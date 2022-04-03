Польша хочет, чтобы войска США в Европе увеличились до 150 тыс. человек, - глава правящей партии Качиньский

Польша приветствовала бы увеличение военного контингента США в странах Европы со 100 тыс. до 150 тыс. человек.

Об этом заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Польша была бы удовлетворена, если бы американцы увеличили свое присутствие в Европе с нынешних 100 тыс. солдат до 150 тыс. в будущем из-за все большей агрессивности России", - приводят его слова западные СМИ.

"Из них 75 тыс. солдат следует разместить на восточном фланге, то есть на границе с Россией; 50 тыс. солдат в странах Балтии и в Польше", - отметил Качиньский.

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До начала военного вторжения РФ в Украину в Европе находились около 80 тыс. военных США. Впоследствии НАТО объявило об увеличении присутствия в регионе – о создании четырех новых многонациональных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.