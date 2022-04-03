Мы способны при поддержке Запада довести дело по уничтожению зла до конца, - Залужный

Украинцы способны при поддержке Запада уничтожить зло, пришедшее на наши земли.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Накануне Залужный и Милли провели телефонный разговор, во время которого главнокомандующий ВСУ поделился оценками оперативной обстановки и отметил потребности Вооруженных Сил для успеха оборонной операции. Кроме того, как отмечается, он выразил искреннюю благодарность за поддержку и защиту демократии.

"Мы, украинские военнослужащие, доказали, что боремся и будем драться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире, который сегодня защищаем. Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, ведь не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушение инфраструктуры", - заметил Залужный.

"У человечества есть шанс на мирную жизнь. Надеюсь, что весь мир это понимает. Мы готовы довести дело по уничтожению зла до конца", – добавляет он.

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