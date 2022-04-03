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Жителям Лозовой в Харьковской области рекомендовано временно выехать из города из-за опасности ракетных ударов, - мэр Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лозова

Жителям Лозовой в Харьковской области советуют выехать из города в более безопасные места.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Сергей Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вынужден рекомендовать вам переехать в более безопасные места собственным транспортом. Пока нет угрозы для Лозовщины, однако в последние дни стали чаще возникать опасности ракетных ударов.

Провели переговоры с руководством Полтавщины о помощи в размещении лозовчан. Завтра, 4 апреля, будут курсировать электропоезда в Полтавском направлении в 12, 13 и 14 часов", - подчеркнул глава города.

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Там Макарон и Штольц кулачком погрозили расии, за преступления, сказали надо всё расследовать, и виновные будут наказаны. щас будут путлеру по очереди названивать и извиняться
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03.04.2022 19:08 Ответить
Агрохимия это уже успешно делает, рашотролик.
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03.04.2022 19:13 Ответить
опять пришли волонтеры. - у нас тушенка закрутки масло хлеб. нет говорю пока не надо. другим нужнее.
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03.04.2022 19:15 Ответить
Буде заруба
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03.04.2022 20:42 Ответить
Мер зеленський - звучить більш підходяще, ніж те що є.
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03.04.2022 22:13 Ответить
 
 