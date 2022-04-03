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уничтожение (3962) Аэрофлот (46) ГП "Антонов" (140) Гостомель (90)

Аэропорт не узнать, - в "Антонове" рассказали, сколько самолетов уничтожено в Гостомеле. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ГП "Антонов" сообщило, что в результате боевых действий в Гостомеле уничтожены 3 и повреждены 5 самолетов и админздания.

Об этом сообщают в пресс-службе ГП "Антонов", информирует Цензор.НЕТ.

Аэропорт не узнать, - в Антонове рассказали, сколько самолетов уничтожено в Гостомеле 01
Аэропорт не узнать, - в Антонове рассказали, сколько самолетов уничтожено в Гостомеле 02

"ВСУ освободили от российских оккупантов Гостомель, в котором находится аэропорт "Киев-Антонов-2", где проводятся испытательные полеты и который является местом базирования самолетов "Авиалиний Антонова". После пребывания "российского мира", к сожалению, аэропорт не узнать. Уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225, диспетчерская башня и админздание. Повреждены самолеты Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124-100-150, ангары", – говорится в сообщении.

Также, в ГП "Антонов" отметили, что предстоит много работы по восстановлению и восстановлению инфраструктуры аэропорта и флота.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ангар с разрушенной "Мрией" в освобожденном Гостомеле. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+57
Это они из Лейпцига вещают или уже вернулись? Их уже арестовали за саботаж эвакуации самолетов?
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03.04.2022 21:07
+44
Вже напочатку лютого, майже всі закордонні авіакомпанії припинили польоти в Україну і забрали свої літаки з нашої держави. А в ніч з 23 на 24, був масовий вильот літаків цивільної авіації з України. Так що думайТЕ!
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03.04.2022 21:16
+29
Їх за тва тижні попереджали і пропонували забрати ту ж Мрію
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03.04.2022 21:16
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Это они из Лейпцига вещают или уже вернулись? Их уже арестовали за саботаж эвакуации самолетов?
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03.04.2022 21:07 Ответить
Десант в Гостомелі висадивсь 24 лютня.Коли б вони євакуєвали?Думайте що пишете.
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03.04.2022 21:10 Ответить
Вже напочатку лютого, майже всі закордонні авіакомпанії припинили польоти в Україну і забрали свої літаки з нашої держави. А в ніч з 23 на 24, був масовий вильот літаків цивільної авіації з України. Так що думайТЕ!
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03.04.2022 21:16 Ответить
у мелітополі залишилось до двох десятків іл76...
літаки це проблема не лише антонова, а загальна, коли ніхто не лише не панікував
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03.04.2022 21:44 Ответить
Им предлагали загодя
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03.04.2022 21:16 Ответить
Їх за тва тижні попереджали і пропонували забрати ту ж Мрію
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03.04.2022 21:16 Ответить
Пан має рацію... Будь ласка, погугліть... Якщо вмієте.
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03.04.2022 21:17 Ответить
Цо таке 24 лютня?
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03.04.2022 21:17 Ответить
Те саме що й підлога маккартні. Гугл транслейт по іншому не перекладає...
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03.04.2022 21:25 Ответить
Ще 26.01 тому дибілу (директору ДП Антонова) пропонували перевести всі літаки у Лейпциг. В нього був майже місяць.
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03.04.2022 21:18 Ответить
окрім місяця, в нього ще було начальство в особі прислуги уродів з головкою ЄрЗе.
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03.04.2022 21:21 Ответить
Чиновницьке бидло евакуювалось у Лейпціг на кілька тижнів раніше. І звідки срало на вимоги заводських спеціалістів евакуювати туда ж літаки. А місце в Лейпцігу було приготовано і для літаків, а не тільки для бидлячих срак заводських чиновників.
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03.04.2022 21:18 Ответить
.. керівництво авіакомпанії та весь коммерційний відділ у Лейпцигу були за дві !!! неділі до початку війни. От так вони евакуювалися! Не знаєте..то краще мовчіть! А тепер ДУМАЙТЕ!!!
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03.04.2022 21:19 Ответить
Тобто всі чудово знали і розуміли...
