С начала вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 258 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 3 апреля от вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 158 детей, более 416 детей пострадали. Возросло количество раненых – их более 258.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

"По официально установленным ювенальными прокурорами данным больше всего детей пострадало в Киевской - 75, Донецкой - 73, Харьковской - 56, Черниговской - 47, Николаевской - 32, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16 , Житомирской – 15 областях", – говорится в сообщении.

30 марта в результате обстрела поселка в Баштанском районе Николаевской области получила тяжелые ранения 14-летняя девочка.

1 апреля при взрыве неизвестного устройства на понтонном мосту возле с. Припутные в Черниговской области в автомобиле погибли два человека и двое получили ранения, один из которых подросток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин возненавидел Зеленского с первой встречи, - The Wall Street Journal

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.