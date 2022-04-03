На востоке в ближайшее время будут идти ожесточенные бои за нашу территорию, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На востоке Украины готовятся к большим боям с российскими оккупантами.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается ситуации на направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Действительно, там собирается большая группировка войск российской федерации. Останавливаться они не собираются. Я уже говорил и еще раз могу повторить: задачи, которые ставит путин перед своими янычарами по поводу уничтожения нашего государства, они никуда не исчезают. Единственное, что они сегодня будут делать – перегруппировки, имеют большое желание именно на этом направлении сделать большие проблемы для наших Вооруженных сил, и мы также ожидаем, что в ближайшее время там будут ожесточенные бои вестись за нашу территорию", - отметил секретарь СНБО.
"То, что касается маневров, которые у них там (на Сумщине. - Ред.) были, это передислокация на сегодняшний день. Еще раз подчеркиваю: там в ближайшее время ожидают большие бои за нашу страну. Мы готовимся, готовятся наши Вооруженные Силы, готовится все наше общество для того, чтобы дать сопротивление этому агрессору, этим рашистам, которые продолжают переться на нашу землю, и я никого бы не успокаивал, что это пройдет через день, через две, через неделю.
Это очень опасная ситуация. Пока враг не будет разбит, чувствовать себя спокойно не от чего. Нам нужна победа, и она обязательно будет", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Теперь же у них остаётся 2 направления: Херсон - Николаев и зона ООС. 2 направления даже тупое расейское командование способно вытянуть. О 10-кратном превосходстве в технике не будем говорить, а вот при превосходстве в небе плюс массированными запусками крылатых ракет по одному направлению можно занять территорию даже не вступая в бой. Поэтому сужение фронта это прекрасная новость для людей, которые освободились от оккупации, но ужасная новость для наших защитников
Но до этого все шло по нашему сценарию, теперь же тревожнее, чем перед 24-м
При цьому відомо, що в боях проти ЗСУ важкі втрати понесла 31-ша окрема десантно-штурмова бригада із Ульяновска, а в 83-ій ДШБр - взагалі утилізований заступник командира бригади;
Рашисти не намагаються наступати в напрямку Сум та Харкова, бо подібні спроби закінчується для них «грузом 200». Наприклад, при спробі наступу на Харків сьогодні критичні втрати мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку - утилізовано 80% особового складу підрозділу.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
все буде Україна !!!
https://youtu.be/cIJiM1jKyOE?list=RDCMUC7Rwwb_LNJMhixpuVmjCEeA&t=6
Очевидно, що так орки готуються до самовбивчої "банзай-атаки" на об'єкти Миколаївського річкового порту, ну і власне - на сам Миколаїв. Але така атака, у випадку її реалізації, буде самовбивчою з наступної причини - ще 4 березня Миколаївська ОДА видала припис, що забороняє плавання усьому річковому транспорту по водам рік Південний Буг та Інгул. У випадку порушення заборони - наші військові стрілятимуть на ураження без попередження.
І ми все, *****, бачимо зверху. Якщо хтось думає, що ей знімок притопленого "саратова" зроблений з безпілотника - так ні. Це знімок з супутника. Так що ми бачимо все - навіть куди кацапський подпол срати ходить.
Может не ждать пока соберутся? ...