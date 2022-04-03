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Условный "гуманитарный коридор": Под звуки обстрелов из Луганщины вывезли около 1500 жителей. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Несмотря на вражеские обстрелы по условному "гуманитарному коридору" сегодня из Луганщины удалось эвакуировать 1500 мирных жителей.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, рубежан, попаснян и жителей Горской громады орки не отпустили.

"Каждый день отрабатываем на максимум. Сейчас задача номер один - обезопасить жителей Луганщины. Вместе с патрульной полицией, религиозной организацией и волонтерами сегодня удалось отправить на запад страны полторы тысячи человек. Из Лисичанска - 1000 человек, 146 из Кременной, 308 северодончан", - уточнил Гайдай.

Кроме того, он отметил, что рубежанам орки не дали спастись, проскочили только 10 человек на собственном транспорте.

"Напомню, что центральная часть Рубежного находится под оккупацией и люди там в заложниках, их насильственно депортируют в другие оккупированные города. Так же под плотными обстрелами оккупантов Попасная и Горская громада - оттуда не удалось вывезти ни одного человека. Для оставшихся в свободных городах Луганщины было завезено несколько тонн  гуманитарной помощи, патрульные полицейские уже развозят ее по бомбоубежищам. Напоминаю, эвакуация пока есть. Автобусы ждут вас каждое утро. Позаботьтесь о детях!" - обращается он к жителям региона.

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Условный гуманитарный коридор: Под звуки обстрелов из Луганщины вывезли около 1500 жителей 01
Условный гуманитарный коридор: Под звуки обстрелов из Луганщины вывезли около 1500 жителей 02
Условный гуманитарный коридор: Под звуки обстрелов из Луганщины вывезли около 1500 жителей 03
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Микола
@bandukr
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5 год
На кордоні України і Угорщини українська сторона почала вираховувати людей з подвійним громадянством. Рвуть угорські паспорти і вручають листи у воєнкомати. Полупокі в шоці. Але крок дуже доречний.
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03.04.2022 15:11 Ответить
Собачий притулок в Бородянці.
Звірства нелюдей.
https://twitter.com/Rigsector/status/1510551237049126912
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03.04.2022 15:17 Ответить
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03.04.2022 16:29 Ответить
мені страшно не подобається ота верещучка що браво репортує за "калідори", які обертаються в розстріли цивільних громадян, московським полоном для біженців. ВОна тільки годує орків гуманітаркою
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03.04.2022 15:32 Ответить
та піариться на людському горі
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03.04.2022 15:33 Ответить
их хоть эвакуировали, а в Буче некого уже. Даже слов нет придумать этим существам названия, которые уничтожили все живое и не живое
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03.04.2022 17:41 Ответить
 
 