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армия РФ (15452) война (47211) Генштаб ВС (4352) потери (3873)

Общие потери РФ с начала войны: около 18 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 644 танка и 1 830 бронированных машин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 апреля потери личного состава противника составляют около 18 тысяч человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 18000 человек,

танков ‒ 644 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1830 ед,

артиллерийских систем – 325 ед,

РСЗО - 105 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 143 ед,

вертолетов - 134 ед,

автомобильной техники - 1249 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 89,

специальная техника - 24,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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Общие потери РФ с начала войны: около 18 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 644 танка и 1 830 бронированных машин 01

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечают в Генштабе.
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Топ комментарии
+35
"... я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера - под руководством Мосли ли кого-то в этом роде. И где мы окажемся в итоге? [...] Я убежден, что каждый из вас поднимется и сорвет меня с моего места, если я хоть на мгновение задумаю вести переговоры или сдаться. Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью». Winston Churchill, May 28, 1940
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03.04.2022 11:25
+27
Аваков на своїй сторінці в ФБ називає зовсім інші втрати орків. Каже, що його джерела з москальського МВС надійні. Він їм довіряє. А наш Генштаб, він каже, з обережності занижає втрати кацапні.

Инсайд
-выдержка из еженедельной внутренней сводки в рф на утро 2 апреля:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава
ВС РФ- 17 549 человек.
ЧВК - 5 366 человек.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) - 22 915 человек"

Наш Генштаб считает гораздо осторожнее - на утро показывая потери агрессора - 17 800 чел. -Но, наши инсайдеры из РоZZии
дают цифры из сводок рфии БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ для орков.
Видимо ЗСУ придерживаются принципа - Считать осторожно, а бить - точно!!
Слава ЗСУ!
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03.04.2022 11:36
+24
«Если Германия не будет побеждена так, что не останется места ни для сомнений, ни для споров, если она не будет убеждена страшной логикой событий в том, что слава ее народа никогда не может быть достигнута насильственными средствами, если ее боеспособность после войны не будет ощутимо подорвана, возобновление конфликта, после непростого и злонамеренного перемирия, кажется неизбежным». Winston Churchill, January 1917
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03.04.2022 11:27
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Правила форума Совет форумчан
Шановні славутичани, у місті починають працювати ЗСУ щодо виявлення сторонніх осіб та предметів.
Прохання не панікувати! Про можливе місцезнаходження сторонніх предметів або підозрілих осіб повідомляти в Контакт-центр 0800330205
https://t.me/slavutych_mr/2463
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03.04.2022 11:24 Ответить
Для мед. исследований нужны люди верящие в победу России над Украиной. Обращайтесь в ближайший псих. диспансер❗😁✌
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03.04.2022 11:49 Ответить
"... я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера - под руководством Мосли ли кого-то в этом роде. И где мы окажемся в итоге? [...] Я убежден, что каждый из вас поднимется и сорвет меня с моего места, если я хоть на мгновение задумаю вести переговоры или сдаться. Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью». Winston Churchill, May 28, 1940
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03.04.2022 11:25 Ответить
люба угода з раSSією не варта навіть паперу...на якому написана....
і ЦЕ ПРАВДА!
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03.04.2022 11:44 Ответить
Невже Черчиль прямо так москальською і сказав? Якщо вже вирішив позадовбувати українців іноземною, то хай буде англійська, а не свинособача.
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03.04.2022 11:57 Ответить
Меня лично бесит фраза "39 день открытого вторжения войск ********* в Украину". Журнашлюхи!!! Восьмой, *****, восьмой, год открытого вторжения рабссиянских войск в Украину!!! Или свое хлебало заткните, или броник и автомат в руки свои, шаловливые на клавиатуре, и здуйте на фронт и там уже выкладывайте свои соображения.
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03.04.2022 17:05 Ответить
Премьер Британии сравнил Зеленского со своим кумиром Черчиллем https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/24/7334126/


Я думаю, він дуже сильно помиляється.
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03.04.2022 18:02 Ответить
у нас вже рашанських бетеерів набили у півтора рази більше, аніж рашанє визнають втрат у особовому складі
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03.04.2022 11:26 Ответить
Нажаль, цьго ще дуже мало. Наприклад: РФ вивезла через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць техніки з високим ризиком радіаційного зараження Джерело: https://censor.net/ua/n3331001
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03.04.2022 18:03 Ответить
У касапов это не покажут. У них спецоперация идёт па плану и патерь нет.
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03.04.2022 11:27 Ответить
для раSSії ЦЕ НЕ"патєрі"... "баби ящо наражают..."

на раSSії "патєрі" починаються від 1000 000.... а так вони можуть "павтаріть"... і віддати на забій 20 - 30 млн. кріпосних...
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03.04.2022 11:48 Ответить
а ПАЛЯНИЦЯ пафтаріть не можуть.
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03.04.2022 12:05 Ответить
«Если Германия не будет побеждена так, что не останется места ни для сомнений, ни для споров, если она не будет убеждена страшной логикой событий в том, что слава ее народа никогда не может быть достигнута насильственными средствами, если ее боеспособность после войны не будет ощутимо подорвана, возобновление конфликта, после непростого и злонамеренного перемирия, кажется неизбежным». Winston Churchill, January 1917
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03.04.2022 11:27 Ответить
.
Он кацапський пропаГандон - соловйоб нарахував знищених танків ЗСУ аж 1854 шт . .
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03.04.2022 11:28 Ответить
Странно что он ещё ходит живым. Охраны вроде нет.
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03.04.2022 11:56 Ответить
чёт самолетов и вертолетов нема
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03.04.2022 13:22 Ответить
Гусня вивозить своїх атваєвафших пятухов.
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03.04.2022 11:34 Ответить
Покрали рефрижераторы даже...
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03.04.2022 11:50 Ответить
Посёлок Брагин в Беларуси, куда отступили оккупанты с Чернобыля.
На данный момент там 45 мКр радиация, что в 2 раза выше обычного фона.
Орки на себе и на технике притащили.

