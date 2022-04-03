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армия РФ (15459) война (47249) Газ (10089) Литва (2131) нефть (1807) массовое убийство (69) Буча (419) военные преступления (1160) Габриэлюс Ландсбергис (104)

Глава МИД Литвы Ландсбергис о зверствах войск РФ в Буче: Покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Не будьте соучастниками!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Покупая российскую нефть и газ, Европейский союз финансирует военные преступления.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Отступление российской армии – массовых убийц из Бучи – показывает весь масштаб зверств. Мы можем только представить, что происходит на других оккупированных территориях. Иначе и быть не может – покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Дорогие друзья из ЕС, выдерните вилку из розетки. Не будьте соучастниками", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Улицы усеяны телами", - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук. ФОТОрепортаж (18+)
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Топ комментарии
+24
дякуєм
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03.04.2022 16:53
+19
Литва дуже дружня країна! Респект зажди.
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03.04.2022 17:00
+15
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03.04.2022 17:05
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дякуєм
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03.04.2022 16:53 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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03.04.2022 16:57 Ответить
Міністр фінансів Німеччини проти ембарго на енергоносії з РФ, тому що це втрата добробуту для німців
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03.04.2022 17:01 Ответить
Це та скотина,що розповідала Мельнику,що нас захватять за 2 дні.Передайте міністру йому лишилось 48 годин, далі в нього буде інша реальність
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03.04.2022 17:03 Ответить
на жаль в німеччині багато адептів руSSкого міра, завербованих чекістами... в яких "діди ваївалі"....

працюємо... над цим...сьогодні Мельник потролив штайнмаєра....а шрьодери дістають від нього кожний другий день!
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03.04.2022 18:43 Ответить
Литва дуже дружня країна! Респект зажди.
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03.04.2022 17:00 Ответить
от хто межує з рашою
той розуміє все
чим далі від кордону тим своя сорочка ближче до тіла.
і моя хата з краю, це вже не про УКРАЇНЦІВ.
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03.04.2022 17:01 Ответить
Є інший варіант:

моя хата скраю - першим ворога стрічаю!
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03.04.2022 17:20 Ответить
Чому Україна не вимагає скликання Радбезу ООН?
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03.04.2022 17:01 Ответить
Порошенко призывает экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области
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03.04.2022 17:10 Ответить
А рашу оттуда выпернуть перед собранием можно?
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03.04.2022 18:29 Ответить
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03.04.2022 17:05 Ответить
Межу вже,давно,перейдено-Мордор є Мордором і не є нічим іншим! Безнадійний,генетичновмонтований садизм й нелюдськість орків з тих територій не залишає світові й Україні вибору-або Мордор,спільними зусиллями,буде цілковито знищений або,рано чи пізно,Бучею стане вся Україна і весь світ! І ніякі "переговори" не є нічим іншим як діяльністю на користь Мордору,як співучасть у його майбутніх злодіяннях! І якщо хтось каже що можна "домовлятися" з тим хто,щойно,вбив твою дитину,згвалтував сестру й спалив твій дім-він ,у цей момент,вбиває тих хто ще живий!
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03.04.2022 17:07 Ответить
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03.04.2022 18:23 Ответить
мародери
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03.04.2022 17:09 Ответить
Литва первая ортказалась от рос. газа несколько дней назад. Сегодня была новость, что Латвия и Эстония присоединились к нам.
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03.04.2022 17:15 Ответить
Це ницо і огидно, українці закликали Грузію і Молдову допомогти Україні.
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03.04.2022 17:16 Ответить
Vse Baltijskije strani otkazalis gaza s raski,neft takze,vot s nix dolzni brat primer i drugyje strani ES.Nadejus tak i budet
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03.04.2022 17:17 Ответить
Ми вас тварюки кацапосвині за Бучу ще от-******
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03.04.2022 17:25 Ответить
Москаль має бути дохлий, тільки тоді москаль нікого не вб'є,не пограбує і не згвалтує. Вбий москаля першим.
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03.04.2022 17:33 Ответить
Шкода прибалтів за їх благородні зусилля. Та швидше Дніпро потече у зворотнью сторону, аніж перестануть купляти роССійську нафту на крові українців. Такий безпринципний світ.
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03.04.2022 17:35 Ответить
Раніше, люди сперечалися чи моральним було атомне бомбардування японських міст?
Але, якби зараз хтось спитав, чи варто скинути атомні бомби на десяток міст в кацапії, відповідь була б очевидною!
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03.04.2022 17:37 Ответить
кацапские города должны гореть
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03.04.2022 17:50 Ответить
Таліби висувають до кордонів Таджикистану та Узбекистану велику кількість живої сили й техніки.
Експерти вважають, що це для протидії загонам Ахмада Масуда. Втім є висока вирогідність того, що це для наступу на землі сусідніх країн, які традиційно знаходяться в зоні впливу РФ.
Будо б непогано, як би ці «студенти медресе» створили Москві максимального клопоту.
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03.04.2022 17:54 Ответить
Ще одна цитата шановного Лансбергіса, мені здається, її не вистачає в статті Цензора:

- Это очень длинная история коммунизма, тем более в большевистском издании. Напасть - это всегда было в программе, не только напасть, но и уничтожить: то капитализм, то Запад, то врагов народа. Вся эта кровавая мура продолжается, как основание для агрессий против народов, которые хотят жить иначе, хотят в мире жить, в согласии, в творчестве. Приходят те, которым любо разрушать, и они с удовольствием разрушают. С удовольствием, я бы сказал, садистским: разрушить, а руины еще разбомбить. Может быть, там живые остались дети или пациенты? Давайте прикончим до конца. Это озверение, которое имеет корни в давнейших временах. Так что неожиданности не было и у меня, и у других моих соратников. Вопрос был только во времени, форме, предлоге, а предлог всегда придумать можно.

https://charter97.org/ru/news/2022/4/3/461968/
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03.04.2022 18:07 Ответить
 
 