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Новости Война в Украине
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Руководитель Луганской ВГА Гайдай призвал к эвакуации всех жителей области: Ответ должен быть один - ехать

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація

Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай призвал всех жителей области к эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пио это он написал в фейсбуке.

Гайдай отметил: "Раньше озвученный мной тезис, что мы должны вывезти максимальное количество людей до того, как россияне начнут расстреливать города ракетами – не для красного словца".

Все, что происходит – все серьезно! Пересидеть, переждать – это не о ситуации, в которой мы оказались. Моя задача – уберечь Вас! Ваша задача – прожить счастливую жизнь! Так что не отбирайте у себя возможность это реализовать.

Детки…их до сих пор много в бомбоубежищах. Почему? Я прошу Вас подойти сознательно к, без преувеличения, важнейшему решению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов россиян повреждены 16 домов, магистральный газопровод, область без воды и газа, - Луганская ОВА. ФОТО

Ответ должен быть один – ехать.

Будет теплая кровать, еда, одежда, государство уже заботится о финансах, Ваши дети смогут снова пойти в школу или детсад, Вы сможете найти временно работу ... Вы сможете, наконец, пролистать календарь с 24 февраля ...

Вы увидите весну, которая, говорят, уже в расцвете… я тоже пока не видел… точнее мы не замечаем… потому что сейчас мы не замечаем жизнь…

Предлагаю вам восстановить движение и перейти в спокойный режим ожидания. ВСУ позаботятся о нашей Луганщине… О всей нашей Луганщине!"

А Вы сосредоточьтесь на помощи друг другу, жители Луганщины должны держаться вместе, и хотя Вы будете в разных городах, ночью мы будем вместе – потому что наши мысли будут об одном – нашем доме, нашей Луганщине!

Очень скоро я напишу – Возвращайтесь! И я уверен, все вы так и сделаете. Наслаждаться остатком весны и летом мы точно будем дома! Автобусы ждут каждое утро… неизвестно, сколько еще смогут ждать.

Это наша самая важная весна…и точно не последняя…мы стали на один день ближе к Победе!"

Смотрите также: Несмотря на обстрелы из Луганщины, сегодня эвакуировали почти 2,7 тыс. жителей, - Гайдай. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Це правильно. Мирні хай їдуть і не заважають військовим. Вже ж не треба наводити приклад облоги Алєзії Цезарем- в нас уже є приклад Маріуполя, Чернігова, Бучі, де мирні сиділи до останнього поки вихід не закрився... Тепер зважаючи на них, захищати місто складніше в рази
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03.04.2022 03:25
+13
А куди поділось гасло : " Хуже ж не будет ! " ?
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03.04.2022 03:04
+9
Приказала? Серьезно?
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03.04.2022 03:16
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А куди поділось гасло : " Хуже ж не будет ! " ?
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03.04.2022 03:04 Ответить
какая разніца...
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03.04.2022 07:30 Ответить
Приказала? Серьезно?
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03.04.2022 03:16 Ответить
Автобуси чекають щоранку
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03.04.2022 03:25 Ответить
Славик, не кипишуй, эти люди ждут "своих мальчиков" которые воюют за дырляндию.
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03.04.2022 03:37 Ответить
А зараз на чому з Маріуполя виїжджають? На власних авто! Що заважало це зробити відразу?
Бот, ти під кожним постом ходиш про зраду сереш. Чи ти думаєш цього не помітно?
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03.04.2022 03:38 Ответить
Далекий ты от жизненных реалий..в Красногоровке неделю назад 3 (три) автобуса в сторону Покровска ушли пустыми..ну не совсем ..4 деток вывезли..не хотят люди бросать свое жилье, какой бы халупой оно не было..думают, что успеют если что..да вот сейчас по Красногоровке мирные ходят- это после того, что кроют ее и Градами, и ракета прилетала( тут этой Красногоровки, аж вся подпрыгнула от той ракеты), фосфором каким то бомбят, ствольной артой кроют- ан нет, ходят мирные...
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03.04.2022 03:42 Ответить
Ну как тебе сказать..Красногоровка в километрах 7 от Донецка..я думаю угроза оккупации есть))). Да лезут русские каждый день..на Марьинку больше, на Красногоровку чуть меньше
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03.04.2022 04:05 Ответить
І найперше - вся та проросійська шобла, що його оточує 24/7.
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03.04.2022 03:25 Ответить
я це казав 2019 році багато мене послухало ?
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03.04.2022 03:58 Ответить
Гайдай маладца, хай наші їдуть, орки най лишаються.
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03.04.2022 03:18 Ответить
Це правильно. Мирні хай їдуть і не заважають військовим. Вже ж не треба наводити приклад облоги Алєзії Цезарем- в нас уже є приклад Маріуполя, Чернігова, Бучі, де мирні сиділи до останнього поки вихід не закрився... Тепер зважаючи на них, захищати місто складніше в рази
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03.04.2022 03:25 Ответить
Все настільки погано?
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03.04.2022 04:14 Ответить
не хочуть повторення Бучі чи Маріуполя
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03.04.2022 04:41 Ответить
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03.04.2022 04:30 Ответить
І що? Ми вже бачимо дії Ізраїля.... І Нам ваше "бла-бла-бла " нічим не допомагає ...
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03.04.2022 05:08 Ответить
А чим допомагає Ірландія чи Португалія ?

