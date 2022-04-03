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Из-за войны в Украине уничтожено или повреждено уже почти 6,8 тыс. жилых домов, - Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

руйнування

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявляет, что в результате войны в Украине уничтожены или повреждены уже почти 6,8 тыс. жилых домов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В Украине уничтожено или повреждено примерно 6800 жилых домов в результате российско-украинской войны… На сегодняшний день для восстановления базовой инфраструктуры и базовых вещей, которыми мы должны заняться сразу после завершения войны, нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период", - сказал Чернышов.

Министр считает, что средства на развитие и восстановление городов и агломераций необходимо будет измерять в сотнях миллиардов долларов.

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********* кацапню з України до "травневих шашликів" шоб не було чого на палку напялити.
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03.04.2022 11:01 Ответить
Я думаю мы ещё немного по контрнаступаем там где кацапы сами отступают. А вот на юге и востоке боюсь что бы не усугубилось. Нам срочно нужна поддержка с запада
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03.04.2022 11:07 Ответить
якщо врахувати, що з 6800 величезну питому вагу у цій кількості займають багатоквартирні будинки - це фактично сотні тисяч, ба мільйони людей залишилися без житла
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03.04.2022 11:05 Ответить
касап заплатит.. походу и внук касапа платить будет.
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03.04.2022 11:07 Ответить
В переговорах ни слова ни о каких либо компенсациях.
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03.04.2022 11:09 Ответить
вся проблема в тому, що враховуючи нашу влідау за останні 30 років, на місці заходу я бв рахував збитки від війни не в долларах та евро, в тоннах цементу, кілометрах арматури, та тісячах гіпсокартонних плит. Тоді з відбудови буде якась користь у іншому віпадку с нор повилазять щур "єкономічні експерти" по типу "кулявлоб" "***********" та інші "профехвессори ситсем відкатів та крадівництв" і максимум що буде - знесення зруйнованих будівель та переселення безхаченків у різні пансіонати та гуртожитки.
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03.04.2022 11:31 Ответить
Нічого. Переможемо. І тоді, нехай працює СБУ для "розвитку" параші.
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03.04.2022 11:47 Ответить
 
 