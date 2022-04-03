Шольц пообещал новые санкции против РФ: Последствия ощутит Путин и те, кто поддерживает его

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что страны ЕС введут в отношении России новые санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие дни мы будем принимать новые меры", - сказал он.

По его словам, президент России и те, кто поддерживает его, "ощутят последствия" этих санкций.

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