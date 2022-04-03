В освобожденных от врага городах и селах на Киевщине проводят зачистку и разминирование
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В освобожденных от русских захватчиков населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. Также завозится гуманитарная помощь.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава киевской ОВА Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
"На севере враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Продолжается вывод в Россию (через Сумскую область) подразделений из состава 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары", – сообщил он.
В Обуховском, Бориспольском, Белоцерковском, Фастовском районах ситуация контролируемая. Продолжается работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Налажен дистанционный образовательный процесс. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые роботы. Силы обороны – в повышенной боеготовности.
В Бучанском районе в громадах, которые находились под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи. Завозится гуманитарная помощь.
Броварской район – территория полностью контролируемая. В отдельных населенных пунктах из-за проведения боевых действий нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. В частности, это территории Великодымерской, Калитянской и Барышевской громад.
В Вышгородском районе ситуация остается напряженной, но контролируемой. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района.
В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.
Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.
Как сообщалось, в Киевской области ввели комендантский час с 21:00 2-го по 6:00 3 апреля.
Для населенных пунктов Броварского, Вышгородского и Бучанского районов ограничения будут действовать более жестко: там комендантский час ужесточен. На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.
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Генерал Дмитро Марченко:
виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ
Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.
Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.
За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.
👉🏼Які уроки битви за Київ?
1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.
Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
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❗️ Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки.
До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.
https://t.me/irpininteresting/4674