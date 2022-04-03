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Танки от союзников по НАТО в Украину будут доставлены "в течение дней, а не недель"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

т72

США помогут содействовать передаче танков от союзников по НАТО в Украину в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист CNN.

"Ожидается, что США помогут способствовать передаче танков от союзников по НАТО в Украину, по словам высокопоставленных чиновников США. Сообщается, что это будут танки Т-72 советских времен, опыт эксплуатации которых имеют украинские военные. Они будут доставлены "в течение дней, а не недель", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+92
Досить нити вже! Танки не дають - ниють, танки дають - ниють що не таки танки і пальне ще треба, потім скажете що пальне є - то дайте ще танкистів
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03.04.2022 13:06
+60
Спасибо скажите, что хоть что то дают! Когда керманычи дороги строили и дули крутили союзникам на предупреждения и разведданные!
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03.04.2022 13:08
+54
Боріс Джонсон вже заявив, що Британія надає протикорабельні ракети для захисту Одеси з моря.
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03.04.2022 13:09
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одна дуже шанована країна передала авто...спец призначення (хто вміє - той читає між рядків)...
не просто авто...і не порожні в середині...
дякувати їм не передякувати !!! за кожну річ, за кожен подарунок, за кожну можливість допомогти...
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03.04.2022 13:06 Ответить
у рашистов своих птрк много?
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03.04.2022 13:08 Ответить
у рашистов всего много... даже хромосома лишняя...
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03.04.2022 13:10 Ответить
Много ,и вертолетов ударных тоже много с птурами (правда с лопастями проблема их надо менять через очень небольшое время,а производства нормального нет).
Так что все будет окей,если будет в наличии тяжёлое вооружение.
У меня конечно мнение по поставкам немного другое-лучше ударные дроны камикадзе дальнего действия,что б помножить на ноль прежде всего артиллерию и РСЗО,а бронетехника без артподготовки по нынешним временам не так важна.
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03.04.2022 13:17 Ответить
Перестали летать глубоко вертолеты, так с капотирования пуляют ху.зна куда.
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03.04.2022 13:25 Ответить
сейчас и с капотирования страшно будет - ракета старстрик "видит" низколетящую цель на дистанции 7 км, так что есть все шансы попасть на процедуру иглоукалывания вне очереди.
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03.04.2022 14:52 Ответить
Дрон за 6000 баксов легко уничтожает танк за 3 млн баксов, так что согласен. Но есть один минус, если в районе работает РЭБ, то дрон бесполезен
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03.04.2022 13:26 Ответить
Не унічтожає. Ви говорите про "легку" модель 300, яка НЕ пробиває товсту броню. Модель 600 коштує значно дорожче (але, звісно, менше, ніж вартість одного москальського танка).
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03.04.2022 13:36 Ответить
РЭБ дает помехи которые препятствую управлению дроном оператором. Если дроны умные, им пох на РЭБ. Они сами найдут цель.
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03.04.2022 14:48 Ответить
Защищённую связь реб не заглушит,а та что заглушит не даст работать и своей радиолокации и связи
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03.04.2022 15:55 Ответить
КАЗ типу трофі чи заслон,та навіть кацапського арена,на *** бачили ті дрони,нагадати чому папуаси не можуть валити меркави,ні з рпг ні з старих птрк? питання чому наші танки без нього,а **** яке ж тут питання Мікротек,ледь не банкрот,як і інші підприємства впк
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03.04.2022 15:56 Ответить
Я надеюсь с экипажем ,после фотографий с Житомирской трассы
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03.04.2022 13:20 Ответить
Обожнюю танки. Скільки треба вчитися їздити?
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03.04.2022 13:21 Ответить
за два дня будешь шумахером.
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03.04.2022 13:28 Ответить
Годится
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03.04.2022 13:32 Ответить
якщо якість погана, то ще корисно закопатися і охороняти тил. це робить танки більш високої якості доступними для фронту.
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03.04.2022 13:22 Ответить
ну как бы т72 рогатка лучше по качеству распиаренного т72б3
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03.04.2022 13:27 Ответить
Даже если дадут не самые новые (главное что рабочие) то таки человек прав, хватит прикрыть тыл и освободить наши танки с линейных подразделений.
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03.04.2022 14:07 Ответить
Т-72Б2 «Рогатка» (также Т-72БМ по другим документам; объект 184М) - модификация с модернизированным орудием 2А46М5, повысившим точность огня; также установлено устройство для повышения точности стрельбы артиллерийского вооружения, многоканальный (визирный, дальномерный, тепловизионный каналы и совмещённый с ними канал для наведения управляемых ракет) прицел наводчика «Сосна» производства белорусского ОАО «Пеленг» оснащён тепловизионной камерой второго поколения французского производства CATHERINE фирмы Томсон-CSF, на танке установлена ВДЗ модульного типа «Реликт», новый двигатель В-92С2 мощностью 1000 л. с., кроме того танк оснащён и вспомогательной силовой установкой (ВСУ), системой электромагнитной защиты, обеспечивающей защиту от противотанковых мин с магнитными взрывателями.
