ЕС должен обсудить запрет на импорт российского газа, - Минобороны Германии

Европейский Союз должен обсудить запрет на импорт российского газа.

Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, нужно дать ответ на зверства российских оккупантов в Киевской области.

"Должна быть реакция. Такие преступления не должны оставаться без ответа", – сказал министр.

Министр иностранных дел Анналена Бербок также призвала к ужесточению санкций против Москвы, но не упомянула об энергетическом секторе.

"Те, кто несет ответственность за эти военные преступления, должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и будем еще больше помогать Украине в защите", - подчеркнула она.

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