20 293 75
51% россиян "гордятся" войной РФ против Украины, а 12% - "шокированы", - опрос "Левада-Центра". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Более 50% граждан РФ гордятся войной, которую развязала их страна против Украины.
Об этом свидетельствуют данные опроса российского "Левада-Центра", информирует Цензор.НЕТ.
Так, большинство опрошенных (51%) гордятся Россией в войне против Украины.
31% опрошенных заявили, что война РФ против Украины вызывает у них "тревогу, страх и ужас". 12% "шокированы".
В возрастной группе 18-24 лет превосходит "тревога, страх и ужас" (37%), затем идут "гордость за Россию" (33%), "шок" (15%); Кроме этого, в этой возрастной группе, по отношению к другим, выделяется "подавленность, оцепенение" (12%).
Топ комментарии
+59 Garry Grant
показать весь комментарий03.04.2022 19:34
+36 YU ST
показать весь комментарий03.04.2022 19:38
+29 Толья
показать весь комментарий03.04.2022 19:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Теперь придётся менять позу, вставать с колен и становится раком, чтобы с голодухи не подохнуть.
И то не факт, что накормят.
но даже если на половину поделить те 40 60% "гордость"
то это очень показательно
(хотя сюда еще прибавить почти 10 лет грязной лжи из каждого утюга
плюс сейчас такая же ложь
но молодеж точно может найти альтернативную информацию)
Чому українці повині перейматися чи цікавитися "как оно там, что ані думают" замість просто викреслити це еволюційне недорозуміння і бачити їх тільки як якусь небезпечну пандемію.
2. Приоритети українських ЗМІ давати актуальну інформацію українцям чи непокоїтись про нестачу інформації для скрєповатників в Україні?
Якщо ми можемо сказати, що ми пишаємося своєю армією, своїми захисниками, які боронять нас і нашу землю, то 51% росіян пишаються війною. Просто війною, яку самі ж і розв'язали. І навіть не російською армією, бо це армія злочинців: мародерів, гвалтівників, катів, трусів, які вміють "воювати" проти лише цивільного населення. Вони просто пишаються війною.
А якщо хтось думає, що типу "прості кацапчата" ні при чому і що то "усе пітін винен", то ось Вам коротенький ролик, де мролюбні мокшанці говорять про війну та майбутнє України.
https://youtu.be/p7987MbJ5vg
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков,
В страну не ДУРАКОВ, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения страны,
вернувшейся с войны."
Ігор Тальков, 1991 р.
Та ВИ зайдіть на їхні "патріотичні" сайти/форуми. Я просто не знаю, як цензурно висловитися, це просто КЛІНІКА.
Умовне листування (якщо б, звісно, таке могло би бути) між Ейхманом-Менгеле-Р.Хьоссом - дитячий белькіт.