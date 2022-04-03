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ЕС должен обсудить запрет на импорт российского газа, - Минобороны Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

газ

Европейский Союз должен обсудить запрет на импорт российского газа.

Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, нужно дать ответ на зверства российских оккупантов в Киевской области.

"Должна быть реакция. Такие преступления не должны оставаться без ответа", – сказал министр.

Министр иностранных дел Анналена Бербок также призвала к ужесточению санкций против Москвы, но не упомянула об энергетическом секторе.

"Те, кто несет ответственность за эти военные преступления, должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и будем еще больше помогать Украине в защите", - подчеркнула она.

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Топ комментарии
+11
Обратите внимание, что о газе начала вякать министерка обороны, которая отказывается передавать бронетехнику. Пытается стрелки перевести и съехать со своей темы. Пусть за вооружение ответит, а не о газе рассуждает.
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03.04.2022 21:02
+6
Ніси, бро. Вже квітень, розрахунки будуть з половини травня. Там вже скоріше юані в обігу будуть.
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03.04.2022 20:55
+6
теперь немцам стало легче дышать. Рашка перехватила знамя фашизма.
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03.04.2022 21:00
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Ніси, бро. Вже квітень, розрахунки будуть з половини травня. Там вже скоріше юані в обігу будуть.
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03.04.2022 20:55 Ответить
Можна посилання на новину?
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03.04.2022 21:06 Ответить
Прогуглил, реально.
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/tek/novosti/priderjivaemsya-pragmatichnoy-pozitsii-slovakiya-gotova-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyah


Тем более у них премьер пророссийский, выступал за расейский Крыми и против санкций
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03.04.2022 21:12 Ответить
"Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик допустив можливість розрахунку за російський газ у рублях, щоб не допустити припинення постачання газу до країни."
Питання ще зовсім не вирішене, і сказав це не прем'єр, а профільний міністр.
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03.04.2022 21:57 Ответить
А чому чувака спам закинули? Це реальна новина....
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03.04.2022 21:43 Ответить
хотіли повторити геноцид з минулого сторіччя. 45 тис мішків, большая стройка в сибіру це все для нас приготували наші братушкі.
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03.04.2022 21:45 Ответить
Ого як справи пішли
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03.04.2022 20:55 Ответить
Щось німчура заворушилась....до дощу чи як?
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03.04.2022 20:56 Ответить
німчуру, як і українців, якщо розрухати то буде страшно, даремно кацапи так
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03.04.2022 20:58 Ответить
Обратите внимание, что о газе начала вякать министерка обороны, которая отказывается передавать бронетехнику. Пытается стрелки перевести и съехать со своей темы. Пусть за вооружение ответит, а не о газе рассуждает.
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03.04.2022 21:02 Ответить
Саме так, хай скаже що Україні потрібне ************ озброєння, щоб Німеччина отримувала російський газ
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03.04.2022 21:16 Ответить
Уже передали, курво!
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03.04.2022 21:17 Ответить
Подождем опровержения welt.de
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03.04.2022 23:01 Ответить
рашистське куйло дало вказівку німецьким срако,,,,изам заговорити газопостачання ,до ЄС. Немає сумніву,що фріци ,разом з французами, почнуть лоббіювати дальше постачання рашистських енергоносіїв в ЄС.
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03.04.2022 20:59 Ответить
Не обговорити заборону, а ввести повне ембарго на газ і нафту . Сидять десятиліттями на кацапській газовій голці і бояться злізти. Не вміють інакше. А в 1942 році німці розпочали прокладати газогін Дашава-Берлін. На 1943 рік ледь не закінчили. А по війні москалі з 60-х років качали газ з України, допоки українці їм не відкрили родовища в Сибіру і збудували цілі промисли. Коли берлінська стіна впала, то так присосались до цієї газової голки, що забули про війну, ворожнечу, розірвану Німеччину -НДР, а про демократичні принципи і годі говорити.
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03.04.2022 20:59 Ответить
зараз Гетьманців та інші бариги в ОП зволають - а як же наша труба і наші відкати?

