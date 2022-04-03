Противник сосредоточил усилия на подготовке к наступлению для установления контроля на Донбассе. В районе Сум продолжается отход оккупационных войск, - Генштаб

Идут тридцать девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наносить систематические ракетные и авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры и базам хранения горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 3 апреля.

Отмечается проведение мероприятий по подготовке личного состава и техники с целью формирования дополнительных подразделений для участия в боевых действиях на территории Украины.

Кроме того, отмечается, что основные усилия противника сосредоточены на подготовке к возобновлению наступательных действий, установлении контроля на территориях Донецкой и Луганской областей.

На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела.

"На Полесском направлении противник завершил отвод отдельных подразделений Восточного военного округа на территорию республики Беларусь, с последующим перебрасыванием указанных подразделений на территорию Российской Федерации. На освобожденной территории Киевской области, в районах населенных пунктов Большая Дымерка, Скибин и Гоголев, подразделениями сил обороны осуществляется зачистка территории от минно-взрывных устройств, установленных российскими оккупантами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Северском направлении враг завершил отвод подразделений Центрального военного округа на территорию Российской Федерации.

"В районе города Сумы продолжается уход оккупационных войск. Враг обеспечивает прикрытие и логистическую поддержку отдельных отводимых на территорию Российской Федерации подразделений", - информируют в Генштабе.

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На освобожденных территориях остаются малочисленные группы военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, скрывающиеся или пытающиеся самостоятельно пересечь государственную границу Украины.

"На Слобожанском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Основные усилия врага сосредотачиваются на продолжении наступательных действий в направлении города Изюм. С целью выявления слабых мест в оборонных позициях наших войск противник продолжает ведение разведки", - говорится в сводке.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск и ведение штурмовых действий по большинству направлений. Успеха не имел, осуществляет перегруппировку.

На Южнобужском направлении идет бой за населенный пункт Александровка.

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