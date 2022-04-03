РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15495 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
36 305 35
война (47249) Данилов (1056) Сумская область (1872)

На востоке в ближайшее время будут идти ожесточенные бои за нашу территорию, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

На востоке Украины готовятся к большим боям с российскими оккупантами.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается ситуации на направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Действительно, там собирается большая группировка войск российской федерации. Останавливаться они не собираются. Я уже говорил и еще раз могу повторить: задачи, которые ставит путин перед своими янычарами по поводу уничтожения нашего государства, они никуда не исчезают. Единственное, что они сегодня будут делать – перегруппировки, имеют большое желание именно на этом направлении сделать большие проблемы для наших Вооруженных сил, и мы также ожидаем, что в ближайшее время там будут ожесточенные бои вестись за нашу территорию", - отметил секретарь СНБО.

"То, что касается маневров, которые у них там (на Сумщине. - Ред.) были, это передислокация на сегодняшний день. Еще раз подчеркиваю: там в ближайшее время ожидают большие бои за нашу страну. Мы готовимся, готовятся наши Вооруженные Силы, готовится все наше общество для того, чтобы дать сопротивление этому агрессору, этим рашистам, которые продолжают переться на нашу землю, и я никого бы не успокаивал, что это пройдет через день, через две, через неделю.

Это очень опасная ситуация. Пока враг не будет разбит, чувствовать себя спокойно не от чего. Нам нужна победа, и она обязательно будет", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пытали и убили марафонца-рекордсмена Сергея Проневича на Сумщине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
Грузины в Гостомеле.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:45
+12
перед війною чмо втирав весь час українському народу разом із Зелею що нападу не буде, це все провокатори - готуйтеся на травневі шашлики
показать весь комментарий
03.04.2022 20:57
+8
Як виявилось, росіяни перекинули в тимчасово окуповані райони Херсонської області бійців своїх ПВК, які отримали завдання провести диверсії на об'єктах інфраструктури річкового транспорту. Навіть відомо, що окупанти вилучали навісні двигуни потужністю понад 60 кінських сил у жителів сіл Рибальче та Геройське Херсонської області, розташованих на березі Дніпровського лиману.
Очевидно, що так орки готуються до самовбивчої "банзай-атаки" на об'єкти Миколаївського річкового порту, ну і власне - на сам Миколаїв. Але така атака, у випадку її реалізації, буде самовбивчою з наступної причини - ще 4 березня Миколаївська ОДА видала припис, що забороняє плавання усьому річковому транспорту по водам рік Південний Буг та Інгул. У випадку порушення заборони - наші військові стрілятимуть на ураження без попередження.
І ми все, *****, бачимо зверху. Якщо хтось думає, що ей знімок притопленого "саратова" зроблений з безпілотника - так ні. Це знімок з супутника. Так що ми бачимо все - навіть куди кацапський подпол срати ходить.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грузины в Гостомеле.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:45 Ответить
Ну хоть фронт немного сузился. Уже легче.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:50 Ответить
кому?
показать весь комментарий
03.04.2022 21:00 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
03.04.2022 21:04 Ответить
Как раз нифига не легче. Фронт был зафиксирован и у орков не было сил наступать ни по одному из направлений, плюс из-за растянутости коммуникаций были огромные проблемы с подвозом БК и топлива, наши партизаны все взрывали. Плюс их тупое командование не тянуло сразу 7 операционных направлений. Ещё месяц такой войны и они бы сами пачками начали сдаваться вместе с техникой.
Теперь же у них остаётся 2 направления: Херсон - Николаев и зона ООС. 2 направления даже тупое расейское командование способно вытянуть. О 10-кратном превосходстве в технике не будем говорить, а вот при превосходстве в небе плюс массированными запусками крылатых ракет по одному направлению можно занять территорию даже не вступая в бой. Поэтому сужение фронта это прекрасная новость для людей, которые освободились от оккупации, но ужасная новость для наших защитников
показать весь комментарий
03.04.2022 21:34 Ответить
Это теория, которая должна подкрепиться на практике. А на практике будет то,что и было,только с бОльшими потерями для кацапни.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:37 Ответить
В новой фазе все может быть как в нашу пользу, так и в их.
Но до этого все шло по нашему сценарию, теперь же тревожнее, чем перед 24-м
показать весь комментарий
03.04.2022 21:52 Ответить
Щось за тероборону ні слова.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:51 Ответить
Данилову краще заткнутися - нехай каже Залужний
показать весь комментарий
03.04.2022 20:52 Ответить
Ага.Щось дуже туманно.Вєщає...
показать весь комментарий
03.04.2022 20:53 Ответить
перед війною чмо втирав весь час українському народу разом із Зелею що нападу не буде, це все провокатори - готуйтеся на травневі шашлики
показать весь комментарий
03.04.2022 20:57 Ответить
повилазили діванні експерти...тобі щось не подобається? ...встав, підняв з дівана жопу і пішов захищати Україну!!!
показать весь комментарий
03.04.2022 21:04 Ответить
а тобі що подобається? в рот чи в жопу? чи ти безсахисна? Наташя
показать весь комментарий
03.04.2022 21:10 Ответить
перед вторгненням думав лише про санкції щодо "ворввзаконє". Тьху!
показать весь комментарий
03.04.2022 22:11 Ответить
Так чого чекати? Контрнаступу чи нову хвилю боїв в Сумах з ініціативи рашки?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:52 Ответить
Наступать к сожалению пока толком нечем. Пока только оборона.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:00 Ответить
наша вимотуюча та знищуюча кацапо - орків оборона це теж наступ - відстрочений у часі ...
показать весь комментарий
03.04.2022 21:12 Ответить
Нарешті притомна думка.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:55 Ответить
Ну кто как думает, если они делают акцент на донбасс, то Сумы им зачем? Гибнуть просто так? Ахтырская и тд трасса тоже без Киева ненужны. Что будет то будет.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:01 Ответить
На Донецькому напрямку орки перегруповуються та готуються до наступу, зафіксоване перекидання зокрема частин 37-ї окремої десантно-штурмової бригади із «Калінінградського анклаву»;
При цьому відомо, що в боях проти ЗСУ важкі втрати понесла 31-ша окрема десантно-штурмова бригада із Ульяновска, а в 83-ій ДШБр - взагалі утилізований заступник командира бригади;
Рашисти не намагаються наступати в напрямку Сум та Харкова, бо подібні спроби закінчується для них «грузом 200». Наприклад, при спробі наступу на Харків сьогодні критичні втрати мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку - утилізовано 80% особового складу підрозділу.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:59 Ответить
Судячи з всього, параша звідти теж буде відходити, як з під Києва. А от Сєверодонецьк та Лисичанськ, які в напівоблозі, інші південні міста в небезпеці.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:00 Ответить
Ему по должности положено рот открывать. А что несёт никого не интересует. Тем более он повторяет сообщения западной прессы.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:05 Ответить
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
показать весь комментарий
03.04.2022 21:05 Ответить
Данілов,ти у нас ким зараз "працюєш"? У Запорізькій обласній раді,в якій "працює",хрен знає за що,нагороджений орденом Голова облради Старух,по вашому рішенню припинила своє існування фракція "Опозиційного блоку"-Ура,перемога! Ага,зараз:створена "нова"фракція під назвою "За Україну",і в ній всі ті ж жопоблоківці Іди працюй,і бери з собою всіх,без винятку,прохвостів з Банкової
показать весь комментарий
03.04.2022 21:09 Ответить
Так. Будуть намагатися відрізати Україну від моря. Далі- повністю окупувати. Це війна на знищення.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:10 Ответить
Треба їх починати проріджувати іще поки вони не розвернулись в бойові порядки і не підготувались до наступу. В місцях їх скупчення, на вузьких місцях, при перетинах водних та інших перешкод, і з повітря, тощо. Неочікувано. В противному випадку нам знадобиться більше сил і є ризик отримати більше втрат щоби їх викурювати потім.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:12 Ответить
за нього - за таких ...переможем
все буде Україна !!!

