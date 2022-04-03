Аэропорт не узнать, - в "Антонове" рассказали, сколько самолетов уничтожено в Гостомеле. ФОТО
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ГП "Антонов" сообщило, что в результате боевых действий в Гостомеле уничтожены 3 и повреждены 5 самолетов и админздания.
Об этом сообщают в пресс-службе ГП "Антонов", информирует Цензор.НЕТ.
"ВСУ освободили от российских оккупантов Гостомель, в котором находится аэропорт "Киев-Антонов-2", где проводятся испытательные полеты и который является местом базирования самолетов "Авиалиний Антонова". После пребывания "российского мира", к сожалению, аэропорт не узнать. Уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225, диспетчерская башня и админздание. Повреждены самолеты Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124-100-150, ангары", – говорится в сообщении.
Также, в ГП "Антонов" отметили, что предстоит много работы по восстановлению и восстановлению инфраструктуры аэропорта и флота.
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літаки це проблема не лише антонова, а загальна, коли ніхто не лише не панікував
"Видання пише, що під час таємного візиту до Києва в середині січня керівник розвідки Вільям Бьорнс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та надав йому нові дані, отримані США, щодо планів Російської Федерації.
Зокрема, тоді американська розвідка вже знала про наміри росіян наступати з території Білорусі через зону відчуження, найкоротшим шляхом, та захопити аеропорт у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ." Джерело: https://censor.net/ua/n3330894
Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип'є
Живущої крові,-
Воно знову оживає
І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
В этом плане ничего небыло сделано, они показали себя как полные никчемы и бездари. Или они сами причастны к этому. За что и должны понести ответственность.
"никто не верил" только среди зелебобиков! все вменяемые криком кричали!
https://www.youtube.com/watch?v=hC2YdqKuYeo
Весь список "подвигів", крім емоційного зачитування тестів з бункера в студію? Воно, сучише, весь світ звинувачує, бо йому шашлики смажити помішали, от і всі його заслуги. Знало про вторгнення, знало навіть коли, і що?! А ну, його подвиги? Курва, тисячі життів всі його ті подвиги коштують...
Якби не скандал з дбр і Пашинським, ми б і не знали, що у Малині ледь не знищили запас ракет. Як знищили літаки в Гостомелі. Я ж не якийсь телепузік, якому можна пропагандонське гівно в мозок влити і я буду говорити те, що вигідно вам - зеленій монобільшості. Як бачимо на цензорі дуже не багато таких як ти.
Чим закінчилось? Як відреагували? Риторичні запитання.
До войны он это тщательно скрывал, так как это были красные линии.
Он боялся.
Во время разрушительной войны это выглядит уже по другому, как вариант окончания войны. Вот и думайТЕ.
да вот только тебе не доложили.
за это время они не сделали практически ничего чтобы подготовиться к нападению
на всех углах арахамии и резники кричали что американци нагнетают
они виноваты в гибели людей и потерях