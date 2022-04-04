"Улицы усеяны телами", - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил ужасную информацию о том, что в братской могиле похоронили 280 трупов людей, убитых российскими оккупантами. Внимание! Ниже фотографии, не рекомендованные несовершеннолетним и лицам с неустойчивой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федорук сообщил в комментарии АFP по телефону, что они "уже похоронили 280 человек в братских могилах, поскольку украинская армия вернула контроль над ключевым городом под Киевом. Как свидетельствует агентство, он сказал, что сильно разрушенные улицы города завалены трупами.

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