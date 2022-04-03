Украина все еще не получила гарантий безопасности от США и других стран, - Зеленский

Санкции против РФ – это хорошо, но гарантии безопасности не менее важны.

Об этом в интервью CBS заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хотел бы поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Однако Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", - отметил он.

В то же время, подчеркнул Зеленский, другие страны также пока не предоставили Украине гарантий.

По словам главы государства, Украине будет недостаточно простых заверений.

"Если завтра война начнется снова, и будут применены только санкции – это будет ни о чем, потому что санкции важны, но если они не могут остановить агрессию – мы не нуждаемся в таких гарантиях", - подытожил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! ФОТО 18+