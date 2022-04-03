Шольц пообещал новые санкции против РФ: Последствия ощутит Путин и те, кто поддерживает его
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что страны ЕС введут в отношении России новые санкции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В ближайшие дни мы будем принимать новые меры", - сказал он.
По его словам, президент России и те, кто поддерживает его, "ощутят последствия" этих санкций.
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+18 Генадий Горелик
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https://www-welt-de.translate.goog/politik/ausland/plus237957311/Lambrecht-Liste-Bundesregierung-verweigert-der-Ukraine-die-Lieferung-von-Panzern-aus-Deutschland.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru
А нам тем временем блокируют передачу 100 старых БМП
висловити занепокоєння
А сколько еще нужно невинных жертв чтобы выполнить обещания и чтобы "відчув Путин"????
Т.е., можно было сделать чтобы Пуйло почувствовал, но не сделали? Что, яхту у него отберёте? Или в очередной раз выразите глубокую обеспокоенность?
Наразі Fidesz Орбана лідирує після підрахунку 48% голосів, але відрив дедалі скорочується.
Зараз в нього 56,7% проти 31.7% у опозиції.
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