І пофіг та війна....
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03.04.2022 21:00 Ответить
теперь немцам стало легче дышать. Рашка перехватила знамя фашизма.
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03.04.2022 21:00 Ответить
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03.04.2022 21:05 Ответить
Обговорити!! Ну ні фуя собі, яка жорстка реакція, дякую, дуже дякую..
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03.04.2022 21:00 Ответить
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03.04.2022 21:01 Ответить
Шо,безгазу х..р нестоїть???
Нацистсьа Германія! Денацифкація буа Неякісною. Кацапьки виплодки знищуть Європу
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03.04.2022 21:07 Ответить
Знову не то, ми маємо почути слова від ЄС, "ми маємо припинити фінансувати війну **** проти України"
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03.04.2022 21:07 Ответить
Бред рашистский, для тебе подобньlх.
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03.04.2022 21:14 Ответить
Круто, новость без единого фото/видео подтверждения)))
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03.04.2022 21:20 Ответить
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03.04.2022 21:40 Ответить
Украина сама может перекрыть газ в ЕС. Легко. Как говорит Зеленский "мало убили и изнасиловали". наверное.
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03.04.2022 21:17 Ответить
Власти Германии разрешили пробег автоколонны в поддержку России. И еще северный "поток говна" взорвать нахер.
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03.04.2022 21:27 Ответить
Тобто щоб закрили небо, треба щоб убили скільки українців? Мільйона хвате, десять?
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03.04.2022 21:30 Ответить
На мой взгляд это политическая болтовня - подмена понятий, отвлечение внимания. Зачем отказываться от газа? Нужно отказываться от оплаты росии за газ! Вот это и есть настоящие санкции! А то призыв давайте откажемся от газа, звучит как "пчелы против меда". Надо открыть специальный счет и переводить туда деньги за газ. Эти деньги еще пригодятся для восстановления Украины.
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03.04.2022 21:39 Ответить
Они с этих счетов платят по долгам спокойно. В итоге там денег не останется. Наивные вы люди.
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03.04.2022 21:52 Ответить
Вы не поняли, по наивности или по неграмотности. Государства участвующие в коалиции могут блокировать любые счета на которых есть деньги принадлежащие росийским экономическим агентам. Открывается специальный счет, для непонятливых - закрытый, арестованный!!! счет на который будут переводить деньги все покупатели росийского газа и нефти. Деньги скопившиеся на этом счету будут идти на репарации украине.
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03.04.2022 23:01 Ответить
Неужели что-то дошло???? Идиоты, давно нужно было понять, что трупу деньги не нужны. Всё нужно живым. А вы (немцы, французы) всё цепляетесь за доходы и процветание. Вы быстро забыли алоизыча, очень быстро. А зря, он тупой, всё показал давно и без макияжа.
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03.04.2022 21:42 Ответить
Гендиректор NIOC Мохсен Ходжасте-Мехр сообщил сегодня, что экспорт иранской нефти вырос на 40%. При этом нефтедобыча поднялась до уровня, на котором нефтепром Ирана находился до введения американских санкций 2018 года.
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03.04.2022 21:46 Ответить
Про Иран ясно было неделю назад. Новости хорошие. Но и там у власти *****.
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03.04.2022 21:53 Ответить
Но те ***** не настолько ***** как рашен-фюрер *****
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04.04.2022 00:24 Ответить
Ого, немцы первые начали про это говорить? Это что-то новенькое. А когда мы это говорили много лет, нас игнорировали.
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03.04.2022 22:17 Ответить
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03.04.2022 22:53 Ответить
И в Германии есть понимающие люди. Мало там тех, кто адекватно реагирует, по большей части пока рефлексируют.
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04.04.2022 11:07 Ответить
Герб рашизму.

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09.04.2022 14:46 Ответить
 
 