Руководитель Луганской ВГА Гайдай призвал к эвакуации всех жителей области: Ответ должен быть один - ехать

Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай призвал всех жителей области к эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пио это он написал в фейсбуке.

Гайдай отметил: "Раньше озвученный мной тезис, что мы должны вывезти максимальное количество людей до того, как россияне начнут расстреливать города ракетами – не для красного словца".

Все, что происходит – все серьезно! Пересидеть, переждать – это не о ситуации, в которой мы оказались. Моя задача – уберечь Вас! Ваша задача – прожить счастливую жизнь! Так что не отбирайте у себя возможность это реализовать.

Детки…их до сих пор много в бомбоубежищах. Почему? Я прошу Вас подойти сознательно к, без преувеличения, важнейшему решению.

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Ответ должен быть один – ехать.

Будет теплая кровать, еда, одежда, государство уже заботится о финансах, Ваши дети смогут снова пойти в школу или детсад, Вы сможете найти временно работу ... Вы сможете, наконец, пролистать календарь с 24 февраля ...

Вы увидите весну, которая, говорят, уже в расцвете… я тоже пока не видел… точнее мы не замечаем… потому что сейчас мы не замечаем жизнь…

Предлагаю вам восстановить движение и перейти в спокойный режим ожидания. ВСУ позаботятся о нашей Луганщине… О всей нашей Луганщине!"

А Вы сосредоточьтесь на помощи друг другу, жители Луганщины должны держаться вместе, и хотя Вы будете в разных городах, ночью мы будем вместе – потому что наши мысли будут об одном – нашем доме, нашей Луганщине!

Очень скоро я напишу – Возвращайтесь! И я уверен, все вы так и сделаете. Наслаждаться остатком весны и летом мы точно будем дома! Автобусы ждут каждое утро… неизвестно, сколько еще смогут ждать.

Это наша самая важная весна…и точно не последняя…мы стали на один день ближе к Победе!"

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