Ви хоч розрізняєте суспільну підтримку від політики керівників ?!
Ось народ Хумгарії московити навіть танками давили в 1957 прям в Будапешті ...
Я б хотів побачити прапор України на мерії Будапешту хоча б чере 2 місяця після вторгнення .

До речі ця фотка від 25 лютого ...
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03.04.2022 05:21 Ответить
А чого вартує така "суспільна підтримка", коли вона абсолютно не впливає на політику керівників держави? - Бутафорія.
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03.04.2022 05:25 Ответить
А Ви точно впевренні , що точно знаєте , яка політика Ізраїля по відношенню до агресії ***** ?!

Я знаю точно одне , що відкритою військової допомоги не буде . Це правда й це дуже виправданно . А що є в дійсності -- невідомо . Ось новітні ракетні розробки в Дойчі , яки вже передають Україні . Там електроніка й ПЗ з Ізраїлю .
З БПЛА штатівских й тим більш британских , які передають Україні скільки там електроніки й ПЗ з Ізраїлю -- теж невідомо . До речі , той же "Байрактар" -- він теж свого часу був переробленний з ізраїльського орігіналу . Бо БПЛА Ізраїль займається вже 30 років , а Туретчина тільки 12 ...
Свого часу Турки купили у Раїсі "Чорну акулу" , але умовою контракту було , що рашкіноїди викинуть їх електроніку й Ізраїль обладнає своєю . До речі , ті ж самі МІГи-29 , які планували передати Україні , то й там була скорійше за усе електроніка відповідної розробки .
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03.04.2022 13:33 Ответить
В наш час інформаційних технологій шило в мішку утаїти неможливо. https://youtu.be/zt5RwPXgFLw?t=301
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03.04.2022 19:54 Ответить
Як араби будуть по ІзраЕлю херачити, я десь на заборі також зірку шестикутну намалюю. Нехай радуються.
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03.04.2022 09:28 Ответить
после того как не получилось оккупировать всю Украину за 3 суток, похоже "слугами ху..ла" началось выполнение "плана Б" по захвату Донецкой и Луганской областей в их административных границах, а также всего юга ...

А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята;
"Нехай,- каже,- Може, так і треба"
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03.04.2022 04:56 Ответить
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03.04.2022 05:01 Ответить
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03.04.2022 05:13 Ответить
жинкі і діти, бабусіки i дідусіки - так.
хлопці на місці і дратися.
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03.04.2022 05:29 Ответить
Адміни! Будь ласка, активніше слідкуйте за кремлетролями, коментарі сильно впливають на формування точки зору..
Цю тварину потрібно заблокувати - https://censor.net/ua/user/508718
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03.04.2022 05:55 Ответить
...дівчинко, а ви звідкиля намалювались?...
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03.04.2022 06:49 Ответить
СБУ - кульгава качка під час війни з Росією: зрадники України забагато знали і втекли, - Береза
СБУ - кульгава качка під час війни з Росією: зрадники України забагато знали і втекли, - Береза - YouTube
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03.04.2022 06:00 Ответить
...Юра, давай так: Или равные права на своём Цензоре, или мы все вкурсе, что всё проплачено!...
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03.04.2022 06:01 Ответить
Пятицентовая, не скиглы
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03.04.2022 06:27 Ответить
...ты на кого комод сунешь? бублегумное? ...
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03.04.2022 06:41 Ответить
Пятицентовая, не скиглы
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03.04.2022 06:29 Ответить
В ОДЕССЕ ***** КАК ******
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03.04.2022 06:06 Ответить
чего ты раскудахтался, как баба, скажи хоть пару слов посуществу
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03.04.2022 06:45 Ответить
ага сейчас
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03.04.2022 06:58 Ответить
...от провокатор, ****!!!...
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03.04.2022 06:47 Ответить
Так залишаються в підвалах ті, хто чекає рашистів! Всі інші виїжджають.
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03.04.2022 06:27 Ответить
треба при відході знищувати залізницю
особливо стрілочні переводи
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03.04.2022 09:47 Ответить
Вон в Буче расстреляли всех мужиков от18 до 60 лет.И тут никого непомилуют.они очень злые что целый месяц воюют.Так что лучше валить а то через неделю от Луганской и Донецкой области кирпичики останутся.Всем мирного неба и Слава Украине
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03.04.2022 10:02 Ответить
Путину нужно 9 мая.
Как они там поют?
"А нам ну-у-ужна адана пабеда, мы за ценой не пастаим!"
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03.04.2022 11:08 Ответить
 
 