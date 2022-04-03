РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9759 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 294 12
война (47249) журналистика (3170) Зеленский (16612) орден (186) жертвы (1564)

Убитого оккупантами фотожурналиста Макса Левина наградили орденом "За мужество"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макс,левін

Президент Владимир Зеленский наградил посмертно фотожурналиста Максима Левина, убитого захватчиками в Киевской области, орденом "За мужество".

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при освещении российской агрессии, постановляю: Наградить орденом "За мужество" III степени Левина Максима Евгеньевича – фотокорреспондента (посмертно)", - говорится в документе.

Документалист и фотограф Макс Левин пропал в районе села Гута Межигорская в Киевской области 13 марта. 2 апреля обнаружили его тело. По данным Офиса генерального прокурора, оккупанты убили безоружного Левина двумя выстрелами из стрелкового оружия.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Все улицы хоть как то связанные с касапским вонючим миром переименовать в честь украинских Героев.
показать весь комментарий
03.04.2022 14:04
+4
Які в нас люди гинуть...
Неймовірні, талановиті, працьовиті, сильні, мужні....справжні Герої.
показать весь комментарий
03.04.2022 14:01
+4
Серед втрат також



The Insider
@the_ins_ru
·
1 год
В Мариуполе при ракетном ударе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс
показать весь комментарий
03.04.2022 14:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які в нас люди гинуть...
Неймовірні, талановиті, працьовиті, сильні, мужні....справжні Герої.
показать весь комментарий
03.04.2022 14:01 Ответить
Серед втрат також



The Insider
@the_ins_ru
·
1 год
В Мариуполе при ракетном ударе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс
показать весь комментарий
03.04.2022 14:03 Ответить
Все улицы хоть как то связанные с касапским вонючим миром переименовать в честь украинских Героев.
показать весь комментарий
03.04.2022 14:04 Ответить
Аслан
@antiputler_news
·
4 год
😢В бою в Луганской области погиб украинский писатель Юрий Руф.

Он был неизменным ведущим фестиваля «Холодный Яр». С начала войны львовянин вступил в ряды 24 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Без мужа и отца остались жена и две дочери🕯
показать весь комментарий
03.04.2022 14:06 Ответить
Мене шокує термні III ступень !

Хіба Макс не заслуговує на першу ?!

Макс останні 8 років ходив по ворожих тилах але без зброї як кожний боєць з ДРГ .
Він добував не меньш важливу для держави інформацію ніж крайщі розвідники -- ось й питання , для кого тоді перша ступень ?!
показать весь комментарий
03.04.2022 14:10 Ответить
Зеля лисому жеке подарить...
показать весь комментарий
03.04.2022 14:21 Ответить
Мабуть за статутом ордена третій ступінь є початковим в нагородженні.
показать весь комментарий
03.04.2022 14:23 Ответить
Але інколи требо включати мизк й розуміння , що той, кого вбили не зможе аж ніяк продовжити той "початковий ступень" .
Посмертні нагороди я давав виключно першої ступені . Будь які !

Я пропоную владі поки не запіздно нагородити йще званням Героя України !
показать весь комментарий
03.04.2022 15:46 Ответить
Хай там що, але головне, що ми пам'ятаємо цю світлу та сміливу людину.
показать весь комментарий
03.04.2022 14:24 Ответить
Вічна пам'ять !!!

А ще недавно, орденами нагороджували зовсім не за геройські вчинки ...і взагалі невідомо за що....



Президент України до Дня Конституції роздав низку державних нагород. Серед майже двохсот достойників Володимир Зеленський виокремив також чимало колег із розважальної індустрії.



Зокрема, телеведуча Марія Єфросиніна та артистка Тіна Кароль отримали орден «За заслуги» ІІІ ступеня, ведуча Алла Мазур - орден княгині Ольги ІІ ступеня, співачка Ірина Білик - орден княгині Ольги ІІІ ступеня...
показать весь комментарий
03.04.2022 14:12 Ответить
Справедливо.
И совсем незаметно прошла новость о присвоении Зеленским звания генерал-майора нач. ГУР Украины Кириллу Буданову.
Тому самому, который утверждал, что вторжение РФ в Украину начнется с высадки десанта в Одессе и Мариуполе.
Тому самому, у которого жена - прихожанка РПЦ
Тому самому, который на шару жил вместе с одиозным Гогилаашвилли жил в доме самого известного обнальщика Киева
показать весь комментарий
03.04.2022 14:24 Ответить
Світла пам'ять Українським Героям!
показать весь комментарий
03.04.2022 16:06 Ответить
 
 