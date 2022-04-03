Оперативная информация по состоянию на 6:00 3 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 3 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Начались тридцать девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вооруженную агрессию против Украины. Идет отвод оккупационных войск по отдельным направлениям.

По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается крайне низким. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

"Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории Российской Федерации, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что продолжаются систематические случаи нарушения требований Международного гуманитарного права по ведению войны. Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и грабежом.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника".

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 8 воздушных целей: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - подытожили в Генштабе.

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