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03.04.2022 21:22 Ответить
Дуру виключи, Зе-бот!
"Видання пише, що під час таємного візиту до Києва в середині січня керівник розвідки Вільям Бьорнс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та надав йому нові дані, отримані США, щодо планів Російської Федерації.
Зокрема, тоді американська розвідка вже знала про наміри росіян наступати з території Білорусі через зону відчуження, найкоротшим шляхом, та захопити аеропорт у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ." Джерело: https://censor.net/ua/n3330894
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03.04.2022 21:20 Ответить
Дату нападения называли с точностью +/ 12 часов. Кое-кто готовился к шашлыкам. Ну и кто ему доктор?
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03.04.2022 21:35 Ответить
Розвідка США попереджала Зеленського про план РФ наступати на Київ через зону відчуження з території Білорусі, - The Wall Street Journal
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03.04.2022 21:47 Ответить
Еще те ********, работал там, штат раздут неймоверно, 50% *** пинает, жесткая вертикаль власти, та же раша в уменьшенном виде
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03.04.2022 21:50 Ответить
Що день Божий довбе ребра
Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип'є
Живущої крові,-
Воно знову оживає
І сміється знову.
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
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03.04.2022 21:07 Ответить
Які там 3, там практично нічого живого не залишилось. Кончене керівництво
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03.04.2022 21:11 Ответить
Начальство Антонова під суд. Мрію потрібно було відвести ще у січні. Тим більше були пропозиції!
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03.04.2022 21:12 Ответить
Может и эвакуацию жителей в Польшу тоже надо было в январе делать? Согласись, все думали, но никто не верил, что безумный фюрер решиться начать полномасштабную войну, а не просто бряцает оружием.
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03.04.2022 21:17 Ответить
Нас не попереджали? а що казала наша розвідка:?
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03.04.2022 21:23 Ответить
Зеленський сказав ,що розвідка доповіла за півтори години до нападу !
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03.04.2022 21:47 Ответить
Так з цього приводу буданову дали нове звання!?
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03.04.2022 21:56 Ответить
Понимаешь, руководство страны не должно мыслить как обычный гражданин бедет-не будет, пронесет-не пронесет. Они должны оценивать вероятность событий. На крайний случай - просто перестраховаться.
В этом плане ничего небыло сделано, они показали себя как полные никчемы и бездари. Или они сами причастны к этому. За что и должны понести ответственность.
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03.04.2022 21:24 Ответить
100500%
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03.04.2022 21:32 Ответить
Если бы начали "для перестраховки" эвакуацию тех же самолетов или людей заранее, то боюсь, что ты же первый же кричал - "долой паникеров и пораженцев!". Покажи свой пост, где ты заранее всех предупредил "перестраховаться"?
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03.04.2022 21:56 Ответить
и эвакуацию надо было делать в январе, и всеобщую мобилизацию, и укреп-районы строить!
"никто не верил" только среди зелебобиков! все вменяемые криком кричали!
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03.04.2022 21:37 Ответить
"и эвакуацию надо было делать в январе, и всеобщую мобилизацию" - т.е. надо было вводить военное положение в январе? А ну покажи какой-нибудь пост, где ты это предлагал?
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03.04.2022 21:48 Ответить
"Глава ЦРУ еще в январе передал Зеленскому подробные данные о направлениях атаки на Киев"
https://www.youtube.com/watch?v=hC2YdqKuYeo
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03.04.2022 21:17 Ответить
Мрія, літак, готувався не для того. А коли того не вийшло, то її тупо розхерачили.
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03.04.2022 21:20 Ответить
Вы считаете , что ее специально оставили россиянам ????
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03.04.2022 21:29 Ответить
Якось так.
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03.04.2022 21:30 Ответить
Я теж так вважаю.
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03.04.2022 23:44 Ответить
У тому пошкодженому ангарі, поруч з мрією, мають бути повішеними ті хто не віддав наказ евакуювати літаки у Європу
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03.04.2022 21:13 Ответить
І Чонгар розмінував, і ракетну програму прикрив, і GPS маячки на бензосховищах поначіпляв, і оборону наших міст завчасно не організував... Курва, та то ж треба буде конкурс якийсь організувати, що визначити де і кого вішати. Про дату нападу, до речі, "найвеличніші" знали ще за півтори місяці до того, але ж шашлики, курва...
