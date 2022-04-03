Войска РФ сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной и готовят наступление на Северодонецк, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ сосредоточились на захвате Рубежного и Попасной. Враг готовится наступать на Северодонецк.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Впрочем, по его словам, планы оккупантов невыполнимы. Рубежное и Попасная под украинским флагом. Россияне уже месяц пытаются прорваться в этих городах, но только несут потери. Наши защитники не дают врагу продвинуться.
"Наши Вооруженные силы неизменно удерживают позиции. Вчера на линии фронта на Луганщине и Донеччине они отбили шесть атак россиян, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника", - напоминает Гайдай.
Он отмечает, что ВСУ ежедневно дают по зубам оркам, так что неудачникам больше нравится "бороться" с невооруженным гражданским населением.
Именно поэтому рашисты безостановочно стреляют по жилым кварталам наших городов, уверен он.
Пожалуйста, подождите...
та взривати залізницю
щоб ворог далі не ліз
Хай на 9 травня ***** провезе по червоній площі рефрижератори зі своїми покидьками.
Лайфхак. Інсектицид для протруювання посівного матеріалу, та оприскування від шкідників, продається в агро магазинчиках в виді порошку та рідини. Чайна ложка на банку закрутки добавить смакову ізюмінку та надовго, або назавжди виведе з ладу всіх, хто спробував цю консервацію. Клас небезпечності ближче до 1 треба. Відкрийте банку, добавте інгредієнт, та закатайте назад. Хай вгадують в якій банці сюрприз, головне самим випадково не спробувати. Також можна робити спиртові настойки з ісектицидом.
Кацап не дурак выпить, для приготовления цапского пойла хорошо использовать спиртовую настойку любого гриба паутинника, разные виды которого у нас достаточно распространены, и мы все часто видели и паутинник оранжево-красный, и паутинник горный, и паутинник красивейший, и много других его разновидностей. Отлично маскируется в запечатанную бутылку коньяка. Действие начинается через 3-10 дней. Антидота нет. Причина смерти - необратимые изменения в почках.
Смерть московітам та їх сраколизам в Україні!