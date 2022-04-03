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В освобожденных от врага городах и селах на Киевщине проводят зачистку и разминирование

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

саперы,разминирование

В освобожденных от русских захватчиков населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. Также завозится гуманитарная помощь.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава киевской ОВА Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

"На севере враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Продолжается вывод в Россию (через Сумскую область) подразделений из состава 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары", – сообщил он.

В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском, Фастовском районах ситуация контролируемая. Продолжается работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Налажен дистанционный образовательный процесс. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые роботы. Силы обороны – в повышенной боеготовности.

В Бучанском районе в громадах, которые находились под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи. Завозится гуманитарная помощь.

Броварской район – территория полностью контролируемая. В отдельных населенных пунктах из-за проведения боевых действий нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. В частности, это территории Великодымерской, Калитянской и Барышевской громад.

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В Вышгородском районе ситуация остается напряженной, но контролируемой. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района.

В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.

Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

Как сообщалось, в Киевской области ввели комендантский час с 21:00 2-го по 6:00 3 апреля.

Для населенных пунктов Броварского, Вышгородского и Бучанского районов ограничения будут действовать более жестко: там комендантский час ужесточен. На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.

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Министерство осмотреть бы хорошо... скоро война закончится, начнётся туда паломничество..
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03.04.2022 12:40 Ответить
А від "своїх" зрадників зачищають? Підкажу: починати треба з перемовників і заглядальників в очі.
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03.04.2022 12:43 Ответить
...ми землею і водою вмієм битися з ордою!

Генерал Дмитро Марченко:

виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ

Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.

Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.

За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.

👉🏼Які уроки битви за Київ?

1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.

Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
https://t.me/irpininteresting/4673
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03.04.2022 12:45 Ответить
Були не готові ... А директор ЦРУ детально попередив більше за місяць про подробиці планів кацапів. Тим не менше перешейки до криму розмінували за тиждень до вторгнення.
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03.04.2022 12:50 Ответить
Союзники не очікували, що Україна протримається більше двох-трьох днів, бо не могли припустити, що Генеральний Штаб буде працювати в автономному режимі. В цьому контексті дуже лякають селфіки Єрмака із Залужним.
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03.04.2022 12:45 Ответить
⚡️⚡️⚡️Разом із головою Інвестиційної ради Ірпеня Володимиром Карплюком та керівником ірпінської поліції Олександром Малоголовим обговорили питання мародерства в місті.

❗️ Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки.
До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.
https://t.me/irpininteresting/4674
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03.04.2022 12:55 Ответить
 
 