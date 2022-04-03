РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15495 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
13 747 45
эвакуация (1759) Донецкая область (7173) Кириленко Павел (624)

Все, у кого есть возможность, должны временно покинуть регион. Большая вероятность, что ситуация будет усложняться, – председатель Донецкой ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кириленко

Руководитель Донецкой военной администрации Кириленко сообщил, что ситуация в Донецкой области имеет тенденцию к обострению и объяснил, почему жители Донецкой области должны покинуть регион.

Об этом сообщает Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

"Все, у кого есть возможность, должны временно покинуть регион. Мы все должны отбросить панику. Большая вероятность, что ситуация будет усложняться. Это очевидно. И в таком случае одним из важных рычагов манипуляций и достижением результатов для врага будет население. Поэтому населению нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага", - отметил Павел Кириленко.

Отвечая на вопрос журналистов, предусматривает ли правовой режим военного положения принудительное отселение людей, чтобы облегчить задачу украинским защитникам, глава ДонОВА ответил, что закон дает такие полномочия военному командованию и администрациям.

"Но мы же не будем превращаться в оккупанта. Наиболее эффективно понимание самого населения. Мы сделаем все, чтобы людям было куда возвращаться", - подчеркнул он.

Читайте: В Донецкой области за сутки в результате обстрелов оккупантами погибли 7 человек, - Кириленко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Ты *******. Хуже москаляки. Хотя может ты и есть москаляка.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:39
+7
Дурний зовсім?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:33
+5
Да куда угодно. Иначе будет Буча номер два. И вообще, присутствие мирных жителей стесняет действия украинских военных, которые не могут стрелять по всем необходимым целям, в отличие от рашистов.
Хотите помочь выстоять - уезжайте. Это серьезно.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мне что теперь уезжать. Куда? Я думал мы выстоим.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:20 Ответить
Коли навкруги мирняк - важко працювати + заручники ітп
показать весь комментарий
03.04.2022 20:21 Ответить
Обязательно выстоим. Но если ты возьмёшь автомат, то быстрее погони
показать весь комментарий
03.04.2022 20:22 Ответить
должны выстоять, но уже ясно что орки всё что осталось кинут именно в этом направлении, вот тупо всё что есть, и будет очень горячо
показать весь комментарий
03.04.2022 20:22 Ответить
Краще переїхати хоча б на деякий час, зараз відкрито безліч центрів для біженців і в Україні і по всій Європі в яких тобі дадуть де поспати, нагодують і можливо навіть розважать, краще ніж сидіти під обстрілами яких скоріш за все стане в рази більше
показать весь комментарий
03.04.2022 20:23 Ответить
Да куда угодно. Иначе будет Буча номер два. И вообще, присутствие мирных жителей стесняет действия украинских военных, которые не могут стрелять по всем необходимым целям, в отличие от рашистов.
Хотите помочь выстоять - уезжайте. Это серьезно.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:41 Ответить
Нет такого города КудаУгодно на карте. Львов переполнен как и вся западная, цены на самую вонючую однокомнатную во Львове уже перевалили за 30 тыс грн/месяц, а где их сейчас взять? В Польше есть приюты для беженцев, но туда не выпускают мужчин, а без них не хотят ехать и женщины. По факту так все и помрут в своих домах.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:10 Ответить
Похоже вы еще не поняли, где оказались. Однокомнатную во Львове вам подавай? Да лучше бомжевать в селах Полтавы, чем сидеть и ждать, пока русня придет и всех замочит.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:00 Ответить
Ти думаєш що тобі пощастить ?
Приклад Київської області не наводить на іншу думку?
показать весь комментарий
03.04.2022 21:24 Ответить
Донбасс расхреначат, к гадалке не ходи...
показать весь комментарий
03.04.2022 20:23 Ответить
Или оккупируют и устроят геноцид как в Буче.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:42 Ответить
проукраинцев замучают, 100%
показать весь комментарий
