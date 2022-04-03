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Международные организации должны получить доступ на освобожденные территории для фиксации преступлений российских оккупантов, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц требует допустить представителей международных организаций в освобожденные от российских оккупантов населенные пункты для документирования преступлений, совершаемых войсками РФ.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я требую, чтобы международные организации получили доступ к этим территориям, чтобы самостоятельно документировать эти зверства. Мы должны расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+32
РЕДАКЦІЯ ЦЕНЗОР.НЕТ!
МИ ПОШИРЮЄМО ФОТО З БУЧІ ТА ІРПЕНЯ У СОЦМЕРЕЖАХ В КРАЇНАХ ЄС. ЧЕРЕЗ НАШИХ ДРУЖИН, ЯКІ ПОЇХАЛИ В ЕВАКУАЦІЮ. МОЖНА СТВОРИТИ ОКРЕМИЙ САЙТ З ФОТКАМИ І КОМЕНТАМИ АНГЛ.МОВОЮ. БО ДРУЖИНИ КАЖУТЬ, ЩО НА ТЕЛЕКАНАЛАХ В КРАЇНАХ ЄС ЦІ КАДРИ НЕ ПОКАЗУЮТЬ. ТІПА ЦЕНЗУРА. ТО МИ ТЕ, ЩО БУЛО НА ЦЕНЗОРІ, ПОШИРИЛИ, АЛЕ ЩЕ ТРЕБА ФОТКИ, І КОМЕНТИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, ЩОБ ВОНИ РОЗУМІЛИ, ПРО ЩО ЦІ ФОТКИ!
ПРОШУ ВАШОЇ ДОПОМОГИ!
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03.04.2022 19:14
+20
Влада України перешкоджає цьому?
Якщо це так, то це приховування злочинів рашистів.
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03.04.2022 19:14
+18
Вимагати треба було, коли там російські війська були - бо вони не пускали нікого.
А тепер сідай і їдь, чого вимагаєш - у нас з німцями безвіз . . . Україна пускає.
От завтра, хоч сам, пане Шольц, сідай і приїдь.
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03.04.2022 19:20
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Хер откажутся от газа и газовой иглы, как-то так
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03.04.2022 19:24 Ответить
Відволікаєш від теми викриття російських злочинів?
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03.04.2022 19:30 Ответить
идиот.. ломиться в открытые двери это не по-немецки, это - по-рузге..
кто тебя не пускает в Украине, что ты требуешь? заходи, любуйся "успехами друга вольдемара"
- если есть ети, попробуй потребуй хотя бы зелёный коридор для мариупольцев, слизняк..
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03.04.2022 19:24 Ответить
2-гу світову війну - було зачато у 1939 році власне тогочасним режимом Раші
3-тю світову - ми зупиному - але всі повинні знати - де дійсно злочини
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03.04.2022 19:25 Ответить
То хто їм не дає? Хай їдуть вже
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03.04.2022 19:25 Ответить
ООН потрібно розпустити!!!!Це безглузда організація!
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03.04.2022 19:26 Ответить
Вимагає від кого? Приїзжайте,фіксуйте. Дебіл якийсь.
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03.04.2022 19:26 Ответить
Ви впевнені що Офіс президента, який марить про зустріч тет-а-тет з пуйлом, дав дозвіл міжнародним організаціям?
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03.04.2022 19:31 Ответить
Найпатріотичніший патріот Зеленський запросив слідчих міжнародного кримінального суду для фіксації злочинів пуйла та його шавок в Україні?
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03.04.2022 19:57 Ответить
А їм потрібно надавати дозвіл? Яку міжнародну організацію заборонили в Україні і примусово вислали її спостерігачів?
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03.04.2022 21:00 Ответить
В будь-якому випадку, вони мають координувати свої дії з українською владою.
Будь-яких бажаючих не допустять до дослідження тіл загиблих та місць злочинів без дозволу влади.
