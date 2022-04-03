Из-за агрессии РФ украинский экспорт снизился вдвое, а импорт - втрое, - Минэкономики

В марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, импорт – более чем в три раза. Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции, вместе с тем объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем.

Об этом сообщают в Министерстве экономики Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Враг целенаправленно подрывает экономику нашего государства путем блокирования отечественного экспорта. Традиционным путем вывоза экспортных товаров были порты Черного моря, которые сегодня заблокированы россией. К тому же оккупанты атакуют металлургические предприятия и сельскохозяйственную инфраструктуру, чтобы воспрепятствовать восстановлению наших возможностей в будущем. Все это чревато не только Украине, но всему миру, ведь наше государство было гарантом продовольственной безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока, правительство оперативно реагирует на эти вызовы. "Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт. Кроме того, начало посевной кампании внушает сдержанный оптимизм на будущий урожай", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что объем экспорта Украины в марте составил 5,97 млн тонн на сумму 2,7 млрд долларов. В то время как в феврале государство экспортировало 13,1 млн тонн товаров стоимостью 5,3 млрд долларов. Главными статьями экспорта являются руды, кукуруза, ферросплавы и масло. Существенно сократился экспорт металла. В частности, экспорт плоского проката упал почти в 10 раз – с 437 тысяч тонн в феврале до 47 тысяч тонн в марте. По некоторым позициям металлургии экспорт не производился вообще. Это связано в первую очередь с физическим разрушением металлургических объектов и остановкой производства.

Что касается сельскохозяйственного звена, то в течение марта Украина экспортировала 1,1 млн тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Это в 4 раза меньше, чем в феврале.

Одновременно в Минэкономики подчеркивают, что из-за российского вторжения значительные потери понес импорт Украины. Если в феврале государство импортировало 5 млн. тонн товаров на сумму 5,9 млрд. долларов, то в марте – 1,6 млн. тонн стоимостью 1,8 млрд. долларов. Сегодня важнейшими статьями импорта в Украину являются газ, нефть, нефтепродукты и уголь. В то же время, по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца и даже увеличился. Это, например, кабельная продукция, экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева – 32 млн долларов против 26 млн в феврале.

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