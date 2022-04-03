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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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защита (155) Мариуполь (5561) CNN (109) Азов (698) фейк (616)

Украинские политики и бизнесмены призывают CNN не распространять дезинформацию Кремля о полке "Азов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азов

В мировых СМИ находится место для российской пропаганды про полк "АЗОВ", который в составе Национальной Гвардии Украины героически защищает Мариуполь. Политики заявляют, что некоторая информация в зарубежных источниках – пропаганда Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, открытое письмо в CNN активно распространяют украинские политические деятели и представители бизнеса.

"Без еды, воды, без возможности перегруппироваться, пополнить боеприпасы "Азов" воюет с российским зверем. И именно поэтому мы, украинские политики, промышленники, бизнесмены, украинские граждане обратились с коллективным письмом в CNN, чтобы отстоять честь и доброе имя "Азова", который сегодня отстаивает свободу Мариуполя и независимость Украины", - говорится в сообщении.

Открытое письмо к CNN призывает:

"Мы, украинские политики разных идеологических взглядов, промышленники и бизнесмены обращаемся к CNN. Мы благодарны за то, что вы показываете правду о войне в Украине и объясняете своей аудитории манипуляции Кремля. В то же время мы хотели бы указать на ключевые антиукраинские уловки России, которые она использует для западной аудитории. По нашему мнению, авторы и аудитория CNN частично стали объектом токсичных дезинформационных атак Кремля.

Объявляя свою жестокую и разрушительную войну, Владимир Путин назвал ее целью "демилитаризацию" и "денацификацию". Россия сбрасывает бомбы на мирные украинские города, чтобы остановить геноцид русскоязычных жителей неонацистами, - говорит Путин. Примером таких неонацистов российские власти называют полк Национальной Гвардии "Азов". Мы призываем CNN быть очень внимательными, комментируя тему "Азова". Как справедливо говорят в своей колонке обозреватели CNN, Tara John and Tim Lister, это любимая мишень русской пропаганды. Но, по нашему мнению, уважаемые обозреватели частично стали объектом такой пропаганды. О чем идет речь?

Во-первых. Речь идет о сознательной неразберихе между полком Национальной гвардии "Азов" и партией Национальный корпус. Правда в том, что бывшие командиры "Азова" после окончания военной службы создали партию. В нее вошли некоторые ветераны "Азова". Полк "Азов" не является крылом партии. Это часть Национальной гвардии Украины в управлении Генерального штаба и высшего военного командования Украины.

Во-вторых. Авторы приводят цитату политика Андрея Белецкого датируемую 2010 годом, когда он якобы призвал к "крестовому походу белой расы". Эта цитата впервые прозвучала от министра иностранных дел Сергея Лаврова в 2015 году для объяснения российской агрессии. С того момента ее используют различные медиа, в частности, авторитетная газета Guardian, на которую опирается CNN. В то же время единственным живым свидетелем такого заявления Белецкого является Лавров. Нет никаких других свидетельств, что лидер Национального корпуса действительно когда-нибудь такое говорил. Тот же Лавров сейчас утверждает, что Россия не ведет войну против Украины.

В-третьих. Авторы CNN утверждают, что "азовое движение" было финансировано не только государством, но и олигархом Коломойским, на которого США наложили санкции. Фактом является то, что олигарх Коломойский действительно поддерживал некоторые добровольческие объединения, но среди них не было полка "Азов". В этом контексте Россия использует фамилию Коломойского понимая, что это дает дополнительную токсичность именно для американской аудитории.

Итак, мы имеем дело не со случайными неточностями, а с умелыми дезинформационными нарративами, которые бьют по наиболее болезненным точкам Запада с целью ослабить военную и политическую помощь Украине. Мы призываем CNN принести извинения военным и снять с сайта колонку, содержащую грубые передергивания. Распространение такой информации причиняет боль семьям военных, которые уже погибли или сейчас находятся в полном окружении в Мариуполе. Это также деморализует противостояние Украины".

