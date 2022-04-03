Танки от союзников по НАТО в Украину будут доставлены "в течение дней, а не недель"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США помогут содействовать передаче танков от союзников по НАТО в Украину в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист CNN.
"Ожидается, что США помогут способствовать передаче танков от союзников по НАТО в Украину, по словам высокопоставленных чиновников США. Сообщается, что это будут танки Т-72 советских времен, опыт эксплуатации которых имеют украинские военные. Они будут доставлены "в течение дней, а не недель", - говорится в сообщении.
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+92 Alison Reese
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+60 чупакабра
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показать весь комментарий03.04.2022 13:09
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Пожалуйста, подождите...
не просто авто...і не порожні в середині...
дякувати їм не передякувати !!! за кожну річ, за кожен подарунок, за кожну можливість допомогти...
Так что все будет окей,если будет в наличии тяжёлое вооружение.
У меня конечно мнение по поставкам немного другое-лучше ударные дроны камикадзе дальнего действия,что б помножить на ноль прежде всего артиллерию и РСЗО,а бронетехника без артподготовки по нынешним временам не так важна.
немає на заході цих танків,і бути не могло,не плутайте зі звичайним т72б з древнім контакт1
так т72б2 кращий дещо за урізаний б3,але це чисто кацпаська модифікація
Всё равно лучше бмп1 от фрицев.
Одразу на наступний комент відповім
Інших т73 в країнах НАТО і немає
пс - надіюсь зараз наші пілоти закордоном проходять навчання на f-16 або натівських міг-29
По-друге. Що таке модернізація літаків? І кто старший с-130 чи міг 21?
По-третє. Насипте криги в тазік і присядьте, бо щось палає і бомбить ніпадецкі..
А така слабенька гарматка, як 50 років тому писав Морозов, викликана відсутністю тоді снаряда-патрона і вкрай низькою якістю пороху. Також він установив, що гарматка 100 та її унітарний снаряд "влазять у танк на переделе". Однак прийняли зарядний автомат, і танк на сьогодні вигорає.
і не така 125ка слабка,а танки горуть не від АЗ,а від того що немають нормального захисту від ******** протитанкових засобів,того ж таки КАЗ