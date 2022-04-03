Россия должна снова убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать, чтобы Германия ужесточила санкции, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник остро отреагировал на дискуссии в немецкой коалиции вокруг возможного ужесточения санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом посол написал на своей странице в twitter, перепостив сообщения главы МИД Германии Анналены Бербок о возможности ужесточения санкций против РФ в ответ на военные преступления россиян в Киевской области.

"А теперь скажем прямо: для того, чтобы правительство светофора (действующая немецкая коалиция) наконец-то решилось хоть немного больше давить на Россию и усилить дальнейшие санкции (включая газовое и нефтяное эмбарго?), нужно снова убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать. Ок", - пишет он.

Jetzt im Klartext: damit die Ampel-Regierung sich endlich wagt, Russland ein bisschen mehr unter Druck zu setzen & weitere Sanktionen (Gas- & Öl-Embargo dabei?) zu verschärfen, müssen immer wieder Hunderte ukrainische Zivilisten abgeschlachtet, Frauen vergewaltigt werden. Okey https://t.co/tUWrvwlVRW — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 3, 2022

Посол перепостил твит Анналены Бербок, в котором глава немецкого МИД обещает дать ответ на преступления российской армии. "Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и предоставим Украине еще большую поддержку в ее обороне", - добавила она.

Таким образом, украинский посол отреагировал на скандальное заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера, который высказался против введения эмбарго на российские энергоносители.

"Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии", - заявил он.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что после нападения России на Украину Линднер заявил ему в Берлине, что Украине осталось всего несколько часов, поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.

Как известно, до начала открытого вторжения РФ Германия выступала категорически против поставок вооружения Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.