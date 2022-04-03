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Жителям Лозовой в Харьковской области рекомендовано временно выехать из города из-за опасности ракетных ударов, - мэр Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жителям Лозовой в Харьковской области советуют выехать из города в более безопасные места.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Вынужден рекомендовать вам переехать в более безопасные места собственным транспортом. Пока нет угрозы для Лозовщины, однако в последние дни стали чаще возникать опасности ракетных ударов.
Провели переговоры с руководством Полтавщины о помощи в размещении лозовчан. Завтра, 4 апреля, будут курсировать электропоезда в Полтавском направлении в 12, 13 и 14 часов", - подчеркнул глава города.
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Paul Foxen
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