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Новости За рубежом
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Польша хочет, чтобы войска США в Европе увеличились до 150 тыс. человек, - глава правящей партии Качиньский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

американские

Польша приветствовала бы увеличение военного контингента США в странах Европы со 100 тыс. до 150 тыс. человек.

Об этом заявил глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Польша была бы удовлетворена, если бы американцы увеличили свое присутствие в Европе с нынешних 100 тыс. солдат до 150 тыс. в будущем из-за все большей агрессивности России", - приводят его слова западные СМИ.

"Из них 75 тыс. солдат следует разместить на восточном фланге, то есть на границе с Россией; 50 тыс. солдат в странах Балтии и в Польше", - отметил Качиньский.

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До начала военного вторжения РФ в Украину в Европе находились около 80 тыс. военных США. Впоследствии НАТО объявило об увеличении присутствия в регионе – о создании четырех новых многонациональных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Да этого с головой хватит, 150 тыщ США, 250 тыщ Польша, 300 тыщ Украина, 150 тыщ прочие союзники по НАТО (Прибалтика, Британия, Венгрия, Болгария, Румыния) и 250 тыщ в резерве в тылу (всякие Франции и Германии). Больше миллиона бойцов. Как рухнет путинский режим, можно вводить войска и брать под контроль ЯО. Пока оно есть у Кремля - всегда найдется идиот который не даст миру спокойно жить.
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03.04.2022 13:25
+10
США порахують-порахують та скажуть:
"Да ну, НАХ! Дешевше подарувати Україні пару авіаносців, що би вона остаточно знищила ту РФію НАХ!"
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03.04.2022 13:27
+8
а что сразу США ? можно немцев и французов, венгров, люксембургцев - они же тоже натовцы
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03.04.2022 13:23
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а что сразу США ? можно немцев и французов, венгров, люксембургцев - они же тоже натовцы
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03.04.2022 13:23 Ответить
ще німців додайте, угу
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03.04.2022 13:27 Ответить
У немчуры и жабоедов нет своей нормальной армии. Не понятно как они вообще собираюся нам давать гарантии безопасности если они сами просят США дать им защиту. Хотя они так быстро согласились дать нам *гарантию* не подумав и не посоветовавшись даже со своим народом и парламентом хотят ли они воевать за Украину, что я уверен на 100% что все ето филькина грамота.
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03.04.2022 13:32 Ответить
Издевательство❗
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03.04.2022 13:47 Ответить
про венгров можно забыть. пусть сами бьют москалей.
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03.04.2022 14:05 Ответить
Да этого с головой хватит, 150 тыщ США, 250 тыщ Польша, 300 тыщ Украина, 150 тыщ прочие союзники по НАТО (Прибалтика, Британия, Венгрия, Болгария, Румыния) и 250 тыщ в резерве в тылу (всякие Франции и Германии). Больше миллиона бойцов. Как рухнет путинский режим, можно вводить войска и брать под контроль ЯО. Пока оно есть у Кремля - всегда найдется идиот который не даст миру спокойно жить.
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03.04.2022 13:25 Ответить
і в придачу-хоч трохи зробити "люстрацію" самого Альянсу. А то там назбиралось...хто знає, той зрозуміє
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03.04.2022 13:48 Ответить
і всі додаткові 50 кілобійців із США були в Польщі))
я не проти)
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03.04.2022 13:26 Ответить
США порахують-порахують та скажуть:
"Да ну, НАХ! Дешевше подарувати Україні пару авіаносців, що би вона остаточно знищила ту РФію НАХ!"
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03.04.2022 13:27 Ответить
Авіаносців і нафіг нам потрібні, а от ******* озброєння...оце діло. Україна сама як авіаносець серед тої дикої орди, і головне, непотопляємий...
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03.04.2022 13:52 Ответить
Розумне й зрозуміле бажання.
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03.04.2022 13:29 Ответить
Поляки, что не видят, что эти ДИКАРИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ творят в Украине?

Хотели РУССОФОБИИ на Западе, кацапчики? Получитн и распишитесь)))))
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03.04.2022 13:40 Ответить
А воно американцям потрібне? Самі себе захищайте. Заховалися за спинами українців і благоденствуєте. А тепер ще й американці, допоможіть!
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03.04.2022 13:44 Ответить
На склад гуманітарки привезли штатовські шоломи часів в'єтнаму. Багато іржавих, але вибрати можна. Я собі один забрав додому. Важкий, падлюка, аж голова хитається.
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03.04.2022 13:45 Ответить
Качай шию
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03.04.2022 14:35 Ответить
треба віськових США вивести з німетчини до Польші та Прибалтики

і не треба буде амерам поповнювати Європу
і німчура дупу підніме
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03.04.2022 13:57 Ответить
Польща збільшує контингент США на своїй території. А наші зеленСЬКІ своє "нато" бажають створити. Ще й нам, українцям, локшину на вуха повісити зі своїми перемовинами та пропозиціями на 15 років. Якщо ми погодимось на зрадницький референдум. Якщо Зеленський хоче референдум, то нехай проводить його в Донецьку та Луганську. Про повернення цих земель до країни, нашої країни. Крим через 15 років ? Через 15 років Зеленський буде, як Газманов, скакати на сцені, а не на перемовинах !!
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03.04.2022 14:31 Ответить
Рішення про збільшення сил скоріше правильне, чим навпаки. Але, чи буде рішення про їх застосування?
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03.04.2022 17:23 Ответить
 
 