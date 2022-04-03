Убитого оккупантами фотожурналиста Макса Левина наградили орденом "За мужество"

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно фотожурналиста Максима Левина, убитого захватчиками в Киевской области, орденом "За мужество".

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: Наградить орденом "За мужество" III степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)", - говорится в документе.

Документалист и фотограф Макс Левин пропал в районе села Гута Межигорская в Киевской области 13 марта. 2 апреля обнаружили его тело. По данным Офиса генерального прокурора, оккупанты убили безоружного Левина двумя выстрелами из стрелкового оружия.