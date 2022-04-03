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На юге страны уничтожены две российские крылатые ракеты морского базирования, - воздушное командование "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром, 3 апреля, на юге страны подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты две российские крылатые ракеты морского базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушного командования "Південь".
Как отмечается, очередные "приземления" вражеских ракет совершены в Одесской и Николаевской областях.
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кізда булаб усім тим кораблям та всім нафтобазам аж до москви.
але підріла віддала їх разом з ядерними боєголовками
ВСУ успешно освободили Киевскую область от российских войск. 3 апреля украинские защитники взяли под контроль район города Припять и вышли на границу с Беларусью.
Об этом только что сообщил командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
ппо та про потрібні
крім тих що вже є
висота 12000 потрібна а не 2000