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По просьбе Эрдогана в Мариуполе 3 апреля откроют гумкоридор для эвакуации иностранцев, - Минобороны РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

евакуація

3 апреля в Мариуполе будет открыт гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации оставшихся граждан иностранных государств в отдельных районах Мариуполя", - говорится в сообщении.

Следовательно, войска РФ открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.

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Оккупанты отметили, что из Бердянска иностранные граждане смогут отправиться в любом направлении - либо в оккупированный Крым, либо на подконтрольные Украине территории, а также морским транспортом по выбранным направлениям.

"Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению "режима тишины" в период проведения эвакуации, а также исключению угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода", - отметили в Министерстве обороны страны-оккупанта.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
І що пане Ердоган? І нашим і вашим не вийшло? Тепер, якщо забереш тільки іноземців ти будеш поцом для України, а відмовишся ...в Туреччині не зрозуміють чого своїх не рятуєш. З ****** домовлятись тільки свій авторитет в гімно замазати.
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03.04.2022 02:01
+12
Еще одна проститутка-турецкая! Кого он там собрался из иностранцев вывозить? Их. шо там? Тысячи? А просто старики. женщины. дети? Покрасоваться решил. выпендриться. Миротворец херов! Главное. у путьки разрешения спросил.
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03.04.2022 01:58
+11
Ждем реакции Эрдогана касательно этого заявления - украинцев по ходу забирать не собираются?
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03.04.2022 01:58
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Ердоган на росіі в фаворі 😠
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03.04.2022 01:54 Ответить
гидко вийде.....
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03.04.2022 01:58 Ответить
А що, вартість життя іноземців дороща, ніж українців? Якимсь івном запахло з Туреччини.
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03.04.2022 03:03 Ответить
Ждем реакции Эрдогана касательно этого заявления - украинцев по ходу забирать не собираются?
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03.04.2022 01:58 Ответить
Говорилось об эвакуации мирного населения, а не только для иностранцев.
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03.04.2022 01:58 Ответить
а кто там будет смотреть? ООН? США? красный крест? или все же кацапы определят кто "мирный" кто "иностранец" и кого "не нашли" потому что слишком много видел\знал?
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03.04.2022 02:35 Ответить
Предположу, что старики и женщины с детьми пойдут по зелёной

А вот остальных будут фильтровать
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03.04.2022 11:03 Ответить
Еще одна проститутка-турецкая! Кого он там собрался из иностранцев вывозить? Их. шо там? Тысячи? А просто старики. женщины. дети? Покрасоваться решил. выпендриться. Миротворец херов! Главное. у путьки разрешения спросил.
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03.04.2022 01:58 Ответить
но-но, це наша "площадка" та майбутній гарант
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03.04.2022 02:02 Ответить
І що пане Ердоган? І нашим і вашим не вийшло? Тепер, якщо забереш тільки іноземців ти будеш поцом для України, а відмовишся ...в Туреччині не зрозуміють чого своїх не рятуєш. З ****** домовлятись тільки свій авторитет в гімно замазати.
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03.04.2022 02:01 Ответить
Треба внести пункт в капітуляційний план ЗеКоманди - що іноземці евакуююця у першу чергу.
Тому що усе буде асфальт
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03.04.2022 02:07 Ответить
"а також виключення загрози обстрілу суден при виході з порту і на всьому маршруті переходу"

"Алібі" загодя готують: "ето нє ми а нацисти "Азова" абстрєляли караблі, каторим ми пазволілі евакуіровать мірних граждан".
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03.04.2022 02:09 Ответить
Щось я не зрозумів, виведуть тільки іноземців ,а українські діти,жінки, чоловіки, інваліди, старі люди хай з голоду і під обстрілами продовжують помирати? Що це за допомога така по турецькі бл? І це майбутній гарант у сватів, який в разі нападу кацапії дає якісь військові гарантії? Хто в своєму розумі взагалі може вірити таким гарантам як ісраїль, кітай,турція і хто там ще може мадярські ***** з сєрбами?
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03.04.2022 04:25 Ответить
звільнення людей за національністю - це як називається?
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03.04.2022 07:05 Ответить
Хороший вопрос, давно назрел
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03.04.2022 11:07 Ответить
Респект Ердогану, під любим приводом виводьте мирних громадян з Мариуполя
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03.04.2022 07:09 Ответить
невиключено підлянки від кацапів при всьому цьому
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03.04.2022 09:58 Ответить
І ось ця повія даватиме гарантії Україні, ПЗДЦ канава.
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03.04.2022 10:41 Ответить
 
 