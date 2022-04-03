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Противник сосредоточил усилия на подготовке к наступлению для установления контроля на Донбассе. В районе Сум продолжается отход оккупационных войск, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Идут тридцать девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наносить систематические ракетные и авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры и базам хранения горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 3 апреля.

Отмечается проведение мероприятий по подготовке личного состава и техники с целью формирования дополнительных подразделений для участия в боевых действиях на территории Украины.

Кроме того, отмечается, что основные усилия противника сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей.

На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела.

"На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию республики Беларусь, с последующим перебрасыванием указанных подразделений на территорию Российской Федерации. На освобожденной территории Киевской области, в районах населенных пунктов Большая Дымерка, Скибин и Гоголев, подразделениями сил обороны осуществляется зачистка территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Северском направлении враг завершил отвод подразделений Центрального военного округа на территорию Российской Федерации.

"В районе города Сумы продолжается уход оккупационных войск. Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных отводимых на территорию Российской Федерации подразделений", - информируют в Генштабе.

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На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, скрывающиеся или пытающиеся самостоятельно пересечь государственную границу Украины.

"На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Основные усилия врага сосредотачиваются на продолжении наступательных действий в направлении города Изюм. С целью выявления слабых мест в оборонных позициях наших войск противник продолжает ведение разведки", - говорится в сводке.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск и ведение штурмовых действий по большинству направлений. Успеха не имел, осуществляет перегруппировку.

На Южнобужском направлении идет бой за населенный пункт Александровка.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!
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Топ комментарии
+16
Раз не написали, значит так надо. Чем меньше подробностей стало выдавать ВСУ, тем лучше пошли дела. Возьмите киевскую область. Скупая инфа "Идут бои. Идут бои", а потом ХОП! и вся киевская область освобождена.
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03.04.2022 13:28
+13
Все там написано. "Триває бій за Олександрівку". Це ключ до Херсона. З Олександрівки артилерія дістане до єдиного мосту і Херсон для орків стане котлом.
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03.04.2022 13:31
+10
Захадите к нам на "джавелин"...
"Стугна" пела ласково, и так нежно...
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03.04.2022 13:29
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А на півдні що ? Кацапйо вже закріпилось ?
І слова не написали.
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03.04.2022 13:19 Ответить
Раз не написали, значит так надо. Чем меньше подробностей стало выдавать ВСУ, тем лучше пошли дела. Возьмите киевскую область. Скупая инфа "Идут бои. Идут бои", а потом ХОП! и вся киевская область освобождена.
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03.04.2022 13:28 Ответить
Будемо сподіватись.
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03.04.2022 13:32 Ответить
Все там написано. "Триває бій за Олександрівку". Це ключ до Херсона. З Олександрівки артилерія дістане до єдиного мосту і Херсон для орків стане котлом.
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03.04.2022 13:31 Ответить
Если разобьют на Донбассе их то и на юге не удержатся.
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03.04.2022 14:16 Ответить
Захадите к нам на "джавелин"...
"Стугна" пела ласково, и так нежно...
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03.04.2022 13:29 Ответить
Альо зеля, опа, може потрібно щось робити, чі знову нагнітаємо?
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03.04.2022 13:29 Ответить
Скоро зеленка, группы на мотоциклы с птурами, наскочили, бахнули по колонне и растворились в посадках.
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03.04.2022 13:31 Ответить
На мотику по посадці?
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03.04.2022 13:42 Ответить
Ти шо в посадці не був? Чи доріг грунтових немає та тропок.
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03.04.2022 13:47 Ответить
Я по посадкам на тачке на рыбалку езжу и шо.
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03.04.2022 16:12 Ответить
Поміж дерев та кущів?
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03.04.2022 19:11 Ответить
Що це ***** за "відхід"? Це називається отримали піздюлей, втратили більше 50% особового складу і зйобуються
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03.04.2022 13:33 Ответить
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03.04.2022 13:41 Ответить
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03.04.2022 17:15 Ответить
Очень надеюсь, что освободившихся наших перебросят в район Изюма
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03.04.2022 13:49 Ответить
Стасік, не лізь в військову справу.
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03.04.2022 13:58 Ответить
И тебе тоже хорошего дня, землячок Андруша
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03.04.2022 14:05 Ответить
Умнічай в іншому місці. І я тобі не землячок. В мене земляки інші.
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03.04.2022 14:31 Ответить
 
 