.
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+85 Михаил Сомов #454446
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+60 Irina Dybonos #306432
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+51 Перехватчик
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В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ СТВОРЕНА НАГОРОДА КІБОРГАМ АЗОВУ...!!!
ХАЙ ВСЕВИШНІЙ ВАС ОБЕРІГАЄ...!!!
Героям СЛАВА ! (и Ангела на плечо каждому...)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/1800_Novoros_gov.jpg
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·
На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".
"Нацисты из "Азова" распяли беззащитных мальчиков на танках!" ))
А поки що по можливості за катування, вбивства, за гвалтування наших жінок і дітей орків-москалів, вбивць-сатаністів треба не вбивати, а видаляти повністю їхні геніталії та залишати на корм нашим псам. Це є мінімум покарання тим чортам-варьятам!