https://youtu.be/cIJiM1jKyOE?list=RDCMUC7Rwwb_LNJMhixpuVmjCEeA&t=6
показать весь комментарий
03.04.2022 21:15 Ответить
Як виявилось, росіяни перекинули в тимчасово окуповані райони Херсонської області бійців своїх ПВК, які отримали завдання провести диверсії на об'єктах інфраструктури річкового транспорту. Навіть відомо, що окупанти вилучали навісні двигуни потужністю понад 60 кінських сил у жителів сіл Рибальче та Геройське Херсонської області, розташованих на березі Дніпровського лиману.
Очевидно, що так орки готуються до самовбивчої "банзай-атаки" на об'єкти Миколаївського річкового порту, ну і власне - на сам Миколаїв. Але така атака, у випадку її реалізації, буде самовбивчою з наступної причини - ще 4 березня Миколаївська ОДА видала припис, що забороняє плавання усьому річковому транспорту по водам рік Південний Буг та Інгул. У випадку порушення заборони - наші військові стрілятимуть на ураження без попередження.
І ми все, *****, бачимо зверху. Якщо хтось думає, що ей знімок притопленого "саратова" зроблений з безпілотника - так ні. Це знімок з супутника. Так що ми бачимо все - навіть куди кацапський подпол срати ходить.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:15 Ответить
Сталин тоже долго собирал огромные силы для наступления на Европу, но Гитлер его опередил. Результат: полный разгром всей наступательной группировки.
Может не ждать пока соберутся? ...
показать весь комментарий
03.04.2022 21:21 Ответить
Наближається Курська битва-2.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:23 Ответить
Харьков, Чернигов наполовину развалены. Сумы- областной центр, приграничной области, между Харьковом и Черниговом- нет. За все время войны по Сумам прилетало всего несколько раз. Кто нибудь может мне объяснить, почему так ?
показать весь комментарий
03.04.2022 21:30 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 21:45 Ответить
Ситуація не проста, але ми вдома на своїй Землі. Мелемо далі фарш, дивимось по сторонах і прикриваємо тили як своєму ближньому в бою так і по всіх фронтах. Ставимо приманки, ловимо ворога на його ж дурості бо війна - це мистецтво омани. Не втрачаємо уваги, спостерігаємо за всією картиною, прораховуймо де ймовірно може бути бій - ворог вдарить не там де ми будемо готові а там де ми не готові або найслабші. Тому ми так само маємо діяти. Добрий наступ - це там де нас не чекають, поганий - де ми не знаємо де маємо атакувати. Добра оборона - коли ворог не знає де краще йому напасти. Бийте з флангів, артою і з повітря техніку на маршах, оминайте близького контакту із окопаним ворогом, що зайняв позиції. Таких треба бити на відстані.
показать весь комментарий
04.04.2022 02:44 Ответить
 
 