https://www.saveecobot.com/radiation-maps#8/51.719/28.185/gamma/
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03.04.2022 11:34 Ответить
Пусть те ляди, что кацапов хлебом солью встречали, теперь от "счастья" светятся.
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03.04.2022 11:39 Ответить
Не пам"ятаю точно.Ніби 15 мкР/год безпечно? Тоді в три!
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03.04.2022 12:25 Ответить
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03.04.2022 11:35 Ответить
Аваков на своїй сторінці в ФБ називає зовсім інші втрати орків. Каже, що його джерела з москальського МВС надійні. Він їм довіряє. А наш Генштаб, він каже, з обережності занижає втрати кацапні.

Инсайд
-выдержка из еженедельной внутренней сводки в рф на утро 2 апреля:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава
ВС РФ- 17 549 человек.
ЧВК - 5 366 человек.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) - 22 915 человек"

Наш Генштаб считает гораздо осторожнее - на утро показывая потери агрессора - 17 800 чел. -Но, наши инсайдеры из РоZZии
дают цифры из сводок рфии БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ для орков.
Видимо ЗСУ придерживаются принципа - Считать осторожно, а бить - точно!!
Слава ЗСУ!
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03.04.2022 11:36 Ответить
надеюсь что это правда. на каждого нашего убитого человека, должно быть 20 козломордых
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03.04.2022 11:38 Ответить
.....должно быть 200-2000 козломордых....
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03.04.2022 11:52 Ответить
лучше писать меньше, чтобы ближе к правде было
а то вон конашенковы 100500 числа потерь всу приводят
а своих наоборот раз в 10 меньше
это при том что они вроде атакуют а не их))
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03.04.2022 11:44 Ответить
Весна... скоро клёв начнётся..
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03.04.2022 11:40 Ответить
запрет оменили. можно рыбачить хоть сейчас.
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03.04.2022 11:58 Ответить
Соми виростуть до рекордних 400 кг
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03.04.2022 12:16 Ответить
основные силы еще на донбассе и на юге у них
самое страшное еще впереди
если тут 600 танков уничтожено
то сколько у них их на юге и донбассе?
еще отошедших с севера в белорусь дособерут и отправят на восток
сколько же их еще...
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03.04.2022 11:42 Ответить
по всему фронту и вот Над селом куйня літала Із *********** метала Як багато в наші дні Неопізнаной куйніhttps://twitter.com/i/status/1510536439565594624
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03.04.2022 11:51 Ответить
Недобитки остались в основном! Но ещё повоюют. Не понятно только за что? За возможность помародерить?⁉️😡
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03.04.2022 11:55 Ответить
РФ вивезла через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць техніки з високим ризиком радіаційного зараження Джерело: https://censor.net/ua/n3331001
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03.04.2022 18:08 Ответить
в Москве снегом засыпало по яйца
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03.04.2022 13:21 Ответить
Когда пленные гражданские - это заложники.. это даже не война это уже терроризм.. и фиг поймёшь что страшнее.
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03.04.2022 11:44 Ответить
1000%! раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 11:54 Ответить
Мочіть хлопи москалів. Мочіть.
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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03.04.2022 11:54 Ответить
Нужно в рашистских пабликах активно раскручивать мем "киевский котёл", где разгромлен элитный 331 полк ВДВ из Костромы, полк кадыровцев "Север" вместе с командирами Сухарев и МагомедТушаев. Их задача была штурм Гостомеля и организация блокады Киева. В качестве доказательств предъявлять смерть комполков и кучу некрологов во вконтактах.
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03.04.2022 12:05 Ответить
Мабудь у полях і лісах гниє цьоголайна у два рази більше.
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03.04.2022 12:07 Ответить
Гелікоптери, чого сачкуєте, прямо сором. Бігом марш літаків наздоганяти!
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03.04.2022 12:09 Ответить
А сколько у орков всего самолётов и вертолетов?
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03.04.2022 13:44 Ответить
начебто писали спочатку, що 300 літаків. тоді стали писати, що 460.
але менше пілотів, пілота довго і дорого треба тренувати.

за вертольоти не знаю, начебто теж близько 300.

і ракети не зрозуміло, коли скінчаться. іскандери і калібри вже доходять до кінця, а от класу Х багато ще, начебто.
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03.04.2022 15:34 Ответить
"Мальчики, что под березками лежат", свою боевую задачу для украинского чернозема выполнили, отримали по храпаку и сусалам и выплюнули гнилые зубы. Это первая главная победа над дикой рашистской ордой. Половина пути. О второй половине пути, второй главной победе говорят далекоглядящие политики. Это победа пропаганды. В украинском сознании не должно быть никаких неясных мыслей, скользких определений, двусмысленных идей. Любой окольный путь приведет Украину в рашистское змеиное болото. Только одна четкая победоносная идея должна занимать умы украинцев: АБСОЛЮТНОЕ И БЕЗОГОВОРОЧНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ РАШИСТСКОЙ ИМПЕРИИ! Потому что нераздавленная гнида снова напьется крови, превратится в вошь и полезет в Украину. Или будет трусливо стрелять из-за поребрика по Харькову, Мариуполю, Херсону, Одессе и другим приграничным городам. Какой разумный инвестор придет восстанавливать разрушенные города и развивать бизнес, если завтра прилетит снаряд из зомбированной воровской рашки? Рашка успокоится только в глубокой могиле. Другой судьбы на этой планете для извонявшейся рашки нет.
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04.04.2022 02:35 Ответить
 
 