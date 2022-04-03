Общие потери РФ с начала войны: около 18 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 644 танка и 1 830 бронированных машин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18 тысяч человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 18000 человек,
танков ‒ 644 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,
артиллерийских систем – 325 ед,
РСЗО - 105 ед,
средства ПВО - 54 ед,
самолетов – 143 ед,
вертолетов - 134 ед,
автомобильной техники - 1249 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 89,
специальная техника - 24,
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечают в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
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і ЦЕ ПРАВДА!
Я думаю, він дуже сильно помиляється.
на раSSії "патєрі" починаються від 1000 000.... а так вони можуть "павтаріть"... і віддати на забій 20 - 30 млн. кріпосних...
Он кацапський пропаГандон - соловйоб нарахував знищених танків ЗСУ аж 1854 шт . .
На данный момент там 45 мКр радиация, что в 2 раза выше обычного фона.
Орки на себе и на технике притащили.
https://www.saveecobot.com/radiation-maps#8/51.719/28.185/gamma/
Инсайд
-выдержка из еженедельной внутренней сводки в рф на утро 2 апреля:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава
ВС РФ- 17 549 человек.
ЧВК - 5 366 человек.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) - 22 915 человек"
Наш Генштаб считает гораздо осторожнее - на утро показывая потери агрессора - 17 800 чел. -Но, наши инсайдеры из РоZZии
дают цифры из сводок рфии БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ для орков.
Видимо ЗСУ придерживаются принципа - Считать осторожно, а бить - точно!!
Слава ЗСУ!
а то вон конашенковы 100500 числа потерь всу приводят
а своих наоборот раз в 10 меньше
это при том что они вроде атакуют а не их))
самое страшное еще впереди
если тут 600 танков уничтожено
то сколько у них их на юге и донбассе?
еще отошедших с севера в белорусь дособерут и отправят на восток
сколько же их еще...
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
але менше пілотів, пілота довго і дорого треба тренувати.
за вертольоти не знаю, начебто теж близько 300.
і ракети не зрозуміло, коли скінчаться. іскандери і калібри вже доходять до кінця, а от класу Х багато ще, начебто.