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51% россиян "гордятся" войной РФ против Украины, а 12% - "шокированы", - опрос "Левада-Центра". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,росія

Более 50% граждан РФ гордятся войной, которую развязала их страна против Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса российского "Левада-Центра", информирует Цензор.НЕТ.

Так, большинство опрошенных (51%) гордятся Россией в войне против Украины.

31% опрошенных заявили, что война РФ против Украины вызывает у них "тревогу, страх и ужас". 12% "шокированы".

В возрастной группе 18-24 лет превосходит "тревога, страх и ужас" (37%), затем идут "гордость за Россию" (33%), "шок" (15%); Кроме этого, в этой возрастной группе, по отношению к другим, выделяется "подавленность, оцепенение" (12%).

Читайте: Война РФ против Украины далека от завершения, - Белый дом

51% россиян гордятся войной РФ против Украины, а 12% - шокированы, - опрос Левада-Центра 01
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Топ комментарии
+59
А я пишаюсь,що не москаль.
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03.04.2022 19:34
+36
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03.04.2022 19:38
+29
Вже - *****.
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03.04.2022 19:35
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А я пишаюсь,що не москаль.
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03.04.2022 19:34 Ответить
тут інше цікаве . В категорії 18-25 (призов) 37% відчувають жах. А от 61% старих пердунів пишаються, що їхніх онуків в Україні бездомні собаки по полям прикопують.
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03.04.2022 19:43 Ответить
Старі пердуни просто не користуються там фейсбуком, інстаграмом чи тік-током... А молодь користується, і тому у них жах, що їм все це відрубили, а не від самої війни!
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03.04.2022 20:57 Ответить
не так. вишь москаля - мочи.
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03.04.2022 19:44 Ответить
Я анапский, мать казачка, батя харьковский. Когда, при получении пачпорта в 16 лет, мне паспортистка предложила в графе нациоальность записать русский, я спросил: зачем, она сказала - так тебе в жизни легче будет. Я гордо отказался. Патамушто у меня с 7-го класса в русскоязычной школе между своими тайным приветствием было - Слава Украине, Героям Слава. Откуда это у меня???
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03.04.2022 19:50 Ответить
Судя по всему нет лишней хромосомы. Вы явно опечалили мединского)
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03.04.2022 20:00 Ответить
О це ти *********, настало врємя ахуітєльних історій
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03.04.2022 20:03 Ответить
як попандопало, скотиняка
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03.04.2022 20:08 Ответить
Так, маю з ким поділитися на цій платформі, але не з тобою
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03.04.2022 20:08 Ответить
Та ок, мені байдуже впринципі, але я просто чую що ти *********
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03.04.2022 20:27 Ответить
Вітаю, ти мене розкрив
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03.04.2022 20:34 Ответить
Вже - *****.
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03.04.2022 19:35 Ответить
Кто бы сомневался.Страна 404.
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03.04.2022 19:35 Ответить
Эту территорию с названием "рф" вылечат только многолетние Вежливые антиоперацинные санкции с резким падением доходов, дикими ценами, повальной безработицей и лишением целой группы товаров и услуг. Только Совок, только дефицит, только старые-добрые километровые очереди
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03.04.2022 19:36 Ответить
Та да, соскучились "гордецы", вечно "сколенвстающие", по началу 90-х, когда за окорочок друг друга удушить готовы были. О другом я уже и не говорю.
Теперь придётся менять позу, вставать с колен и становится раком, чтобы с голодухи не подохнуть.
И то не факт, что накормят.
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03.04.2022 19:57 Ответить
Нічого подібного. Ту територію вилікувати може тільки суміш дусту і напалму. Іншого шляху немає. І чим скоріше світ це зрозуміє тим буде менше жертв.
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03.04.2022 21:51 Ответить
Цікаво буде повторити це опитування через місяць-другий. Так би мовити, на голодний шлунок.
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03.04.2022 19:36 Ответить
Враховуючи що найбільшу "гордость атчизной" виявляє категорія 55 + років, то вони перші почнуть переходити в категорію "молчаливое унылое говно" ))
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03.04.2022 19:45 Ответить
Алеша Ступин, очередное... ))
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03.04.2022 19:36 Ответить
51% россиян получили посылки с блендерами и мясорубками от сыновй, мародерящих в Украине или ждут такие посылки, а 21% - получили посылки с сыновьями, мародерившими в Украине или ожидают такую посылку.
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03.04.2022 19:37 Ответить
31% получили и ещё 12% в ожидании.
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03.04.2022 19:40 Ответить
Подождем пока и эти 51% получат вместо мясорубки поллитровую банку с тем, что осталось от их звереныша. Аминь.
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04.04.2022 08:07 Ответить
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03.04.2022 19:38 Ответить
Естетствуючим снобам малюнки у стилі Pulp Art видаються примітивними. А мені вони подобаються. )))

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03.04.2022 19:59 Ответить
только одно... видишь чечена ****** кадырки надо поссать ему в рот
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03.04.2022 19:38 Ответить
51% россиян получили посылки с блендерами и мясорубками от сыновй, мародерящих в Украине или ждут такие посылки, а 12% - получили посылки с сыновьями, мародерившими в Украине или ожидают такую посылку.
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03.04.2022 19:38 Ответить
Ещё немного и эйфория пройдёт а дальше нищета, изоляция и рост преступности. И в итоге нах нам это надо было.
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03.04.2022 19:38 Ответить
51% думает, что его это не коснётся, или он пропетляет от этого. Ведь головы нет, только продолжение шеи.
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03.04.2022 20:03 Ответить
Вернее это уже давно не биомасса, а вторичное утильсырьё. Причём в первую очередь у себя, в родных ипенях.
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03.04.2022 20:23 Ответить
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03.04.2022 19:38 Ответить
Z V. O. Мабуть прикол такий з харанта
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04.04.2022 00:33 Ответить
А что левада-центру можно доверять? Все что там - все под контролем х..йла. Может кто-то скажет , что я не прав...
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03.04.2022 19:39 Ответить
Все под ФСБ, но плюс/минус цифры верны.... не оправдываю кацапов, но месяц назад было 70% дегенератов на рф...
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03.04.2022 19:46 Ответить
Однозначно маніпулятивні цифри кремлядської пропаганди. Яскраво підтримку показує кількість м'яса яке зайшло в Україну і схоже на те, що цей ресурс практично вичерпаний.
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04.04.2022 00:38 Ответить
Ну,количество поддерживающих уменьшается по мере утилизации рашистской орды,уже как-бы не 73% визжащих от радости,пошли гробы на "балаландию".
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03.04.2022 19:39 Ответить
Здається кремлівський карлик першим вб'є кабана кадирова. Амінь. Іншалла.
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03.04.2022 19:39 Ответить
я бы не оосбо верил в эти проценты всяких опросников
но даже если на половину поделить те 40 60% "гордость"
то это очень показательно
(хотя сюда еще прибавить почти 10 лет грязной лжи из каждого утюга
плюс сейчас такая же ложь
но молодеж точно может найти альтернативную информацию)
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03.04.2022 19:39 Ответить
їм правда не потрібна. цих мутантів просто не повинно існувати
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03.04.2022 19:43 Ответить
12% шоковані перспективою зубожіння, а не тим що скоїли.
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03.04.2022 19:41 Ответить
Не розумію сенсу і логіки таких "новин"
Чому українці повині перейматися чи цікавитися "как оно там, что ані думают" замість просто викреслити це еволюційне недорозуміння і бачити їх тільки як якусь небезпечну пандемію.
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03.04.2022 19:41 Ответить
Ну это адресовано тем, кто говорит "русские не такие, есть много нормальных, они против войны, во всем виноват Тупин" и прочий бред...
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03.04.2022 19:47 Ответить
1. Якщо так, то чому вони в Україні, замість возєднатися з "нєтакімі руцкімі" в скрєпостані?

2. Приоритети українських ЗМІ давати актуальну інформацію українцям чи непокоїтись про нестачу інформації для скрєповатників в Україні?
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03.04.2022 20:01 Ответить
Ну не обязательно это прямо ватники, это типа либеральные украинцы, ну есть же типа "понимающие," добрые люди, которые и за Украину, но им хочется верить в "хороших русских", ну "там диктатура" , "их зазомбировали" - можно иногда такое услышать и по ТВ...
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03.04.2022 20:13 Ответить
им хочется верить в "хороших русских" - на 40-й день війни після усих фактів про злочини і лишатися "не обязательно ватники"?
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03.04.2022 20:30 Ответить
Не сумніваюсь, що найбільше вони пишаються тим, що зробили в Бучі. Знущання з безвинних і неозброєних - це "сильна" сторона москалів з давніх часів. Часи середньовічча там тривають до сих пір.
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03.04.2022 19:41 Ответить
Дякую тобі Боже ,що я не москаль
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03.04.2022 19:42 Ответить
С кацапами уже давно все ясно. Только тотальное уничтожение.
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03.04.2022 19:43 Ответить
Чим менша вірогідність особистого призову на війну, тим більше гордість за імперію!
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03.04.2022 19:43 Ответить
Дураков и придурков всегда много, к сожалению, не только в паРашке, но и по всему миру, но % везде разный, чем больше фактических РАБОВ, тем выше их доля!
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03.04.2022 19:44 Ответить
Гордість за те, що напав на беззахисного сусіда, розхерачив його квартиру, згвалтував доньку, вбив дружину, покалічив бабусю, вкрав чінні речі, захопив шматок його землі і решті сусідів розповідає, що жоден з цієї родини не постраждав. Справді є чим пишатися!
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03.04.2022 19:45 Ответить
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03.04.2022 19:45 Ответить
Когда сдохнут 60+ ситуация изменится Коронаплинтус - твой вьіход !
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03.04.2022 19:48 Ответить
Слава Украинским Воинам,,которие убивают все більше кацапов. Очень скоро их бурний восторг перетечет в тихую грусть.
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03.04.2022 19:49 Ответить
Повітряна кулька так само пишалась , поки не луснула ...
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03.04.2022 19:54 Ответить
Пару недель назад в таком же опросе восторженных возгласов было аж 81процент. Двух недель хватило на то ,чтобы 30 процентов наложили в себе в штаны. Посмотрим, что будет через следующие две недели.
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03.04.2022 19:55 Ответить
Найн. То был опрос ВЦИОМ, это от Левада центр. Нихрена у них не изменилось.
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03.04.2022 19:59 Ответить
Як можна пишатися війною? Як взагалі війною можна пишатися? Тут не скажеш, що пропаганда винна, відсутність інформації чи ще щось. Це зламана свідомість.
Якщо ми можемо сказати, що ми пишаємося своєю армією, своїми захисниками, які боронять нас і нашу землю, то 51% росіян пишаються війною. Просто війною, яку самі ж і розв'язали. І навіть не російською армією, бо це армія злочинців: мародерів, гвалтівників, катів, трусів, які вміють "воювати" проти лише цивільного населення. Вони просто пишаються війною.
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03.04.2022 19:55 Ответить
Маю надію, що в нас не буде "стокгольмського сіндрому"....
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03.04.2022 19:56 Ответить
Якщо з кимось таке трапиться, то є дієве лікування - просто хвилинок п'ять фотки з Бучі переглянути.
А якщо хтось думає, що типу "прості кацапчата" ні при чому і що то "усе пітін винен", то ось Вам коротенький ролик, де мролюбні мокшанці говорять про війну та майбутнє України.
https://youtu.be/p7987MbJ5vg
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03.04.2022 20:04 Ответить
Все же к 43% что-то да доходит, но ещё много нужно гробов для улучшения социологии в нашу пользу.
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03.04.2022 20:03 Ответить
никуя до них не доходит -просто отмолчались...безразличие..
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03.04.2022 20:08 Ответить
"Одним из очевидных следствий войны является эффект расчеловечивания - снижения болевого порога , при котором жестокость и насилие, при других обстоятельствах вызывавшие бы отторжение и осуждение, теперь вызывают безразличие и даже восторг. Надо признать, что случилось это все не вчера и не вдруг. Война стала лишь триггером для процесса, который шел непрерывно в течение трех десятилетий. Культ насилия, право силы и сильного бить слабого, насиловать слабого и отнимать у слабого имущество, бессилие права и апатичный цинизм безучастия к тому, что происходит не лично с тобой - вот что подготовило сегодняшнюю военную эйфорию кацапских масс. Кацапские нелюди не жалеют других в первую очередь потому, что не жалеют самих себя..."
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03.04.2022 20:07 Ответить
Россия будет радоваться любой войне особенно там где она побеждает. Ну грабит убивает мирное население -это и есть повод для русских иметь гордость за своих ублюдков. Потому что для русских мания величия России превыше всего. Они даже согласны жить под санкциями лишь бы видеть зверства своих солдат над мирными людьми. Русский наро-это токсичный народ с ними нельзя ни договориться ни подружиться ни поговорить в смысле считают себя высшей расой в мире хотя все знают что русские живут в говне .
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03.04.2022 20:10 Ответить
Тільки повне знищення кацапів як популяції врятує цей світ від наступних з ними війнами. Як знищити? Дуже просто: тільки ядерні удари, по тих містах, де буде мінімальний вплив на екологію сусідів.
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03.04.2022 20:23 Ответить
"Я пророчить не берусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков,
В страну не ДУРАКОВ, а гениев.
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения страны,
вернувшейся с войны."

Ігор Тальков, 1991 р.
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03.04.2022 20:34 Ответить
ну і про що це? какой нах тальков... яка країна геніїв? країна крадених унітазів! закінчуйте вже це коліноприклонення перед свинособаками
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03.04.2022 20:46 Ответить
А про те що Тальков, якого убили в тому ж 91-му році, - як у воду дивився.
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04.04.2022 12:00 Ответить
Это очень хорошие цифры. Главное чтобы кацапы шли до конца, до тотальной нищеты и развала своей недоимперии. А то одумаются раньше времени и добренький запад их простит и опять начнёт орду подкармливать дабы не подохла с голоду. Нет уж - ***** должен довести кацапстан до состояния северной кореи и парада суверенитетов.
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03.04.2022 20:57 Ответить
У молодёжи явно жизненные установки немного получше, чем у старпёров. Вот что интернет животворящий делает . . .
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03.04.2022 21:00 Ответить
Шановне Товариство!
Та ВИ зайдіть на їхні "патріотичні" сайти/форуми. Я просто не знаю, як цензурно висловитися, це просто КЛІНІКА.
Умовне листування (якщо б, звісно, таке могло би бути) між Ейхманом-Менгеле-Р.Хьоссом - дитячий белькіт.
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03.04.2022 21:22 Ответить
Рабсеяне, а что там у вас на **********, не запретили ещё фильм "Волшебный голос Джельсомино"?
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03.04.2022 22:39 Ответить
 
 