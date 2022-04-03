Россия должна снова убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать, чтобы Германия ужесточила санкции, - посол Мельник
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник остро отреагировал на дискуссии в немецкой коалиции вокруг возможного ужесточения санкций против РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом посол написал на своей странице в twitter, перепостив сообщения главы МИД Германии Анналены Бербок о возможности ужесточения санкций против РФ в ответ на военные преступления россиян в Киевской области.
"А теперь скажем прямо: для того, чтобы правительство светофора (действующая немецкая коалиция) наконец-то решилось хоть немного больше давить на Россию и усилить дальнейшие санкции (включая газовое и нефтяное эмбарго?), нужно снова убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать. Ок", - пишет он.
Jetzt im Klartext: damit die Ampel-Regierung sich endlich wagt, Russland ein bisschen mehr unter Druck zu setzen & weitere Sanktionen (Gas- & Öl-Embargo dabei?) zu verschärfen, müssen immer wieder Hunderte ukrainische Zivilisten abgeschlachtet, Frauen vergewaltigt werden. Okey https://t.co/tUWrvwlVRW— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 3, 2022
Посол перепостил твит Анналены Бербок, в котором глава немецкого МИД обещает дать ответ на преступления российской армии. "Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и предоставим Украине еще большую поддержку в ее обороне", - добавила она.
Таким образом, украинский посол отреагировал на скандальное заявление министра финансов Германии Кристиана Линднера, который высказался против введения эмбарго на российские энергоносители.
"Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии", - заявил он.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что после нападения России на Украину Линднер заявил ему в Берлине, что Украине осталось всего несколько часов, поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.
Как известно, до начала открытого вторжения РФ Германия выступала категорически против поставок вооружения Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
💥 Здесь на них охотятся ТрО, Джавелины и Байракторы.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=OO9JqDelmLk
если в ирпене, буче небольших городках, уже сотни убитых не от снарядов и бомбардировок находят
а от пыток, расстрелов и прочего
что они натворили и творят в мариуполе, херсоне, мелитополе, энергодаре, генечинске и других?
фсбешные мрази только рады устраивать пытки, допросы и выстрелы в затылок по безоружным людям
где то читал что за газ европейцы расплачиваются переводя на счета заблокированными ими же
т.е. формально оплачивают, но счета заморожены и ими рашка пользоваться не может
(поэтому то и просили оплачивать рублями, т.е. плата бы шла в рашенский банк
где бы им пришлось продавать евро и покупать рубли и за них оплачивать)
но я не понял, это все страны так оплачивают или нет
по нефти тоже не очень ясно
Второй момент с идеей "покупать газ за рубли" связан с тем, что рашка пытается внедрить рубль с качестве средства международных платежей. В случае успеха отпадет необходимость во внутренней конвертации валюты в рубли на территории рашки, и можно будет покупать по всему миру сразу за рубли все, что нужно. Это надо для обхода санкций, потому что за перемещением долларов по миру следит Америка, и если кто-то что-то покупает за доллары, то видно, что именно, и легко отследить попытки обхода санкций и поставку на рашку запрещенных товаров. А если расчеты будут проводиться в рублях, то это только рашка сразу будет видеть, что и где куплено, а остальным странам будет горраздо труднее докопаться до истины без участия разведки.
Все безнальные рассчеты всегда идут через банки эммитенты валюты.
Т.е.если платите в евро-то все идёт через евробанк какой-то.Теперь смотрите схему-германия переводит евро на счета газбанка,типа покупает рубли,но евровый счёт газбанка все равно находится на кор.счету банка эмитента евро,т е.по сути даже не покидает территорию Европы.В итоге получается красивая картинка для пиплов с обеих сторон
До речі, про біженців. Наразі Європа ледь не краще відноситься до наших біженців, ніж ми самі. Подивіться, як виросли ціни на аренду житла на Західній Україні, наприклад - хіба це не іспанський стид, дерти три шкури з брата-українця, що вивозить сім'ю у відносну безпеку? А в Європі багато де просто безкоштовно надають житло, дають грошей, щоби було що істи, і в деяких випадках навіть допомагають знайти роботу (або влаштовують на курси, щоб навчитися тому, що допоможе знайти роботу).
Не треба кидатися лайном в людей, що нам допомагають, будь ласка. Не будьте, як орки. Будьте, як люди. Тримайтеся, слава Україні!
а немцы- засранцы
НЕДІЛЯ, 3 КВІТНЯ 2022, 15:12
1 квітня німецькі ЗМІ повідомили, що Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз знаходяться у Чехії.
"Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її обороні", - додала вона.