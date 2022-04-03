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ЕС должен обсудить запрет на импорт российского газа, - Минобороны Германии
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Европейский Союз должен обсудить запрет на импорт российского газа.
Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По ее словам, нужно дать ответ на зверства российских оккупантов в Киевской области.
"Должна быть реакция. Такие преступления не должны оставаться без ответа", – сказал министр.
Министр иностранных дел Анналена Бербок также призвала к ужесточению санкций против Москвы, но не упомянула об энергетическом секторе.
"Те, кто несет ответственность за эти военные преступления, должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и будем еще больше помогать Украине в защите", - подчеркнула она.
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показать весь комментарий03.04.2022 21:02
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Тем более у них премьер пророссийский, выступал за расейский Крыми и против санкций
Питання ще зовсім не вирішене, і сказав це не прем'єр, а профільний міністр.
І пофіг та війна....
Нацистсьа Германія! Денацифкація буа Неякісною. Кацапьки виплодки знищуть Європу