03.04.2022 20:58 Ответить
Не только. Они имеют мораль "если есть возможность убить человека, и ничего за это не будет, то почему бы и не сделать этого?" Они будут просто так стрелять, "потому что могут себе это позволить", чисто для того, чтобы почувствовать власть, власть маньяка над жертвой.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:05 Ответить
а если кто то и спрячется, то местные сдадут, которые не хотят уезжать и чего то ждут
показать весь комментарий
03.04.2022 21:38 Ответить
Куди їхати? Ви ж чекали руССкій мір, зустрічайте!
показать весь комментарий
03.04.2022 20:28 Ответить
Дурний зовсім?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:33 Ответить
пнх шариков...
показать весь комментарий
03.04.2022 21:49 Ответить
Слов нет...
показать весь комментарий
03.04.2022 20:36 Ответить
Заїб....али перти до нас на західну Україну! Йдіть воюйте за свій Донбас!
показать весь комментарий
03.04.2022 20:37 Ответить
Ты *******. Хуже москаляки. Хотя может ты и есть москаляка.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:39 Ответить
Он скорее всего москаль, но примерно то же говорят и многие жители западной. Не все конечно, если и те кто вообще бесплатно к себе семьи пустил жить, но и таких более чем хватает..
показать весь комментарий
03.04.2022 20:44 Ответить
когда в голове вата, то именно так и размышляют, уж не примите лично на свой счет. Так можно все области раздать и не факт, что вы останетесь в "лучшей" из них
показать весь комментарий
03.04.2022 21:18 Ответить
шо, опять в дурке амнистию объявили? стратехх гуев...
показать весь комментарий
03.04.2022 21:51 Ответить
Так нельзя говорить
показать весь комментарий
03.04.2022 20:46 Ответить
То есть как? Нет разницы запад, восток? Или пока к тебе не придут ты не причем? Чем ты тогда лучше кацапомразей? Тоже делишь людей на сорта.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:52 Ответить
Если он украинец, он хуже кацапа...Не дай Бог в полной мере война дайдет и до запада, такие как он первые будут вплавь границу пересекать, со словами и ***** нужна та родина. Это мерзкий вид людей, от которых тошнит.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:57 Ответить
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди." - це про тебе, падло
показать весь комментарий
03.04.2022 20:58 Ответить
Кто кричал "Раися! Раися!" должны выехать на запоребрик нафуй.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:41 Ответить
Так а куда ехать? Львов переполнен, за квартиры просят уже больше 30 тыс грн в месяц, в гостиницах мест нет. Поехали бы за границу - вот только не дают мужчинам выезжать, даже тем кто старше 40 и мягко говоря не представляет ценности для армии по физической кондиции, о чем прямым текстом сказали в военкомате. Но выпустить при этом не могут. А без мужей не хотят уезжать и жены без мужей. Отака хня малята (с).
показать весь комментарий
03.04.2022 20:42 Ответить
Деревни вообще беззащитные и их рашисты вычищают в первую очередь. Если ты про деревни на западной, то там мягко говоря нет желающих брать к себе беженцев.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:01 Ответить
деревни орки первым делом вырезают.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:02 Ответить
Ну так и отправь жену с детьми. а сам ну.. хоть волонтерить где то. Если не годен для армии. Было бы желание....
показать весь комментарий
03.04.2022 21:11 Ответить
Не хотят сами ехать ни в какую. Я уже все мне известные способы перепробовал включая скандалы и чуть ли не выпихивание ногой под зад с сумками. И не только мои не хотят, таких большинство.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:24 Ответить
"захисникам Донеччини буде набагато легше бити ворога" - з цим важко сперечатися, хто може (і не може) - виїжджайте без розмов, подивіться на Бучу-Маріуполь..(
показать весь комментарий
03.04.2022 20:52 Ответить
Много сел в центральных и не только областях где тихо и примут и не надо тысячи за квартиры платить. Если едиш от войны про комфорт думаешь во вторую очередь, главное безопасность жизни.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:38 Ответить
Кожен день бугаїв бачу рускаязичних у Львові... Чого у військомат не йдуть відвойовувати свій дім?! Доки пацани зі Львова і Тернополя вмиратимуть за данбаз поки бугаї с дамбаса по Львові і Трускавці шляються?!
показать весь комментарий
03.04.2022 23:32 Ответить
 
 