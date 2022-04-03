Не достигнув цели, враг отказался от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 03 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются тридцать девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Началось отведение подразделений вооруженных сил Российской Федерации из района города Сумы. Вероятно, противник, не достигнув цели операции по отдельным направлениям, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях.
На Северщине завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. Какой-либо контроль, в том числе и радиационный пограничниками республики, Беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество.
На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела.
На Донецком направлении противник проводит мероприятия по перегруппировке и усилению имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.
Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка.
Установлено, что потери указанного подразделения составили около 80 процентов личного состава.
Из-за значительных потерь личного состава, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.
Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.
Нарушение противником норм Международного гуманитарного права ежедневно подтверждается многочисленными жертвами среди мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Все факты документируются и подаются в международные судебные учреждения. Военные преступления не имеют срока давности, поэтому правосудие неотвратимо".
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У цій фразі мене смущає слово "безперешкодно".
https://www.youtube.com/watch?v=nTC38yemsjc
до девятамая осталось 35 дней. Эти цифры к тому времени можно умножить на два. Думаю, из 120 тысяч санитарных потерь найдется тысяч десять музыкально одаренных, шоб хватило охватить все вокзалы и электрички расеи. Главно дело, шоб гармоней на них всех хватило. Это будет полезным напоминанием, за что они десятилетиями выплачивают репарации, которые должны будут "привязаны" к каждому росиянину, даже если туловище ******** в другую страну и умудрится получить другое гражданство.
Вони відпочинуть, мобілізуються і знову попруть як таргани...
Тільки тотальне знищення Мордору!!! Економічне спочатку, потім буде й фізичне! Щоб їх діти пухли з голоду, щоб кацапи вбивали один одного за пляшку горілки, щоб їх самих захлинались насмерть від люті!
До редакції Defense Express за останні пару днів звернулись декілька представників приватних оборонних підприємств з таким проханням. А саме: "напишіть про те, що не треба знищувати зразки ворожої техніки та озброєнь, які залишив ворог на полі. Бо є непоодинокі випадки, коли жителі місцевості, де проходили бої або ворог покинув техніку, спалюють ці зразки тим же коктейлем Молотова. А потім знімають це на телефони на підтвердження власної активності боротьби з ворогом.
Особливо прикро, коли це стосується цілком боєздатних або нових зразків техніки та озброєння. Як то було з зенітно-гарматним комплексом "Панцир-С1", вцілілою батареєю "Тунгусок", або іншими новітніми зразками".
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Комплекс "Панцырь", що став трофеєм української ТрО, фото з відкритих джерел
З одного боку, це збережене озброєння спроможне посилити потенціал вже наших Збройних Сил. Найбільше показово це на прикладі танків, БМП та артстстем, які противник залишає на нашій землі чи не з повним боєкомплектом.
З іншого боку, особливу вагу мають саме новітні зразки. Бо вони є об'єктом прискіпливої уваги наших виробників, розробників, профільних фахівців та військових, аби детально оцінити усі особливості технологічних та конструктивних рішень ворожої зброї. Такі знання нам вкрай потрібні.
Рашисти кинули під Ірпенем машину 9С932-2 зі складу комплексу розвідки та управління протиповітряною обороною "Барнаул-Т", тепер це - трофей ЗСУ
Особливо це стосується високоточних зразків озброєння (навіть окремих вузлів та блоків збитих ракет), засобів РЕБ, засобів військового зв'язку та шифрування, систем автоматизаціі, глобального позиціонування, новітніх системи динамічного захисту, електрооптичних систем тощо.
Звісно, все це краще досліджувати та аналізувати - у тому числі дя визначення "слабких місць", на прикладі вцілілих та боєздатних зразків.
ЗСУ під Миколаєвом взяли як трофей рашистську командно-штабну машину Р-149МА1, елемент автоматизованої системи управління військами "Созвездие", фото ілюстративне
"Мені пощастило. За вартість палива в одному селі мені витягли застряглу і залишену нову російську БМП. Тепер вона у мене на заводі - будемо вивчати і щось з того точно згодиться", - розповів один з директорів, для якого виробництво бронетехніки є профільним завданням.
Тож звертаємось до усіх свідомих украінців: при нагоді утримуватись від технічного вандалізму і розумно підходити до реальних наших потреб. Ворожу техніку спалюємо разом з орками. Якщо вони її кинули, то все нове та цікаве слід зберігати і передавати нашим промислвцям та військовими.
Сподіваємось, що Мінстратегпром, "Укроборонпром" та Міноборони визначать оптимальні форми взаємодіі. І доведуть це до громадськості у форматі нової ініціативи. Бо приватні компанії це вже роблять.