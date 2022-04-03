Противник ведет активную разведку на Харьковщине, возле Изюма продолжаются боевые действия, - Синегубов

За минувшие сутки российские войска нанесли примерно 21 удар с артиллерии, минометов, танков по Харькову. Под вражеский удар попали следующие районы: Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, Новые Дома, центр города, Дергачи.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Боевой авиации не наблюдаем, но противник ведет активную разведку и запускает беспилотные летательные аппараты. В области горячее всего в Изюмском направлении, там наши ВСУ ведут активные бои с оккупантами", - отмечает Синегубов.

При этом, по его словам, оборонные позиции врага у Изюма сейчас более уязвимы, поскольку РФ концентрирует силы в направлении Донбасса.

"Во избежание возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района мы постепенно эвакуируем население. Оккупанты вчера снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тысяч жителей громады без воды, более 40 тысяч – без света. Местные власти и коммунальщики активно работают над восстановлением", - добавляет глава региона.

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Кроме того, он напоминает, что в Балаклее оккупанты выстрелили из российских танков в Центральную районную больницу. Здание частично повреждено, поэтому пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации.

"Сегодня планируем эвакуировать около 70 человек", – уточнил Синегубов.

"Продолжаем снабжать город и область гуманитарной помощью, ежедневно отправляем грузы в громады области", - резюмирует он.