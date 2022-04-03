С начала вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 258 - ранены, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро 3 апреля от вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 158 детей, более 416 детей пострадали. Возросло количество раненых – их более 258.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
"По официально установленным ювенальными прокурорами данным больше всего детей пострадало в Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16 , Житомирской – 15 областях", – говорится в сообщении.
30 марта в результате обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила тяжелые ранения 14-летняя девочка.
1 апреля при взрыве неизвестного устройства на понтонном мосту возле с. Припутные в Черниговской области в автомобиле погибли два человека и двое получили ранения, один из которых подросток.
Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.
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Глава американської розвідки особисто прилітав до Зеленського у січні з детальними планами вторгнення росіян. Там було все, і про Чорнобиль, і про Гостомель, і про Бучу, Ірпінь.
Обов'язком української - та будь якої у світі, у кожній країні! - влади у такій ситуації було діяти, виходячи з найгіршого сценарію. "Перебдєть" у сотні разів, виставити себе смішними на випадок, якщо нічого не станеться, зганьбитися в очах виборців як панікери, але наплювати на рейтинги і готуватися до війни.
Якби чоловіків Бучі мобілізували, записали в тероборону і видали зброю, деякі з них загинули б у бою, а не у розстрільних ямах зі зв'язаними руками. А більшість громила б ворога, захищаючи свій дім і своїх дружин та доньок.
Натомість до останнього з нами гралися в окозамилення. Навіть після початку вторгнення вони формували картину "потішної війни". Мовляв, до нас прийшли виключно імбіцили в ушанках, які не знають з якого боку автомат тримати, вони здаються у полон сотнями, а наші однією гранатою по сім танків підбивають.
Я дуже добре пам'ятаю колону розбитої ворожої техніки у Бучі, яка подавалася як наша остаточна перемога. Я сиділа за кілька кілометрів від Бучі, і з новин складалося враження, що росіян там більше нема. Впевнена, що багато місцевих жителів завагалися з від'їздом і втратили дорогоцінні години саме через таку подачу інформації. А потім стало уже пізно.
Жителі прилеглих містечок приймали рішення про евакуацію теж на власний розсуд, і для багатьох вигляд російського танка на власній вулиці став сюрпризом.
Я не знаю за всю країну, як це відбувалося наприклад на півдні. Знаю, що на моїй Сумщині ситуація повторюється один в один.
Скільки можна терпіти "арестовщину"?
Вибачте за різкість, я не спала цієї ночі через новину про загибель друга. І ще через історію з Маріуполя, де 5-річний хлопчик помер на руках у мами зі словами "чому мені так боляче, я ж був слухняний?"
Можливо я ніколи більше не писатиму адекватно і неупереджено.
Чому мені так боляче? https://t.me/nuts_roses/744
Коли навколо творились жахіття.
Треба було втікати і не заважати армії працювати по орках.
Або ті люди не розуміють що вони накоїли і як помогли окупанту, або робили то навмисне.
Я вже давно пишу про хайп на крові, отой телемарафон дурнуватий.
Ще і квн вони крути першого квітня, давно не ржали....в час коли в українських містах сотні, тисячі вбитих.
"Лещенка застукали на підпільній нічній вечірці у Києві. Під час війни....
Він каже, «що це саме те що потрібно"
...за малюки забаните?