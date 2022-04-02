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Новости Агрессия России против Украины Война
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Полк "Азов" взял в плен оккупантов в Мариуполе и уничтожил 6 единиц вражеской техники

азов

Полк "Азов" сообщает об уничтожении в субботу шести единиц российской техники, а также взятии нескольких оккупантов в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере полка.

"За сутки бойцы полка "Азов" уничтожили 2 танка, 2 БМД, 2 БМП, много вражеской пехоты. Также есть попавшие в плен оккупанты. Борьба за украинский Мариуполь продолжается", - отмечается в сообщении.

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Мариуполь (5706) Азов (790)


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Топ комментарии
+85
Слава Азову! Будьте живы!!!
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02.04.2022 22:30
+60
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02.04.2022 22:30
+51
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02.04.2022 22:32
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02.04.2022 22:30 Ответить
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02.04.2022 22:32 Ответить
Ця фотка краще описує походження Х..ла, ніж та що вище.
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02.04.2022 22:40 Ответить
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02.04.2022 22:37 Ответить
Собчак ГАНДОН украинофоб вот откуда у путлера ненависть к Украине
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02.04.2022 22:43 Ответить
Слава Азову! Будьте живы!!!
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02.04.2022 22:30 Ответить
Всё правильно: уничтожитель Z- тов..
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02.04.2022 23:10 Ответить
https://t.me/military_az/16288 Вот так ВСУ устроили засаду на военную колонну российских войск
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02.04.2022 22:30 Ответить
чв он там лежит. пусть **** встает и идет бить нацистов.
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02.04.2022 22:36 Ответить
..Да это все видели, и не по одному разу..
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02.04.2022 23:06 Ответить
Смотреть можно вечно, как гниёт труп твоего врага.
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03.04.2022 06:38 Ответить
Вы просто хишники
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02.04.2022 22:31 Ответить
Тигры! Просто самая настоящая элита Украины там сейчас, эти парни! Ставьте тварей живым щитом перед своими позициями! Запускайте с нашими знаками отличия как приманку для выявления снайперов врага!
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02.04.2022 22:31 Ответить
Плюсую второму вашему предложению.
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02.04.2022 22:36 Ответить
Тим більше треба їм допомогти. Один азовець вартий десяти необстріляних. А, може, й ста.
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02.04.2022 22:36 Ответить
А навіщо їх брати коли самим їжі мало
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02.04.2022 22:31 Ответить
Це ж очевидно навіщо. Щоб з'їсти полонених. Я б так і робив у їхній ситуації.
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02.04.2022 22:40 Ответить
а кто их кормить обещал? )))
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02.04.2022 22:40 Ответить
Вони їх на зброю обміняють. Якщо це кадирівці, то з цим проблем не буде.
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02.04.2022 22:41 Ответить
Можна обладнувати відволікаючі позиції з використанням живих або мертвих ворогів...
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02.04.2022 23:23 Ответить
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02.04.2022 22:32 Ответить
О, побачив дві голови в курки і згадав про "імпортозамєщєніє" в кацапстані:

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02.04.2022 23:18 Ответить
нах*й той полон! вони навіть у якості живого щита не згодяться
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02.04.2022 22:33 Ответить
Бійці Азову краще знають що робити
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03.04.2022 00:03 Ответить
Дайте жителям Маріуполя їх судити.
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02.04.2022 22:33 Ответить
URAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Slava Ukraine i Slava Geroyam !!!
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02.04.2022 22:34 Ответить
Азав в Маріуполі це просто Боги Війни!!!Місяць в оточені роздають піздюлін і руссні і кадировським ослойобам..низький уклін вам хлопці!!!!
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02.04.2022 22:34 Ответить
СЛАВА КІБОРГАМ АЗОВУ...!!!
В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ СТВОРЕНА НАГОРОДА КІБОРГАМ АЗОВУ...!!!
ХАЙ ВСЕВИШНІЙ ВАС ОБЕРІГАЄ...!!!
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02.04.2022 22:35 Ответить
Супер-герої. В повному оточенні. Без їжі, води, в співвідношенні 1 до 5, під бомбардуванням і артобстрілом, аони умудряються брати в полон. В полон Карл.
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02.04.2022 22:38 Ответить
Наші воїни самі кращі.
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02.04.2022 22:38 Ответить
і що вони з полоненими будуть робити, якщо їм зараз самим немає там що їсти?
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02.04.2022 22:39 Ответить
Съедят *шучу*. Ну обменяют их на боеприпасы, еду, воду, мало ли ещё на что. Им же надо там как-то держаться.
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02.04.2022 22:45 Ответить
З'їдять полонених.
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02.04.2022 22:47 Ответить
нижче написав
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02.04.2022 22:50 Ответить
Сьогодні 2 наших танка 10 танків окупантів вкліпало, і що головне це не фейк.
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02.04.2022 22:40 Ответить
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02.04.2022 22:44 Ответить
С "з не сплутайте". Сплутал флаг Польши с флагом Индонезии. Слава богу это не офф лицо. А то после такого не сплутайте, помощь Польши бы закончилась
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02.04.2022 22:52 Ответить
це ви добре помітили про офіційні особи, нелоxі, як тільки не обсиралися
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02.04.2022 23:23 Ответить
нет слов... просто нет слов, еще не придумали, чтоб выразить свое восхищение Азовом...
Героям СЛАВА ! (и Ангела на плечо каждому...)
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02.04.2022 22:44 Ответить
Да за те що ці падли накоїли в Маріуполі їх паскуд на кіл саджати!
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02.04.2022 22:44 Ответить
Азов это элита.
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02.04.2022 22:45 Ответить
Полонених оборонці Маріуполя мусять брати під прозаїчні цілі, під обмін і живий щит тощо! А ще під виявлення хімічної атаки ворога. Ну й най будуть консервами, якщо не дай Боже до голоду дійде. А що поробиш?! Питання виживання!
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02.04.2022 22:45 Ответить
Только без видео или фото, нафиг эта показуха
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03.04.2022 00:19 Ответить
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02.04.2022 22:45 Ответить
А ви помітили, що знак Азову, це закреслена Z ?
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02.04.2022 22:46 Ответить
Символика Азова оказалась пророческой...
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02.04.2022 23:14 Ответить
Дико вибачаюсь, а *****? У вас продовольствия полно, просто в рассход собак
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02.04.2022 22:46 Ответить
Знаєте чому путін так старається на південному напрямку? Бо була колись така новоросія на півдні України, путін хоче її відновити.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/1800_Novoros_gov.jpg
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02.04.2022 22:50 Ответить
Мало ли где что-то когда-то было! И моя бабушка девочкой когда-то была, так что, сейчас куклу ей покупать? Если припекло что-то обновлять, то обновлять можно лишь в собственном доме, а не у соседей без их позволения. А по большому счёту, часть ответственности за эту агрессию несе кожний з укра1нц1в, коли не змогли об"еднатися нав1ть для обрання по-справжньому укра1нського уряду. Не кажучи про розбрат у поглядах на багато проблем Укра1ни. Там хтось писав про першочергов1 завдання укра1нц1в. Як на мене, перше наше завдання п1сля перемоги - вибори нового складу уряду, не дивлячись на образ "героя" Зе, як1й вже малюють у Европ1.
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03.04.2022 00:42 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUF537p6hHE3ZFNg_pzppJ0EkvacAeuU2upHb-PSXpxM2HZd1fTHFdM9lKyWhQnDGzv0WBfZPzIxtwv1XfdJX1GEvtaGfV6X90rkhsq0tMfH7jcKTs3ukFC_IYMasFTvJw&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·



