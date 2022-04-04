"Улицы усеяны телами", - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук. ФОТОрепортаж (18+)
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Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил ужасную информацию о том, что в братской могиле похоронили 280 трупов людей, убитых российскими оккупантами. Внимание! Ниже фотографии, не рекомендованные несовершеннолетним и лицам с неустойчивой психикой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Федорук сообщил в комментарии АFP по телефону, что они "уже похоронили 280 человек в братских могилах, поскольку украинская армия вернула контроль над ключевым городом под Киевом. Как свидетельствует агентство, он сказал, что сильно разрушенные улицы города завалены трупами.
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+168 Patrick's
показать весь комментарий03.04.2022 00:51
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+103 Taras Klunyk
показать весь комментарий03.04.2022 00:54
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Після таких фактів повторю остаточно свої побажання. Тільки нелюдська жорстокість, воєнні злочини, табори смерті, газові камери, крематорії, Бабині Яри та доктор Йосип Менгеленко для усього бидлонаселення ерефії. Усі 140 млн. у жерло геноциду! І Хатинь у кожну кацапську дярєвню. Увійшли - усіх, від новонароджених до хричів, у придатну для цього будівлю - і масова кремація живцем!
І не треба, синьоре (чи синьоро), про "жоден народ на таке не заслуговує". Ці - заслуговують.
(і взагалі я расист, тож не треба мені тут... ви там в Європі вже дотолерастилися до мультирасового зоопарку. Утім я не про це: саме існування кацапів є знущанням над вищою з усіх рас - Білою. Якась гидка суміш слов'ян із усіма типами унтерменшів... тьху, гидота! У Бухенвальд!)
Некоторые женщины были с отрезанной грудью и перед смертью изнасилованы. По всем признакам видно, что в Украину пришли православные звери, а не люди.
Господи Вседержитель! «Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Ты «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8). Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, поступить с российскими православными садистами министра нападения и разрушения РФ Сергея Шойгу так, как Ты это сделал с врагами Израиля - Ассирийцами. «И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот, все тела мертвые» (Книга пророка Исаии 37:36). Аминь!
этот мир проглотил уже не одно бесчинство, беззаконие и преступление срахи... закрою глаза и на это
и Путин, конечно, не может не поддаться тому всероссийскому психозу, который он сам же и вызвал. Известно, что он очень внимательно относится к рейтингам.
И если сейчас он почувствовал себя настоящим фюрером, то бишь вождем, осатаневших россиян, то конечно, от этого у него еще больше "поехала крыша".
Они ненавидят нас за то, что мы оказали и продолжаем оказывать сопротивление.
Эта ненависть стала для них наркотиком,
и Путин, конечно, не может не поддаться тому всероссийскому психозу, который он сам же и вызвал. Известно, что он очень внимательно относится к рейтингам.
И если сейчас он почувствовал себя настоящим фюрером, то бишь вождем, осатаневших россиян, то конечно, от этого у него еще больше "поехала крыша".
https://web.archive.org/web/20220404044734/https:/ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html