Украинские активисты и политики, бизнесмены и промышленники призывают распространять публично письмо, чтобы отстоять честь и доброе имя главных защитников Мариуполя, полка "Азов".

Также читайте: "Путин называет нас нацистами, чтобы оправдать массовые убийства", - Жорин
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Топ комментарии
+81
Азовцы - настоящие Воины
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03.04.2022 19:04
+40
с кацапской подачи и стараниями левацкой глобалисткой блевотины ложь про Азов разошлась по всему миру. хлопцы, вы мои герои.
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03.04.2022 19:04
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Азовцы - настоящие Воины
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03.04.2022 19:04 Ответить
и настоящие герои! и не cnn это решать...
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03.04.2022 20:45 Ответить
с кацапской подачи и стараниями левацкой глобалисткой блевотины ложь про Азов разошлась по всему миру. хлопцы, вы мои герои.
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03.04.2022 19:04 Ответить
CNN підігрує москалям.
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03.04.2022 19:05 Ответить
Давно понятно, что CNN кормится от ФСБ.
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03.04.2022 19:05 Ответить
Азовці це найсильніша еліта.
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03.04.2022 19:06 Ответить
скільки тут в Італії такої дезінфи кацапської бачу це просто ганьба
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03.04.2022 19:07 Ответить
Азовцям слава!
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03.04.2022 19:09 Ответить
Все дуже просто дописувачі CNN та перекладачі -- вони російськомовні... от і читають та дивлять ся виключно те, що написано рос мовою
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03.04.2022 19:08 Ответить
Надеюсь что зелёный ответит по закону по всем этим пунктам!
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03.04.2022 19:17 Ответить
Ви жартуєте? він уже готує гаманця на "нобеля" та подоляки-єрмаки торують йому стежку до другого президентства. 73% нікуди не ділися.
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03.04.2022 19:43 Ответить
До Зеленського буде багато питань Але після перемоги. А зараз той, хто розводить срач є агентом русні.
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03.04.2022 19:19 Ответить
"Відосіків" передивився? Саме агенти руzні захищають свій "останній бастіон" в Україні. А це саме ЗЕ і його "великокрадійницька *******". Ну хто ще в здоровому глузді буде "за мір з ******" і "лішь би прєкратілі стрєлять" сьогодні в обмін на землі України і повторне вторгнення завтра?
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03.04.2022 19:41 Ответить
Та пішов ти з своїм ЗЕлупою та д*Єрмаками...
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03.04.2022 19:41 Ответить
Огласите весь список "неприкасаемых"? Например пан Баканов, он входит в пул "мощщных человеков"? А Татаров? А Арахнида? А дЕрмак?
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03.04.2022 19:42 Ответить
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03.04.2022 19:10 Ответить
Кто-то в CNN любит деньги, больше, чем правду, Азов - это вообще ангелы, по сравнению с денацификаторыми российскими, которые бомбят города, убивают мирное население, насилуют и грабят. С этих ребят, делает монстров российская пропаганда, хотя в этом батальоне много разных людей, с разными взглядами, разных национальностей и вер, но для CNN было сложно разобраться.
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03.04.2022 19:12 Ответить
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03.04.2022 19:12 Ответить
Хто порекомендував Зеленському зрадників України? - Микола Давидюк, політолог https://youtu.be/Pgcsc0Up_II
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03.04.2022 19:13 Ответить
Хто, хто... Який сам, такі і радники у нього.
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03.04.2022 19:20 Ответить
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03.04.2022 19:13 Ответить
CNN=rusha today
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03.04.2022 19:14 Ответить
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03.04.2022 19:15 Ответить
CNN ******... Зараз всі люди один Азов, як ви хочете називати людей, котрі вбивають ворога, який прийшов знищити-денецифікувати українців у них дома? нацистами чи патріотами?
