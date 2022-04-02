Полк "Азов" взял в плен оккупантов в Мариуполе и уничтожил 6 единиц вражеской техники

Полк "Азов" сообщает об уничтожении в субботу шести единиц российской техники, а также взятии нескольких оккупантов в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере полка.

"За сутки бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 2 БМД, 2 БМП, много вражеской пехоты. Также есть попавшие в плен оккупанты. Борьба за украинский Мариуполь продолжается", - отмечается в сообщении.

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