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03.04.2022 21:22 Ответить
"И часовню..." забыл, тебя бы на место Зеленского, да? На данный момент Зеленский сделал для Украины очень многое, в том числе личной храбростью, а диванные эксперды бы все организовали и оборону и ракеты....
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03.04.2022 22:01 Ответить
Ага, точно! Боневтік... з бункера... Суки, і як вас земля носить після всього, що ви вже натворили? Хлопчики криваві ще не сняться, паскудо?
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03.04.2022 22:54 Ответить
"Суки, і як вас земля носить після всього, що ви вже натворили?" Ты охренел, глаза водкой залил? Кого это ты "нас", **** обвиняешь? Ты, если обвиняешь Зеленского, так докажи, что ты сделал для защиты Украины хотя бы малую толику?
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03.04.2022 23:15 Ответить
На данный момент Зеленский сделал для Украины очень многое, в том числе личной храбростью (с.)
Весь список "подвигів", крім емоційного зачитування тестів з бункера в студію? Воно, сучише, весь світ звинувачує, бо йому шашлики смажити помішали, от і всі його заслуги. Знало про вторгнення, знало навіть коли, і що?! А ну, його подвиги? Курва, тисячі життів всі його ті подвиги коштують...
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03.04.2022 23:22 Ответить
По-моему ты слегка туповат, извини. А сейчас обвинять президента своей воюющей страны, который очень достойно себя ведет, в отличие от многих "великих держав", хотя совершенно гражданский человек - попахивает от тебя провокацией и предательством.
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03.04.2022 23:31 Ответить
Провокація і зрада, кажеш? А ти можеш хоч коротко надати його "подвиги" крім істеричних заяв зі звинуваченнями всього світу? Ну, реально? Що? А от список його "подвигів", що призвів до тисяч людських жертв, будь ласка, ще раз: зупинка ракетної програми, знущання з армії, відвід з позицій, заглядання в очі, вагнерівці, розмінування Чонгару. відсутність реальних дій до вторгнення, роздовбаний Гостомель, Мрія.... та дохрена блін. То так, нашвидку. І все б то нічого, якби ж то стільки смертей не коштувало! Ну то хто тут зрадник?
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03.04.2022 23:42 Ответить
Во всем Зеленский виноват? А ты не думал, что за все, что ты назвал - конкретно отвечают совсем другие люди?
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04.04.2022 00:18 Ответить
угу, яких його права рука єрмак понаставляв. Як зеленський сказав? - я буду з єрмаком до конца. От разом і відповідатимуть.
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04.04.2022 00:45 Ответить
Зеленский до войны по сути был 2,5 лет президентом, а до этого у нас все было хорошо? Была армия мощнее расейской, ракеты строили тысячами, а он пришел и все развалял, так по-твоему?
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04.04.2022 01:11 Ответить
не вийде з тебе адвоката, не старайся. Якби при зеленій монобільшості не вкладали ковідні гроші у велике крадівництво, а вкладали в ракетні програми, раша б точно не напала. Там хоч і дурні, але не настільки. Треба вміти визнавати свої помилки. А тупо вибріхуваться - ну так твої доводи схожі на дитячий лепіт: а попередники тіпа теж шкодили обороноздатності держави.
Якби не скандал з дбр і Пашинським, ми б і не знали, що у Малині ледь не знищили запас ракет. Як знищили літаки в Гостомелі. Я ж не якийсь телепузік, якому можна пропагандонське гівно в мозок влити і я буду говорити те, що вигідно вам - зеленій монобільшості. Як бачимо на цензорі дуже не багато таких як ти.
