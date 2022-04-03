Глава МИД Британии шокирована зверствами россиян в Буче и других городах

Министр иностранных дел Элизабет Трасс поделилась впечатлениями после полученной информации о преступлениях российской армии в Буче и других ранее захваченных РФ городах под Киевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств по расследованию военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - написала Трасс.

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