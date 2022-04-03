Мы способны при поддержке Запада довести дело по уничтожению зла до конца, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинцы способны при поддержке Запада уничтожить зло, пришедшее на наши земли.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Накануне Залужный и Милли провели телефонный разговор, во время которого главнокомандующий ВСУ поделился оценками оперативной обстановки и отметил потребности Вооруженных Сил для успеха оборонной операции. Кроме того, как отмечается, он выразил искреннюю благодарность за поддержку и защиту демократии.
"Мы, украинские военнослужащие, доказали, что боремся и будем драться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире, который сегодня защищаем. Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, ведь не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушение инфраструктуры", - заметил Залужный.
"У человечества есть шанс на мирную жизнь. Надеюсь, что весь мир это понимает. Мы готовы довести дело по уничтожению зла до конца", – добавляет он.
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
ВПАДЕ МАРІК - НЕ ВСТОЇТЬ УКРАЇНА
Мордор та ***** повинен бути знищений.
Але...як це зробити ,без допомоги Західного світу!?
Тобто...третя світова !?
Слава ЗСУ.
@ThomasBarnaby7
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12 ч
Смотрю все эти ролики с Украины, это мародёрство, убийства ,обсрелы, бомбёжки , а потом смотрю коментары росиян и понимаю, это не страна ,это какие то выродки и ******** ! Это не люди, это существа на двух ногах. Даже звери это не делают! Новый русский фашизм ! И всего за 20 лет
Сегодня в Одессе пылает.
Залужный, сделай им ваву!
Нація у війну саме таке і має чути від своїх лідерів.
Воїни, які гинуть на полі бою і їхні близькі, мають знати що то не дарма. Мають бути впевнені, що їхня смерть не буде спаклюжена неприйнятними перемовинами всяких Арахамій і Подоляків.
Головне, максимально залучати західну зброю. І продовжувати тиснути на ворога санкційно.
Тоді буде не просто мир...тоді буде наша Перемога.
Віримо в ЗСУ!
Слава Україні!
Як я не люлю його самодовольної, сцикливої і брехливої морди , коли він говорить так.
Ми повинні зараз повернути всі свої території раз ми вже мобілізувалися і бойовий дух високий, бо друга така можливість може бути не скоро.
44 хв ·
ЗЕЛЕНСЬКОГО ПОПЕРЕДИЛИ
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
А наш головнокомандувач є мудрою людиною - він не буде віддавати накази, які не стануть виконувати...))
Це стьоб , си жарт ?
https://youtu.be/lULuOiEUl9g
І хто ж тепер зрадник? Агов, зрадофили!
Начальник штаба поворит, что можем добить врага, а ********** - что надо здаваться... Как такое может быть? Сюр какой-то... Вот что значит выбрать дебилов во власть!
Українці ПОВИННІ ПОЧАТИ З ТОГО ЗЛА ЯКЕ ЗАСІЛО НА БАНКОВІЙ І ВДАЄ З СЕБЕ ВЕЛИКОГО ПАТРІОТА ХОЧА Є ВСЬОГО-НА-ВСЬОГО ЗРАДНИКОМ.