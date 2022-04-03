11 803 152
Международные организации должны получить доступ на освобожденные территории для фиксации преступлений российских оккупантов, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц требует допустить представителей международных организаций в освобожденные от российских оккупантов населенные пункты для документирования преступлений, совершаемых войсками РФ.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я требую, чтобы международные организации получили доступ к этим территориям, чтобы самостоятельно документировать эти зверства. Мы должны расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+32 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий03.04.2022 19:14
+20 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий03.04.2022 19:14
+18 Володимир Логойда
показать весь комментарий03.04.2022 19:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
кто тебя не пускает в Украине, что ты требуешь? заходи, любуйся "успехами друга вольдемара"
- если есть ети, попробуй потребуй хотя бы зелёный коридор для мариупольцев, слизняк..
3-тю світову - ми зупиному - але всі повинні знати - де дійсно злочини
Будь-яких бажаючих не допустять до дослідження тіл загиблих та місць злочинів без дозволу влади.
І не треба казати, що їх мають запрошувати. Це не так працює.
А от коли прочитаєте і зрозумієте, тоді прошу до дискусії.
Прощавайте.
Балабол це той хто щось категорично стверджує, але не може підтвердити це фактами.
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas
Зараз в Бучі зовсім інший масштаб злочинів.
Навіщо цього лицеміра-шавку ***** цитувати?
Газ та нафта кацапська не смердять трупами?
Головне сльозу вчасно пустити та поойкати!"
==============================================
списки и цитаты этих политиков должны быть политы краской цвета крови
Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств