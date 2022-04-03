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На юге страны уничтожены две российские крылатые ракеты морского базирования, - воздушное командование "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Утром, 3 апреля, на юге страны подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты две российские крылатые ракеты морского базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушного командования "Південь".

Как отмечается, очередные "приземления" вражеских ракет совершены в Одесской и Николаевской областях.

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Топ комментарии
+22
Украинские десантники взяли под контроль Припять и границу с Беларусью

ВСУ успешно освободили Киевскую область от российских войск. 3 апреля украинские защитники взяли под контроль район города Припять и вышли на границу с Беларусью.

Об этом только что сообщил командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
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03.04.2022 12:50
+12
Крылатые ракеты - грозное оружие, кацапские кака.либры несут 400 кг. взрывчатки. Но это оружие для трусливой кацапской орды, которую наша пехота бьет по всем направлениям. Вот кацапня в безсильной злобе и запускает свои кака.либры.
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03.04.2022 12:47
+10
К можно нанести ракетный удар по Севастополю? А то больно они деловые на форумах да и вообще булки подрасслабили. Хотелось бы чтобы этот скот по подвалам пробегал, как я.
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03.04.2022 12:58
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Крылатые ракеты - грозное оружие, кацапские кака.либры несут 400 кг. взрывчатки. Но это оружие для трусливой кацапской орды, которую наша пехота бьет по всем направлениям. Вот кацапня в безсильной злобе и запускает свои кака.либры.
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03.04.2022 12:47 Ответить
Надо признать, очень много проблем нам эти ракеты принесли. Без ситуация была бы намного лучше.
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03.04.2022 13:05 Ответить
Надо признать так же, что ситуация была бы гораздо лучше, если б у нас были свои собственные!
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03.04.2022 13:17 Ответить
А можно купить у американцев с доставкой... в Севастополь?
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03.04.2022 13:24 Ответить
А это не будет сверх наглостью?)))
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03.04.2022 13:26 Ответить
А чому? Просто, своїм ходом... прямо десь з Середземного моря... а потім-" а ви докажите." І взагалі-ихтамнет...
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03.04.2022 13:41 Ответить
булоб у нас про та ракети середньої дальності до 500 км.
кізда булаб усім тим кораблям та всім нафтобазам аж до москви.
але підріла віддала їх разом з ядерними боєголовками
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03.04.2022 14:08 Ответить
Украинские десантники взяли под контроль Припять и границу с Беларусью

ВСУ успешно освободили Киевскую область от российских войск. 3 апреля украинские защитники взяли под контроль район города Припять и вышли на границу с Беларусью.

Об этом только что сообщил командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
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03.04.2022 12:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=afqmdFp-9ak
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03.04.2022 12:56 Ответить
К можно нанести ракетный удар по Севастополю? А то больно они деловые на форумах да и вообще булки подрасслабили. Хотелось бы чтобы этот скот по подвалам пробегал, как я.
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03.04.2022 12:58 Ответить
Было 3 вроде. Пролетали над нами.
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03.04.2022 12:59 Ответить
Сбивать ракеты это уже следствие... Нужно уничтожать причины... Нужно чтобы весь ватафлот трусливо вжимался в турецкий берег....
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03.04.2022 13:25 Ответить
Ничего пускай популяют, одна вундервафля и из кармана зомбаков рабсеян 6 мульёнов. Скоро будут кору с деревьев грызть за ***********. А мы их вскоре скотов немытых вычистим с Украины и сделаем ответку.
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03.04.2022 13:37 Ответить
а вони, млять, танки дають..
ппо та про потрібні
крім тих що вже є
висота 12000 потрібна а не 2000
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03.04.2022 14:05 Ответить
Низкий поклон ПВО! Береги, охраняй и сохраняй Вас Господь!
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03.04.2022 15:38 Ответить
Дякуємо за збиті ракети! Радіємо разом з ВАМИ і пишаємося ВАШОЮ точністю!
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03.04.2022 16:04 Ответить
корабль бы торпедировать, откуда они летят, да нечем.
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04.04.2022 04:21 Ответить
 
 