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Глава МИД Литвы Ландсбергис о зверствах войск РФ в Буче: Покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Не будьте соучастниками!
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Покупая российскую нефть и газ, Европейский союз финансирует военные преступления.
Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Отступление российской армии – массовых убийц из Бучи – показывает весь масштаб зверств. Мы можем только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Иначе и быть не может – покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выдерните вилку из розетки. Не будьте соучастниками", - написал он.
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+24 Andrij Shaman
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Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
працюємо... над цим...сьогодні Мельник потролив штайнмаєра....а шрьодери дістають від нього кожний другий день!
той розуміє все
чим далі від кордону тим своя сорочка ближче до тіла.
і моя хата з краю, це вже не про УКРАЇНЦІВ.
моя хата скраю - першим ворога стрічаю!
Але, якби зараз хтось спитав, чи варто скинути атомні бомби на десяток міст в кацапії, відповідь була б очевидною!
Експерти вважають, що це для протидії загонам Ахмада Масуда. Втім є висока вирогідність того, що це для наступу на землі сусідніх країн, які традиційно знаходяться в зоні впливу РФ.
Будо б непогано, як би ці «студенти медресе» створили Москві максимального клопоту.
- Это очень длинная история коммунизма, тем более в большевистском издании. Напасть - это всегда было в программе, не только напасть, но и уничтожить: то капитализм, то Запад, то врагов народа. Вся эта кровавая мура продолжается, как основание для агрессий против народов, которые хотят жить иначе, хотят в мире жить, в согласии, в творчестве. Приходят те, которым любо разрушать, и они с удовольствием разрушают. С удовольствием, я бы сказал, садистским: разрушить, а руины еще разбомбить. Может быть, там живые остались дети или пациенты? Давайте прикончим до конца. Это озверение, которое имеет корни в давнейших временах. Так что неожиданности не было и у меня, и у других моих соратников. Вопрос был только во времени, форме, предлоге, а предлог всегда придумать можно.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/3/461968/