По просьбе Эрдогана в Мариуполе 3 апреля откроют гумкоридор для эвакуации иностранцев, - Минобороны РФ
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3 апреля в Мариуполе будет открыт гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, принято решение оказать полное содействие в эвакуации оставшихся граждан иностранных государств в отдельных районах Мариуполя", - говорится в сообщении.
Следовательно, войска РФ открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.
Оккупанты отметили, что из Бердянска иностранные граждане смогут отправиться в любом направлении - либо в оккупированный Крым, либо на подконтрольные Украине территории, а также морским транспортом по выбранным направлениям.
"Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению "режима тишины" в период проведения эвакуации, а также исключению угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода", - отметили в Министерстве обороны страны-оккупанта.
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