"Шахтер" проведет игры с лучшими командами Франции, Италии и Турции для сбора средств украинским детям, - директор клуба Срна

Начиная с 13 апреля ФК "Шахтер" проведет ряд товарищеских благотворительных игр, все средства будут направлены на помощь Украине.

Об этом сообщил директор украинской команды Дарио Срна в эфире Украина24, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, игры пройдут в Стамбуле. 13 апреля "Шахтер" встретится с местным "Бешикташем", а уже 19 апреля состоятся игры с турецким "Фенербахче", испанской "Севильей", хорватским "Хайдуком", французским ПСЖ, и итальянским "Лацио".

"Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям. Пока это главное, чем мы можем помочь. Как сказал президент нашего клуба Ринат Ахметов, "придет время, когда мы отстроим Украину и будем инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной". Я с этим соглашаюсь и также убежден, что так будет", - резюмировал Срна.

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