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03.04.2022 19:16 Ответить
Навіть українофоб гетьманцев підписав. Ого.
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03.04.2022 19:17 Ответить
І ТАК ЗРОЗУМІЛО ХТО ФІНАНСУЄ CNN
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03.04.2022 19:17 Ответить
эти уроды и израильтян обвиняют в зверствах по отношению к палестинцам.хотя всё как раз наоборот!
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03.04.2022 19:17 Ответить
чого не проводять попитку деблокувати маріуполь це якийсь ворог не хоче цього робити ,щоб кращі воїни України загинули ,це злочин більше місяця ні одніеї спроби зараз війська звільнилися на півночі чого не зробити спробу хепсон,маріуполь ждуть поки ворог перегрупуеться буде пізно
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03.04.2022 19:18 Ответить
на вас чекають. Ви готові?
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03.04.2022 19:20 Ответить
на вас чекають. Ви готові?
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03.04.2022 19:21 Ответить
Да и не только CNN. в каждой стране в европе есть обязательно или газетка или небольшой канал на тв. проплаченный росией. В Греции это газета *руские афины*. редактор которой. кстати павло онойко. уроженец м.Черкас. и канал *Open*рос. олигарха. который в десна чмокается с кадыркой. Ну и куда на них еще можно пожаловаться? Нашему консульству до одного места. Вот сегодня получили плевок наши протестанты. женщины и дети. которые вышли на митинг с украинской символикой на центральную площадь. И на это же время греческие власти разрешили автопробег рашистам с их флагами. с буквой Z на машинах. Наглые хари орали . сигналили. полиция не пускала наших перекрыть дорогу. ПОЗОР !! Вот такая она. бл...ь . дермократическая европа
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03.04.2022 19:20 Ответить
Азов и всі захисники Маріуполя - Герої України
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03.04.2022 19:27 Ответить
А слабо было хотя бы в web-странице Министерства обороны Украины на английском и русском языках запостить короткую историю Азова? Создание, создателей битв с сепаратистами Лугандона, объединение с ВСУ? Чтобы было что указать против тысячи фейков про Азов как нацистов в разных форумах и тредах?
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03.04.2022 19:37 Ответить
Азов - цвіт української нації, військові, на яких мають рівнятися!!! Ось кому треба присвоювати військові звання та давати нагороди!!! А не кабінетним далеким до військових дій, рішень та праці папугам-говорунам на кшталт Арестовича!!! Доречі не зрозуміло з його мовою, та мовою його друзів - це у нього скільки росіян поціновувачів??? Але вернусь до Азова - справжніх синів та воїнів українських!!! Не зрозуміло, чому досі не надано технічну та силову підтримку??? Чому???
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03.04.2022 19:38 Ответить
Україна - це АЗОВ !!!
Слава бійцям АЗОВУ !!!
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03.04.2022 19:43 Ответить
Про що можна говорити, якщо "істочніком" для Гардіан та CNN є обкурена Лошадь Калантарян!
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03.04.2022 19:46 Ответить
Треба не листи підписувати а в суд подавати на всіх хто таке поширює і вимагати великих компенсацій
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03.04.2022 20:07 Ответить
"Азову" і "Нацкорпусу" - РЕСПЕКТ І ПОВАГА!.. А справжні нацисти-фашисти - знаходяться в Рашці та сидять в Кремлі - останній нацистсько-фашистській імперії світу. Яку треба добити!... Про них ще Черчіль дуже влучно говорив...
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03.04.2022 20:21 Ответить
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".

И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
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03.04.2022 20:33 Ответить
CNN и другие мерзкие левые СМИ -это позор Америки.
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03.04.2022 20:42 Ответить
Нарешті прокинулись в Україні. Останні вісім 8 років західні ЗМІ обзивали АЗОВ нео-нацистами. Там ще багато росс дезінформації, потрібно постійно їх перевіряти.
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03.04.2022 21:43 Ответить
Яке нахрін просити. В суд, там працює судова система. І виставляти їх на гроші і вибачення. Вони тільки так розуміють!!!!
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03.04.2022 23:59 Ответить
 
 