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04.04.2022 01:25 Ответить
"Я ж не якийсь телепузік, якому можна пропагандонське гівно в мозок влити" - по-моему ты себе льстишь. Если ты считаешь, что я пропагандист (интересно кого-чего?) то ты к тому же и туповат, тем более я не голосовал за Зеленского и не считал, что он должен быть президентом. Но он для своего уровня приятно удивил. А ты, совершенно не зная реалий, со своего дивана уже все расставил по местам, нашел виновных в войне и они почему-то не в кремле.
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04.04.2022 01:46 Ответить
та ні гена, війну звичайно ж почала раша. але раша ніколи не нападає на тих, хто може дати по зубам. Зеленський пріятно удівіл? розмова закінчена
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04.04.2022 02:21 Ответить
А у нас при Зеленском запретили ракетные программы? И Путин сразу напал, а так бы ни в коем случае? С какой ты пальмы слез? И как мы не смогли дать по зубам, расскажи главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
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04.04.2022 02:43 Ответить
Дятел
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03.04.2022 23:09 Ответить
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03.04.2022 21:15 Ответить
тебе свинофрицу какое дело до этого...?
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03.04.2022 21:38 Ответить
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03.04.2022 21:41 Ответить
Макрелью займись и не иби мосх мардва, апоссаными халявками через нет ваняит.
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03.04.2022 22:24 Ответить
А не хто не думає, що у Зе були інші плани по Україні. Він і зараз їх не приховує, і вся його шобла не приховує. Всіх попереджали, один про шашлики гундосив, інші мантри складали, що ударні сили кацапів не сформовані. Вони при владі, вибір за народом України.
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03.04.2022 21:24 Ответить
Его планы - встреча с ****** чтобы обговорить нейтральный статус и другие уступки.
До войны он это тщательно скрывал, так как это были красные линии.
Он боялся.
Во время разрушительной войны это выглядит уже по другому, как вариант окончания войны. Вот и думайТЕ.
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03.04.2022 21:31 Ответить
да, но кто с них спросит. тем более во время войны
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03.04.2022 21:49 Ответить
так он и поверил. и были приняты все меры.
да вот только тебе не доложили.
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04.04.2022 05:05 Ответить
Ну и КТО ОТВЕТИТ ЗА САБОТАЖ ?
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03.04.2022 21:25 Ответить
президент и его окружение были заранее предупреждены американцами о предстоящем вторжении российских войск.
за это время они не сделали практически ничего чтобы подготовиться к нападению
на всех углах арахамии и резники кричали что американци нагнетают
они виноваты в гибели людей и потерях
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03.04.2022 21:46 Ответить
Любые переговоры с агрессором, принятие любых компромиссов до тех пор пока его армия находится на нашей территории во-первых - предательство , во-вторых не соответствует венской конвенции ! Заглядывать в очко ***** вместо того что бы заранее готовится к войне , вместо того что бы сейчас бить оккупанта - вот план Зеленского! Не верю ни ему , ни его Дерьмаку !
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03.04.2022 21:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O2alH8tH3h0
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03.04.2022 21:51 Ответить
могли б перегнати пустий літак хоч би на 4-х двигунах з 6-ти, але начальство з виводками та коханками бухало з німчурою та розважалось, їм не до того було ...
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03.04.2022 21:53 Ответить
Если на переговорах арахамия и чалый - значит что продажные суки сдают Украину. ЗСУ займитесь этими уродами. СБУ доверять нельзя - там все продажные и Бакланов где то спрятался от войны.
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03.04.2022 22:02 Ответить
А що в Україні немає прокуратури чи всім все зрозуміло а прокуратура нічого не бачить
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03.04.2022 22:04 Ответить
Літаки залишили, "Сагайдачного " поставили на ремонт і розброїли. виїзд з Криму розмінували, кацапів з Бучі , Гостомеля. випустили. Я нічого не пропустив ?
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03.04.2022 22:16 Ответить
Америці дорікали "не провокувати", зарубали ракетні програми, завели в уряд агентів Пуйла, крали на "великому будівництві", провалили боротьбу із ковідом, і т.д і т.п.
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03.04.2022 23:29 Ответить
Білорусь спробує донищити що залишилось, до ворожки не ходи будуть ракетами поливати
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03.04.2022 23:25 Ответить
 
 