немає на заході цих танків,і бути не могло,не плутайте зі звичайним т72б з древнім контакт1
так т72б2 кращий дещо за урізаний б3,але це чисто кацпаська модифікація
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03.04.2022 19:34 Ответить
От не знаю, скільки вже разів писав-все, що може допомогти перетворити кацапа в гарного кацапа, все, буквально все знайде своє застосування...так що не треба -а пізно, а мало, а то не так...
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03.04.2022 13:24 Ответить
Глядя, как наши бойцы их палят, я б побоялся такой вещью управлять.
Всё равно лучше бмп1 от фрицев.
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03.04.2022 13:27 Ответить
Під Дмитрівкою ЗСУ на т64БВ розтрощили кацапську колону з танків та бмп, так, що т72 зайвим для ЗСУ точно не буде.
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03.04.2022 14:42 Ответить
👍👍👍👍
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03.04.2022 13:37 Ответить
Хорошо.Только у Поляков их 500 шт!
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03.04.2022 13:40 Ответить
Дебіли які говорять що НАТО лайно - нам зброю дають та продають ТІЛЬКИ держави НАТО та ЇХ СОЮЗНИКИ. Альтернативи альянсу немає і не буде, навпаки він найближчими роками буде тільки посилюватися, та ж німетчина з рудиментальної армії зробить чи не найсильнішу в європі.
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03.04.2022 13:43 Ответить
Ключевая слово - Дають. Тоді як ми не фіга не закупаєм, хоча мали би зараз всі можливі кошти витрачати на оборону країни, про відновлення виробництва найнеобхіднішого мова навіть не йде...але в ідіотів НАТО казли.
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03.04.2022 13:52 Ответить
Далеко не всі ДАЮТЬ. Як мінімум, в Германії купуємо. Помилково думати, що десь там вже черга вишикувалась нам щось продавати. Сцять.
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03.04.2022 16:44 Ответить
Заради справедливості - озброєння Україні дають не лише країни НАТО. Швецію, Фінляндію, Австралію не варто забувати.
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03.04.2022 14:38 Ответить
це все лояльні до нато країни,а деякі з них скоро будут в нато(Швеція,Фінляндія),а Австралія,то посуті тихоокеанський форпост нато,бо китай там усіх уже встиг дістати
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03.04.2022 15:58 Ответить
А наши Оплоты воюют? Их там штук пять, наверное, но когда ж их проверять в боевых условиях, как не сейчас?
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03.04.2022 13:45 Ответить
Оплот десь на рівні кацапського т90, хороша машина але дуже дорога.
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03.04.2022 13:55 Ответить
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03.04.2022 13:49 Ответить
Ці танки доведенні до стандартів НАТО, і в багатьох параметрах перевищують т-90. Це і динамічний захист, і зв'язок, стабілізація ствола, прицільно-оптичний комплекс із ПНВ, покращенна командирська злагодженість і ще більше сотні модернізацій. Ці танки будуть самими передовими у нашому війську. Зрадофагам краще погуглити перед тим як виставляти свою тупість на загальний оглад
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03.04.2022 13:50 Ответить
Нема такого поняття як танки з "стандартами НАТО". Звичайні Т-72Б, або інші модифікації. Ключова проблема не в танках, а у тому як їх використовують.
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03.04.2022 13:57 Ответить
Ще і як є, наприклад системи зв'язку, і захисту цього самого зв'язку. Із совецькими радіостанціями ваша техніка не буде використовуватися навіть на навчаннях разом із військами НАТО.
Одразу на наступний комент відповім

Інших т73 в країнах НАТО і немає
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03.04.2022 14:13 Ответить
Боюсь що нам зараз також дадуть не модифіковані т72 зі зберігання, надіюсь що помиляюсь але будьяка техніка зараз стане в нагоді.
пс - надіюсь зараз наші пілоти закордоном проходять навчання на f-16 або натівських міг-29
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03.04.2022 13:58 Ответить
Якщо боїшся, не дрочи клаву
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03.04.2022 14:20 Ответить
ой який сміливець,а сам полізеш в т72 без дз? ні? от і не *****
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03.04.2022 16:03 Ответить
Дебіл, прочитай перший коментар, безголовий .
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03.04.2022 17:56 Ответить
їблак відкрий вікі і подивись на ці "стандартизовані" т72,ще раз питаю полізеш в голий т72?
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03.04.2022 18:25 Ответить
Кацапе, де написано шо він голий? Гола срака в тебе.
