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Убитого оккупантами фотожурналиста Макса Левина наградили орденом "За мужество"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский наградил посмертно фотожурналиста Максима Левина, убитого захватчиками в Киевской области, орденом "За мужество".
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: Наградить орденом "За мужество" III степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)", - говорится в документе.
Документалист и фотограф Макс Левин пропал в районе села Гута Межигорская в Киевской области 13 марта. 2 апреля обнаружили его тело. По данным Офиса генерального прокурора, оккупанты убили безоружного Левина двумя выстрелами из стрелкового оружия.
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+6 Саша Пончик
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The Insider
@the_ins_ru
·
1 год
В Мариуполе при ракетном ударе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс
@antiputler_news
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4 год
😢В бою в Луганской области погиб украинский писатель Юрий Руф.
Он был неизменным ведущим фестиваля «Холодный Яр». С начала войны львовянин вступил в ряды 24 отдельной механизированной бригады ВСУ.
Без мужа и отца остались жена и две дочери🕯
Хіба Макс не заслуговує на першу ?!
Макс останні 8 років ходив по ворожих тилах але без зброї як кожний боєць з ДРГ .
Він добував не меньш важливу для держави інформацію ніж крайщі розвідники -- ось й питання , для кого тоді перша ступень ?!
Посмертні нагороди я давав виключно першої ступені . Будь які !
Я пропоную владі поки не запіздно нагородити йще званням Героя України !
А ще недавно, орденами нагороджували зовсім не за геройські вчинки ...і взагалі невідомо за що....
Президент України до Дня Конституції роздав низку державних нагород. Серед майже двохсот достойників Володимир Зеленський виокремив також чимало колег із розважальної індустрії.
Зокрема, телеведуча Марія Єфросиніна та артистка Тіна Кароль отримали орден «За заслуги» ІІІ ступеня, ведуча Алла Мазур - орден княгині Ольги ІІ ступеня, співачка Ірина Білик - орден княгині Ольги ІІІ ступеня...
И совсем незаметно прошла новость о присвоении Зеленским звания генерал-майора нач. ГУР Украины Кириллу Буданову.
Тому самому, который утверждал, что вторжение РФ в Украину начнется с высадки десанта в Одессе и Мариуполе.
Тому самому, у которого жена - прихожанка РПЦ
Тому самому, который на шару жил вместе с одиозным Гогилаашвилли жил в доме самого известного обнальщика Киева