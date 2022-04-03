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Великобритания (4276) война (47211) Буча (419) Трасс Элизабет (116)

Глава МИД Британии шокирована зверствами россиян в Буче и других городах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трасс

Министр иностранных дел Элизабет Трасс поделилась впечатлениями после полученной информации о преступлениях российской армии в Буче и других ранее захваченных РФ городах под Киевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств по расследованию военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - написала Трасс.

Смотрите также: "Улицы усеяны телами", - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук. ФОТОрепортаж (18+)
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Топ комментарии
+65
Всі кацапські вбивці які вдерлись в Україну мають бути знищені до останього ...
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03.04.2022 07:21
+58
Ті кацапи, які НЕ вдерлися в Україну, мають бути знищені також
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03.04.2022 07:26
+40
Кацап - это не национальность а диагноз.
Расея - не страна а сорт говна.

Хороший кацап - это дохлый кацап.

Есть еще тысячи поговорок такого плана. О чем это говорит? Только о том, что их на поле боя не надо брать в плен, а уничтожать поголовно.
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03.04.2022 07:30
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Всі кацапські вбивці які вдерлись в Україну мають бути знищені до останього ...
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03.04.2022 07:21 Ответить
Ті кацапи, які НЕ вдерлися в Україну, мають бути знищені також
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03.04.2022 07:26 Ответить
+++++++++!!!!!!!
Абсолютна істина!
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03.04.2022 07:34 Ответить
Коротко. Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

Слава нації
Смерть москалям
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03.04.2022 07:40 Ответить
Включая личинок, не сделать сейчас - попрут сюда убивать через 15 лет

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03.04.2022 08:29 Ответить
Дебилы. Генетические дебилы из поколения в поколение.
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03.04.2022 10:47 Ответить
пропонуєте вбивати дітей? ми з"їдемо з глузду і станемо як кацапи. Ні ми того робити не будемо. Краще провести деімперіалізацію москалей і виховувати своїх дітей так, щоб вже ніколи москалі нас не обманули.
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03.04.2022 11:02 Ответить
потрібно троздробити кацапію на кільканадцять зон рокупації і утримувати під зовнішнім управлінням мінімум 50 років, користуючись її ресурсами і перевиховуючи орків
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03.04.2022 12:24 Ответить
имея домашние адреса фигурантов - перевести $$ местным специалистам и зачистить жен и детей этих ублюдков не так уж и сложно
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03.04.2022 12:48 Ответить
не вийде, ми тоді будемо змушені покинути всі справи в своїй країні на пару поколінь, нам то треба? проведіть деімперіалізацію росії, цього має вистачити.
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03.04.2022 11:05 Ответить
И, какие действия, все в шоке, какие реальные действия. Только ******* нарезаете, потом пойдут фразы с ключевыми словами МОЖЕТ, ХОТИМ, РАСМОТРИМ, СОВЕТУЕМ, ОБСУДИМ
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03.04.2022 07:24 Ответить
Сергей Николаевич - 🖕.
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03.04.2022 07:38 Ответить
так і буде...пройде деякий час...залишиться -озабоченность
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03.04.2022 07:49 Ответить
Все будет! Готовят общественное мнение под более решительные действия👍😁
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03.04.2022 08:32 Ответить
Кацап - это не национальность а диагноз.
Расея - не страна а сорт говна.

Хороший кацап - это дохлый кацап.

