Все, у кого есть возможность, должны временно покинуть регион. Большая вероятность, что ситуация будет усложняться, – председатель Донецкой ОВА

Руководитель Донецкой военной администрации Кириленко сообщил, что ситуация в Донецкой области имеет тенденцию к обострению и объяснил, почему жители Донецкой области должны покинуть регион.

Об этом сообщает Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

"Все, у кого есть возможность, должны временно покинуть регион. Мы все должны отбросить панику. Большая вероятность, что ситуация будет усложняться. Это очевидно. И в таком случае одним из важных рычагов манипуляций и достижением результатов для врага будет население. Поэтому населению нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага", - отметил Павел Кириленко.

Отвечая на вопрос журналистов, предусматривает ли правовой режим военного положения принудительное отселение людей, чтобы облегчить задачу украинским защитникам, глава ДонОВА ответил, что закон дает такие полномочия военному командованию и администрациям.

"Но мы же не будем превращаться в оккупанта. Наиболее эффективно понимание самого населения. Мы сделаем все, чтобы людям было куда возвращаться", - подчеркнул он.

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