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03.04.2022 23:22 Ответить
не тільки погуглити але і "облегчиться" а то деякий продукт життєдіяльності тисне на голову
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03.04.2022 14:06 Ответить
заїбали ви з цими "стандартами",ніхуя там не доводили, польські мають якесь дз плюс звязок,чеські так само - ВСЕ! скажи мені який стандарт дозволяе використовувати міг21? ***** він навоює?
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03.04.2022 16:02 Ответить
До чього тут міги-21?
По-друге. Що таке модернізація літаків? І кто старший с-130 чи міг 21?
По-третє. Насипте криги в тазік і присядьте, бо щось палає і бомбить ніпадецкі..
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03.04.2022 16:17 Ответить
ой долбойоб доки будеш модернізувати,до смерті? а до того що половина нато це бомжі в плані армій,і тому вони так туди рвались,с130 виробляють ДОСІ,так що не перекручуй
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03.04.2022 16:21 Ответить
відкриваєш вікі і дивишся на польські та чеські т72 і закриваєш ****** розумнику,ні польсські ні чеські машини не дотягують до наших т72амт,чи т64бв 2017р,чи Булату,як їх користувати то ще питання,в основному весь "стандарт" це звязок і навігація,комбатом стріляти вони не можуть
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03.04.2022 16:08 Ответить
Ще є інші мови окрім россійських Вікі
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03.04.2022 16:20 Ответить
ох ***** клоун,відкриваєш Українську вікі,а ще краще Мілітарний,і ******** від крутизни танкового парку т72 у країн НАТО,після чого дивишся на наші модернізації т72,т64 і включаєш голову і починаєш думати,а що власне нам передадуть?бо можуть дати і не польські а наприклад болгарські т72 а то вже чисто совок хіба що з радіо
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03.04.2022 16:27 Ответить
Ну прямо сейчас эта техника зайдет нормально на ней можно воевать прямо сейчас так сказать сел и поехал, ну в любом случае если война затянется а оно так и будет нужны масштабные поставки новой техники с инструкторами. У нас достаточно людей которые могут это донести до тех кому надо это услышать да они и сами это понимают вопрос только в сроках и масштабах.
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03.04.2022 13:59 Ответить
если у нас более 2500 тысячи танков зачем нам ещё ? Может я что-то не понимаю
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03.04.2022 14:05 Ответить
Дебіл чи расеянин?
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03.04.2022 14:21 Ответить
Нама в нас такої кількості. Можливо є законсервовані, але щоб їх привести до ладу треба багато часу, я ког в нас нема. І чи лишилися заводи, які можуть їх підготувати.
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03.04.2022 14:38 Ответить
т64а це ******* який мотлох,їх ще в совку виводили в резерв...
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03.04.2022 16:04 Ответить
Позитивчик. Пусть они приснятся Путлеру.
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03.04.2022 14:07 Ответить
Вираз "допоможуть сприяти" ???
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03.04.2022 14:13 Ответить
поляки в минулому році отримали 250 Абрамів. Абрам проти танка всякої модифікації супер. Гарматка прямою наводкою бє на 4.5 км і з ходу. А гладкоствол Т максимуму на 2.5. В Польщі здавна був танкоремонтний завод для Варшавського Договору. Там і вся начинка, яку до речі самі поляки і роблять. Табуреток там в "салон" не ставлять.
А така слабенька гарматка, як 50 років тому писав Морозов, викликана відсутністю тоді снаряда-патрона і вкрай низькою якістю пороху. Також він установив, що гарматка 100 та її унітарний снаряд "влазять у танк на переделе". Однак прийняли зарядний автомат, і танк на сьогодні вигорає.
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03.04.2022 14:27 Ответить
не отримали ще ні одного а тільки підписали угоду,і так, 67т дуже сильно обмежуюють їх використання чи в нас чи в Польщі,а ще вони карасінові,тобто газотурбінні, і жеруть дай боже
і не така 125ка слабка,а танки горуть не від АЗ,а від того що немають нормального захисту від ******** протитанкових засобів,того ж таки КАЗ
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03.04.2022 16:34 Ответить
Тяжелая арта и снаряды к ней, а еще ракеты до 200км дальности. Мечта, но просить нужно. С джавелином и стингером наперевес в атаку к сожалению не пойдешь. Танки - с ними ужасно много возни. А на поле современного боя живучесть никакая.Гроб на гусеницах.
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03.04.2022 15:26 Ответить
уж ты бы лучше бы молчала бы... накрылась премия в квартал... придурки... только бла-бла...
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03.04.2022 15:36 Ответить
Украине нужны все РСЗО, что только могут прислать!
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03.04.2022 16:06 Ответить
добре.
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04.04.2022 04:20 Ответить
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