Есть еще тысячи поговорок такого плана. О чем это говорит? Только о том, что их на поле боя не надо брать в плен, а уничтожать поголовно.
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03.04.2022 07:30 Ответить
Касап( казап), в перекладі з тюркської - горлоріз( живодёр), так що вони повністю відповідають своїй історичній назві.
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03.04.2022 08:01 Ответить
На турецькій мові це "kasap".
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03.04.2022 10:51 Ответить
Хороший россиянский солдат тот, которого не видно в тепловизор.
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03.04.2022 08:15 Ответить
Якщо після цього Україні не нададуть закрите небо, та відповідне ПВО, то Захід кончені сцикуни і мудаки.
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03.04.2022 07:30 Ответить
Ну не можна бути такими наївними! В кращому випадку продовження імпотентного серіалу - "Пекельні санкції - 2". Хоча Британія, треба віддати належне, хоч шось реально робить.
Таке враження, що переляканий Захід нас зливає путлєру як Чехословаччину у 1938 році гітлєру!
Тільки Україна 2022 року - не Чехословаччина 1938 -го!!!
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03.04.2022 07:53 Ответить
Закривати не будуть. Ви просто не розумієте що таке закрити небо в розумінні військових НАТО. Закрити небо в їх розумінні це збивати літаки РФ, а якщо по їх літаках буде працювати локатор, то знищити його навіть якщо він на території РФ. Тобто закрити небо означає воювати з РФ повноцінно. До цього вони ще не доросли, та і підгузники мокрі треба міняти якраз
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03.04.2022 08:03 Ответить
Чтобы подать заявку в НАТО, нужно чтобы эту заявку там кто-то принял, а в этом, со стороны НАТО, Украине было отказано. А тезис пор прекращение или урезание финансирования армии Зеленским, распространяемый порохоботами, легко опровергается статистикой Минфина, которая есть в открытом доступе.
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03.04.2022 10:17 Ответить
ті хто менше дивиться зелені телемарафони, а шукає інформацію в інтернеті про реальний стан справ, буде в курсі
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03.04.2022 11:31 Ответить
Они за всё ответят!!!
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03.04.2022 07:31 Ответить
Бывший прокурор по военным преступлениям Карла Дель Понте призывает Международный уголовный суд выдать международный ордер на арест Путина.
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03.04.2022 07:32 Ответить
У В А Г А! Розшук!

Angelica@ThisThornyRose



#Poland This is a collaborator who helped the russian thugs & gave them the liss of the Ukrainian patriots She is said to be trying to get to Poland. Osoba, która współpracowała z rosyjskimi mordercami, chce uciec do #Polska

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03.04.2022 08:46 Ответить
а які очі страшні, як людину від ненависті покорчило, капець!
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03.04.2022 11:06 Ответить
😬😠
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03.04.2022 11:14 Ответить
І такі злочини можливі в 21-му столітті???
Куди йде Людство?
Світом править Сатана?
Де Бог, куди дивиться Бог?
Йому повилазило і позакладало, руки покорчило?
Кого він створив і випустив на свободу з Раю?
Людину?
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03.04.2022 07:32 Ответить
То сатана / *****/ у людському обличчі.
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03.04.2022 07:43 Ответить
Де озабочення від організацій з трьох - чотирьох букв?
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03.04.2022 07:33 Ответить
Вони теж шоковані. Дехто сєрьйозно шокован
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03.04.2022 07:59 Ответить
Тепер мені ясно, чому кацапи засекретили архіви Другої світової! Свої злочини вони списали на німців!
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03.04.2022 07:42 Ответить
Это буквально так
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03.04.2022 07:52 Ответить
.
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03.04.2022 07:44 Ответить
А за Боїнг МН17 притягнуті?
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03.04.2022 07:45 Ответить
Вона здатна лише огірок пуйла до свого рота притягнути.
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03.04.2022 08:04 Ответить
Ну ще влада робила все, щоб москалі вийшли сухими з води: віддали свідка в 2019, потім звільнили з посади прокурорів, які займались спільно з нідерландами, потім відкликали звідти наших помічників, але й цього було замало. Зелі не сподобалось, що новий прокурор теж відстоює правду, а не відбілює *****. То його теж звільнили.
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03.04.2022 08:09 Ответить
Зе влада = слуги кремля. Зробили все для легкого захоплення країни для *****:
Нищили армію, провалили всі закупки нових ракет, які розробили, поламали ппо (дбр клістрони), розмінували вихід з Криму до Маріуполя.
Коли зсу дали відсіч наввипередки побігли підписувати капітуляцію України.
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03.04.2022 08:13 Ответить
"

относительно вчерашнего бреда в интервью расийским "журналистам" :

чувак, у нас нет никаких "компромиссных территорий" - у нас есть компромиссный презедент

