Из-за агрессии РФ украинский экспорт снизился вдвое, а импорт - втрое, - Минэкономики
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, импорт – более чем в три раза. Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции, вместе с тем объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем.
Об этом сообщают в Министерстве экономики Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Враг целенаправленно подрывает экономику нашего государства путем блокирования отечественного экспорта. Традиционным путем вывоза экспортных товаров были порты Черного моря, которые сегодня заблокированы россией. К тому же оккупанты атакуют металлургические предприятия и сельскохозяйственную инфраструктуру, чтобы воспрепятствовать восстановлению наших возможностей в будущем. Все это чревато не только Украине, но всему миру, ведь наше государство было гарантом продовольственной безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока, правительство оперативно реагирует на эти вызовы. "Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт. Кроме того, начало посевной кампании внушает сдержанный оптимизм на будущий урожай", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Отмечается, что объем экспорта Украины в марте составил 5,97 млн тонн на сумму 2,7 млрд долларов. В то время как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью 5,3 млрд долларов. Главными статьями экспорта являются руды, кукуруза, ферросплавы и масло. Существенно сократился экспорт металла. В частности, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз – с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано в первую очередь с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства.
Что касается сельскохозяйственного звена, то в течение марта Украина экспортировала 1,1 млн тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Это в 4 раза меньше, чем в феврале.
Одновременно в Минэкономики подчеркивают, что из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины. Если в феврале государство импортировало 5 млн. тонн товаров на сумму 5,9 млрд. долларов, то в марте – 1,6 млн. тонн стоимостью 1,8 млрд. долларов. Сегодня важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь. В то же время, по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца и даже увеличился. Это, например, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева – 32 млн долларов против 26 млн в феврале.
Пожалуйста, подождите...
Тема репарацій з Росії - табу.
Її заборонено обговорювати і задавати про них питання ручним журналістам.
Я думаю, Абрамовіч з'явився неспроста і ці питання із Зе та Є і Ко порішав.
Я боюсь, що виникне ситуація, коли Україна після війни піде з шапкою по світу - і мало що отримає.
Обравши Зеленського та коломойшиних "Слуг", Україна впустила до себе 4-х вершників Апокаліпсису: перші два - Епідемія Ковід-19 і Війна з РФ вже тут, на черзі Голод і гуманітарна катастрофа, хто буде четвертим - не ясно, але те, що нічого хорошого не буде - це вже факт.