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03.04.2022 21:15 Ответить
Так повинні. Вони повинні сказати - ми їдемо фіксувати, - а влада, уточнивши склад спостерігачів надати їм супровід. Хтось з організацій звернувся і їм відмовили? Пруф на заяву.

І не треба казати, що їх мають запрошувати. Це не так працює.
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03.04.2022 21:27 Ответить
Покажіть де ви прочитали "як це працює"?
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03.04.2022 21:38 Ответить
В статутах організацій. Зсилки і переклад давати не буду.
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03.04.2022 21:45 Ответить
Тобто, бла-бла-бла ...
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03.04.2022 22:16 Ответить
Тобто, шановна, відкриваєте статут будь-якої міжнародної організації перекладаєте його і читаєте. А ще відкриваєте усі посилання на інші міжнародні документи і також їх читаєте.
А от коли прочитаєте і зрозумієте, тоді прошу до дискусії.
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03.04.2022 22:23 Ответить
Ви такий обізнаний, знаєте де саме шукати і що саме. Взяли б і показали всім на форумі ці статути, на які посилаєтесь. 🙂
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03.04.2022 22:30 Ответить
У вас гугл заборонений? Пані балаболко, ви мені кацапів нагадуєте з їхніми вигуками "наведіть докази". І кожен доказ не такий.
Прощавайте.
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03.04.2022 22:35 Ответить
Може у вас заборонений?
Балабол це той хто щось категорично стверджує, але не може підтвердити це фактами.
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03.04.2022 22:37 Ответить
Це якийсь документ?
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03.04.2022 21:39 Ответить
В кожної організації є статут і регламент дій і взаємодій у тих випадках, коли потрібна їхня присутність. Це стос документів.
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03.04.2022 21:47 Ответить
Що він вимагає ?Щоб знову приїхало прокацаплене обсє?Хай іде на х*й.Адвокати ***** .
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03.04.2022 19:28 Ответить
Червоному Хресту - невірю!!Повійська банда.
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03.04.2022 19:29 Ответить
Ну и в чем проблема?
https://www.hrw.org/news/2022/04/03/ukraine-apparent-war-crimes-russia-controlled-areas
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03.04.2022 19:31 Ответить
Зафіксувала одна людина кілька випадків з 27 лютого по 14 березня 2022 року.
Зараз в Бучі зовсім інший масштаб злочинів.
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03.04.2022 19:37 Ответить
Я понимаю, но никто же не мешает работать.
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03.04.2022 19:40 Ответить
НОРМАЛЬНА українська влада мала би бути зацікавленою в тому, щоб злочини рашистів були зафіксовані вже зараз?
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03.04.2022 19:51 Ответить
Скільки мутних типів набігло...
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03.04.2022 19:32 Ответить
Такое впечатление , что ему кто то препятствует ... наверное просто не хочет видеть преступлений своего спонсора- *****
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03.04.2022 19:34 Ответить
Або працівники ***** чінять перепони з України? Ви не намагались подумати про це?
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03.04.2022 19:46 Ответить
" mrSmith

Навіщо цього лицеміра-шавку ***** цитувати?
Газ та нафта кацапська не смердять трупами?
Головне сльозу вчасно пустити та поойкати!"
==============================================

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03.04.2022 19:34 Ответить
Ти б, лайно німецьке, ліпше БТР-и Мардер надав. А злочини фіксуватимуть без твоєї свинячої вказівки. Бо саме шМеркелі довели до того, що заблокувавши вступ України до НАТО, маємо тепер геноцид.
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03.04.2022 19:35 Ответить
Требуй доступа в Мариуполь, умник
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03.04.2022 19:35 Ответить
Щось я не розумію у кого воно вимагає ??у свого кровавого друга вави????
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03.04.2022 19:38 Ответить
Вони хочуть подивитись що рашисти роблять на їхні гроші?
