Руководитель Луганской ВГА Гайдай призвал к эвакуации всех жителей области: Ответ должен быть один - ехать
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Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай призвал всех жителей области к эвакуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пио это он написал в фейсбуке.
Гайдай отметил: "Раньше озвученный мной тезис, что мы должны вывезти максимальное количество людей до того, как россияне начнут расстреливать города ракетами – не для красного словца".
Все, что происходит – все серьезно! Пересидеть, переждать – это не о ситуации, в которой мы оказались. Моя задача – уберечь Вас! Ваша задача – прожить счастливую жизнь! Так что не отбирайте у себя возможность это реализовать.
Детки…их до сих пор много в бомбоубежищах. Почему? Я прошу Вас подойти сознательно к, без преувеличения, важнейшему решению.
Ответ должен быть один – ехать.
Будет теплая кровать, еда, одежда, государство уже заботится о финансах, Ваши дети смогут снова пойти в школу или детсад, Вы сможете найти временно работу ... Вы сможете, наконец, пролистать календарь с 24 февраля ...
Вы увидите весну, которая, говорят, уже в расцвете… я тоже пока не видел… точнее мы не замечаем… потому что сейчас мы не замечаем жизнь…
Предлагаю вам восстановить движение и перейти в спокойный режим ожидания. ВСУ позаботятся о нашей Луганщине… О всей нашей Луганщине!"
А Вы сосредоточьтесь на помощи друг другу, жители Луганщины должны держаться вместе, и хотя Вы будете в разных городах, ночью мы будем вместе – потому что наши мысли будут об одном – нашем доме, нашей Луганщине!
Очень скоро я напишу – Возвращайтесь! И я уверен, все вы так и сделаете. Наслаждаться остатком весны и летом мы точно будем дома! Автобусы ждут каждое утро… неизвестно, сколько еще смогут ждать.
Это наша самая важная весна…и точно не последняя…мы стали на один день ближе к Победе!"
Пожалуйста, подождите...
Бот, ти під кожним постом ходиш про зраду сереш. Чи ти думаєш цього не помітно?
Ви хоч розрізняєте суспільну підтримку від політики керівників ?!
Ось народ Хумгарії московити навіть танками давили в 1957 прям в Будапешті ...
Я б хотів побачити прапор України на мерії Будапешту хоча б чере 2 місяця після вторгнення .
До речі ця фотка від 25 лютого ...
Я знаю точно одне , що відкритою військової допомоги не буде . Це правда й це дуже виправданно . А що є в дійсності -- невідомо . Ось новітні ракетні розробки в Дойчі , яки вже передають Україні . Там електроніка й ПЗ з Ізраїлю .
З БПЛА штатівских й тим більш британских , які передають Україні скільки там електроніки й ПЗ з Ізраїлю -- теж невідомо . До речі , той же "Байрактар" -- він теж свого часу був переробленний з ізраїльського орігіналу . Бо БПЛА Ізраїль займається вже 30 років , а Туретчина тільки 12 ...
Свого часу Турки купили у Раїсі "Чорну акулу" , але умовою контракту було , що рашкіноїди викинуть їх електроніку й Ізраїль обладнає своєю . До речі , ті ж самі МІГи-29 , які планували передати Україні , то й там була скорійше за усе електроніка відповідної розробки .
А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята;
"Нехай,- каже,- Може, так і треба"
хлопці на місці і дратися.
Цю тварину потрібно заблокувати - https://censor.net/ua/user/508718
СБУ - кульгава качка під час війни з Росією: зрадники України забагато знали і втекли, - Береза - YouTube
особливо стрілочні переводи
Как они там поют?
"А нам ну-у-ужна адана пабеда, мы за ценой не пастаим!"