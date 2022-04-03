РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15495 посетителей онлайн
Новости СпортВойна в Украине Война
2 425 7
война (47249) помощь (6268) спорт (2303) футбол (3539) Шахтер (608)

"Шахтер" проведет игры с лучшими командами Франции, Италии и Турции для сбора средств украинским детям, - директор клуба Срна

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

шахтар

Начиная с 13 апреля ФК "Шахтер" проведет ряд товарищеских благотворительных игр, все средства будут направлены на помощь Украине.

Об этом сообщил директор украинской команды Дарио Срна в эфире Украина24, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, игры пройдут в Стамбуле. 13 апреля "Шахтер" встретится с местным "Бешикташем", а уже 19 апреля состоятся игры с турецким "Фенербахче", испанской "Севильей", хорватским "Хайдуком", французским ПСЖ, и итальянским "Лацио".

"Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям. Пока это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, "придет время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной". Я с этим соглашаюсь и также убежден, что так будет", - резюмировал Срна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская ассоциация футбольных клубов передает Украине 1 млн евро, - гендиректор ФК "Шахтер"

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я вот не воспринимал клуб шахтер и рыжего. но чтото поменялось. может всеже они тоже Украина?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:18 Ответить
Тут річ у тому, що якщо рашисти захоплять Україну, то заберуть у Ахметова увесь бізнес на 7 мільярдів або знищать 🤔
показать весь комментарий
03.04.2022 20:23 Ответить
Шахтер еще в 2014 отрекся от ДНР и поддержал Украину.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:25 Ответить
у нас гудит. пойду на балкон посмотрю.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:19 Ответить
Смердючі руді бабки, переб'ємося якось.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:19 Ответить
Рижі під....ераси і далі підтримують руССкій мір!
показать весь комментарий
03.04.2022 20:26 Ответить
Даріо Срна є більшим українським патріотом за багатьох гравців Шахтаря. Дякуємо йому за добрі справи. Хай береже його та його родину Бог!
показать весь комментарий
03.04.2022 20:38 Ответить
 
 