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03.04.2022 19:38 Ответить
Думаю что это можно устроить. Записать наблюдателей в иностранный легион как бойцов - вместе с оружием и остальным как полагается. И пустить вместе с ВСУ освободить оккупированные территории. Гарантирую что они там по дороге соберёт поличные и не для одной а даже для двух Гааг
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03.04.2022 19:43 Ответить
Після нашої перемоги над рашистською **********, світобудова буде змінена і мінять її буде Україна ,Польща, Велика Британія,Чехія,Словакія,країни Балтії і у Новій світобудові своє місце займуть ФРН ,ФР(ФРАНЦІЯ) і звичайно ерефія Мордор і кожний отримає своє по заслузі.
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03.04.2022 19:45 Ответить
Та ви вже маєте тут бути! Якщо вас дійсно це цікавить...
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03.04.2022 19:46 Ответить
почему такое заявление а Твиттере,а не официальное? И кто не допускает?...То есть,пусть этот господин чётко потребует официальео допуск с указанием тех,кто,якобы.не допускает??.так5ие вот полуофициальные,полутональные посты чиновников ЕС порождают колыхающееся отношение среднего европейца,далёкого от кордонов Украины,к сомнениям в помощи Украине.а тем более.к вступлению в ЕС..практику таких "полуофициальных" безадресных закидонов чиновниками ЕС нужно пресекать и ттребовать объяснений
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03.04.2022 19:46 Ответить
ВСЕ западные политики , которые не захотели помогать Украине - ИХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЕ пришёл конец .

списки и цитаты этих политиков должны быть политы краской цвета крови
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03.04.2022 19:47 Ответить
ОБСЕ годами ничего не видела на Донбассе! и вобще то;
Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств
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03.04.2022 19:47 Ответить
хм. а кто им мешает в этом?! шольц - озвучь весь список, пожалуйста.
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03.04.2022 19:54 Ответить
Так приезжай и смотри
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03.04.2022 19:57 Ответить
а що, їх хтось не допускає ? якщо так, то хто?
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03.04.2022 20:08 Ответить
Хто вас не пускає?(може він до кацапів звертається?) їдьте, все обстежуйте, фіксуйте, протоколюйте... тільки на ділі, а не язиком.
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03.04.2022 20:14 Ответить
Эта гнида пытается нивелировать значимость всех последних новостей про зверста лаптеноидов. Прошло больше 80 лет, одни и те же государства воюют против фашизма, одни и те же государства его поддерживают и финансируют.
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03.04.2022 20:29 Ответить
от **** фашистська... Прекрасно знає, що ніхто з їх засцяних європейців зараз туди не поїде, самі ж не пустять з огляду на замінування і т.п. Готує грунт, щоб закрити беньки (бо то не очі) на злочини кацапів, типу не довірятимуть нашим слідчим органам. В котре переконуюся, що ******* німці, то одного поля ягоди з рашистами - брати близнюки, з єдиною відмінністю, що німці самі сцються кров пускати, тому залюбки підігрують кацапам.
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03.04.2022 20:31 Ответить
Шольц! Назначь Мэркэль главой той международной комиссии, которая будет фиксировать зверства кацапов! Пусть ручками пощупает и носиком понюхает результаты своего труда по выращиванию нового гитлера в Европе. А то бабка забилась в щель и делает вид, что ничего не замечает и что она здесь вообще ни при чём. Заодно пусть послушает от украинцев что они о ней думают. Один германский ***** по фамилии Шикльгруббер уже поднимал благосостояние Германии на невиданную высоту, залив для этого кровью всю Европу, теперь ваша Ангэла повторила этот номер через кремлёвского карлика. Да и ты, Шольц, не очень против такого номера - только под давлением других членов ЕС что-то там бормочешь отрывками... про "это путен виноват, народ ни при чём".
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03.04.2022 21:42 Ответить
ще цієї сукі нам не вистачало
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03.04.2022 21:56 Ответить
Можете приїхати особисто, херр Шольц. В нас з Вами безвіз.
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04.04.2022 01:08 Ответить
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