(надеюсь, лишь на период войны)
*****
с таким "руководством" и врагов не нужно. блдь"
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03.04.2022 11:24 Ответить
А чого ви очікували від продовжувачів справи леніна -сталіна??? Так гестапівці де навчались? У НКВС ників! Просто про це старанно "забували" після другої світової ьа холодної війн. Зло просто такне зникає!
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03.04.2022 07:52 Ответить
До арсеналу заходу крім сєрьйозной озабочєнності додався ще шок.
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03.04.2022 07:57 Ответить
Це орки !мразота и покидьки!це нелюди вбити понад 300 людей пострилами в затилок?це жах!!прошу сотый раз ЗСУ не бирить их в полон чого ви их жалиите подивиться на Бучу!!!це неможливо як можно розстрилювати людей ?як це ж жинки дити !!
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03.04.2022 08:00 Ответить
Вони ЗСУ просто не бачать із своїх бмп, тому вбивають хоч кого-небудь. Кілька тижнів тому якийсь москаль скаржився своїй матрьоні телефоном, що вони тут вже 2 тижні, половину роти зажмурили, а він ще й разу із автомата не стрельнув.
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03.04.2022 08:40 Ответить
... тут, я скажу фразу понятную диким племенам татаромонголского ига: "Никто не забыт, ничто не забыто" - все получать по делам своим / схождение Благодадного Огня в Белгороде это только Начало/
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03.04.2022 08:00 Ответить
Цікаво, що в нас влада не шокована звірствами росіян. Все замиритися хочуть.
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03.04.2022 08:20 Ответить
"относительно вчерашнего бреда в интервью расийским "журналистам" :

чувак, у нас нет никаких "компромиссных территорий" - у нас есть компромиссный презедент

(надеюсь, лишь на период войны)
*****
с таким "руководством" и врагов не нужно. блдь"
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03.04.2022 11:28 Ответить
Як свого часу український "беркут" можна було назвати гопниками, озброєними стрілецькою зброєю, так "арміярф" - це насправді банда гвалтівників і мародерів, що має важке озброєння. Па-раша має бути демілітаризована. Це завдання для всього світу.
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03.04.2022 08:23 Ответить
TexnoKOT_UA
@KoTexno
·
9 год
У відповідь
@Garry51302808
Я знаю, що ті хто звільнювали Бучу і тд, нікого з русні в полон не брали, бо там просто пекло нелюдське, сьогодні розповів один з учасників звільнення, просто був "наказ" в полон свинособак не брати, всіх косити. Бо то ***** не люди і не армія
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03.04.2022 08:41 Ответить
Ваша правда , то не люди.
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03.04.2022 08:47 Ответить
Всі нехай подивляться, всі президенти, міністри: германії, венгрії, франції, що накоїли асвабодітєлі. Немає вам прощення, кацапня це зло, це деяволи.
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03.04.2022 08:50 Ответить
а німцям та мадьярам дуже подобається
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03.04.2022 09:48 Ответить
Все солдаты и офицеры которые находились в Буче должны быть наказаны судом .Даже если некоторые и не расстреливали людей то видели это и не остановили.Весь полк.бригада или кто там находился являются военными преступниками ..
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03.04.2022 09:55 Ответить
Бідна Буча і ії мешканці, земля вам пухом.

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03.04.2022 10:16 Ответить
Треба привезти у звільнені міста представників ООН Гааги Очільника Міжнародного Червоного Хреста представників Євросоюзу НАТО Китаю іт.д Нехай всі бачать і фіксують злочини росії
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03.04.2022 10:24 Ответить
китайців можна не везти,для них це прийнятні речі!
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03.04.2022 10:57 Ответить
для очильника міжнародного червоного хреста по ходу теж.
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03.04.2022 11:10 Ответить
Сказать, что они нацисты и фашисты это очень мало. Они зверьё.
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03.04.2022 10:56 Ответить
звірі не вбивають через амбіції і під впливом пропаганди
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03.04.2022 11:37 Ответить
Спасибо Британии. Нам очень нужна ваша помощь.
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03.04.2022 10:58 Ответить
Якщо англосакси за щось беруться то завжди доводять справу до кінця.
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03.04.2022 13:18 Ответить
 
 