На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".
























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02.04.2022 22:53 Ответить
поражаюсь выдержке этих ребят. после всего, что они видели брать в плен. сердце кремень, но мягче чем олово.
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02.04.2022 22:56 Ответить
Азову надо немного изменить свою руну: Z перечеркную сделать слева на право.
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02.04.2022 23:01 Ответить
Они еще и пленных берут, это уже не киборги, это Т-1000
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02.04.2022 23:04 Ответить
Держитесь, азовцы. ВСУ с каждым днем приближаются к Мариуполю.
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02.04.2022 23:05 Ответить
Молимось щоденно за Україну, за її народ, за військо, за Маріуполь і "Азов". Молитву мільйонів Всевишній може почує і якось розрадить у свій спосіб якій ми і не очікуємо. Але на даний час Бог не заперечує нашої збройної боротьби.
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02.04.2022 23:07 Ответить
С давних времён украинские козакы славились военным мастерством и отвагой - не каждый европейский король мог позволить себе в личной охране иметь украинцев. Смерть руским фашистам.
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02.04.2022 23:21 Ответить
Можно представить себе вой пропагандонов на мокшанских болотах и в частности на крымлёвской трясине.
"Нацисты из "Азова" распяли беззащитных мальчиков на танках!" ))
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02.04.2022 23:22 Ответить
про щой казали ще місяць тому, що каци від кадировців сцуцся, а від українців вже й сруться, від одного лиш погляду! 🤣🤣🤣🤣
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02.04.2022 23:34 Ответить
Азов це справжні героі ,не дивлячись на чисельну перевагу ворога майже в три рази ,наші героі знищують рашиську мерзоту.
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02.04.2022 23:48 Ответить
ВСІХ ОРКІВ ПОЛОНЕНИХ ЗНИЩИТИ !
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03.04.2022 00:17 Ответить
Удивляюсь, как они там до сих пор выжили. И ещё умудряется кацапам напакостить. Удачи им!
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03.04.2022 00:50 Ответить
тримайтеся хлопці, немає таких нагород, щоб оцінити Вашу мужність і хоробрість. Слава Україні - Героям слава
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03.04.2022 11:28 Ответить
Пришлите наконец то Азовцам помощь.
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03.04.2022 12:54 Ответить
Жителі околиць міст і сел волали до уряду про надання їм якоїсь зброї для захисту від лютого ворога, - орків москалів-вбивць, які катують, грабують, насилують, вбивають населення, але влада так і не надала на другому місяці війни. Чому Зе-влада залишила наших людей напризволяще, на розправу москалям?!! Чи влада досі боїться свойого народу?! Так, бо боїться втратити владу по закінченню війни. Тому народові треба буде поміняти владу на народну по закінченню війни!
А поки що по можливості за катування, вбивства, за гвалтування наших жінок і дітей орків-москалів, вбивць-сатаністів треба не вбивати, а видаляти повністю їхні геніталії та залишати на корм нашим псам. Це є мінімум покарання тим чортам-варьятам!
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04.04.2022 07:02 Ответить
 
 